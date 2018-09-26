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Стадион: Ямткрафт Арена
1:0
Перерыв
1:0
18' ГолИсламович Дино
|
18'
1:0
Состав команд
77
Сандберг
Ноа
32
Кпозо
Патрик
10
Айеш
Хосам
Эстерсунд 4-3-3
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Нападающий
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 10 Айеш Хосам Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Полузащитник
- 22 Alexander Nilsson II Нападающий
- 9 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 13 Хелльквист Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 14 Rasmus Alm Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 8 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 3 David Ochieng II
- 25 Jack Lahne
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
- 27.06.2018 Оденсе 2:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сундсвалль 2:3 Эстерсунд А
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Броммапойкарна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Аллсвенскан
- 08.08.2015 Эстерсунд 2:1 Броммапойкарна Суперэттан
- 03.04.2015 Броммапойкарна 0:1 Эстерсунд Суперэттан
- 03.04.2015 Броммапойкарна 0:1 Эстерсунд Суперэттан
Эстерсунд
Броммапойкарна
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|22
|15
|6
|1
|39 - 13
|51
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|23
|14
|6
|3
|37 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|1:2
|23
|13
|4
|6
|44 - 25
|43
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|23
|12
|3
|8
|37 - 27
|39
|6.
|Юргорден
|1:0
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|Хеккен
|22
|11
|4
|7
|43 - 22
|37
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|23
|10
|5
|8
|40 - 28
|35
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|22
|8
|4
|10
|21 - 25
|28
|11.
|Эльфсборг
|1:0
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|22
|7
|3
|12
|30 - 38
|24
|13.
|Броммапойкарна
|0:1
|23
|6
|1
|16
|14 - 49
|19
|14.
|Сириус
|23
|5
|4
|14
|24 - 51
|19
|15.
|Далкурд
|0:0
|23
|3
|6
|14
|26 - 43
|15
|16.
|Треллеборг
|0:0
|23
|3
|5
|15
|18 - 47
|14
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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