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Стадион:
Норрчёпинг
2:1
Перерыв
Мальмё
0'
1:0
18' Гол
Хольмберг Карл
1:1
28' Пенальти
Антонссон Маркус
2:1
31' Пенальти
Хольмберг Карл
31' Желтая карточка
Бенгтссон Расмус
39' Желтая карточка
Левицки Оскар
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Левицки Оскар получил желтую карточку от судьи
32'
Мальме делает замену. Бенгтссон Расмус уходит с поля, а Сафари Беранг выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Бенгтссон Расмус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл из команды Норчепинг забивает с точки!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус из команды Мальме забивает с точки!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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