- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Oestgoetaporten
2:1
Перерыв
1:0
18' ГолХольмберг Карл
1:1
28' ПенальтиАнтонссон Маркус
2:1
31' ПенальтиХольмберг Карл
31' Желтая карточкаБенгтссон Расмус
39' Желтая карточкаЛевицки Оскар
|
18'
1:0
28'
1:1
31'
2:1
31'
39'
Состав команд
22
Смит
Иан
III
21
Терн
Симон
27
Далин
Юхан
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 5 Герсон Ларс Защитник
- 22 Смит Иан III Полузащитник
- 7 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 23 Блумквист Андреас Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 31 Брорссон Франц Защитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Нападающий
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вийтала Валтер Вратарь
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 2 Ларссон Эрик Защитник
- 38 Шабани Лаорент Полузащитник
- 35 Адриан Самуэль Полузащитник
- 18 Галль Ромен Полузащитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- Главный тренер: Уве Рослер
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Броттбю 0:10 Норрчёпинг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 27.06.2018 Норрчёпинг 1:3 Нордшелланн ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
Мальмё (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 17.07.2018 Мальмё 2:0 Дрита ЛЧ
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 10.07.2018 Дрита 0:3 Мальмё ЛЧ
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 29.06.2018 Митьюлланд 2:1 Мальмё ТМК
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё Аллсвенскан
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 16.10.2016 Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 02.04.2016 Мальмё 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 13.03.2016 Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кубок
- 31.10.2015 Мальмё 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 04.07.2015 Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан
- 23.08.2014 Мальмё 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 28.04.2014 Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 22.09.2013 Норрчёпинг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
- 03.05.2013 Мальмё 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 05.10.2012 Мальмё 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 29.04.2012 Норрчёпинг 3:2 Мальмё Аллсвенскан
- 09.07.2011 Норрчёпинг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
- 03.07.2011 Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 23.09.2008 Норрчёпинг 1:0 Мальмё Аллсвенскан
- 24.04.2008 Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг
Мальмё
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|22
|15
|6
|1
|39 - 13
|51
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|23
|14
|6
|3
|37 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|0:1
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|1:2
|23
|13
|4
|6
|44 - 25
|43
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|23
|12
|3
|8
|37 - 27
|39
|6.
|Юргорден
|1:0
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|Хеккен
|22
|11
|4
|7
|43 - 22
|37
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|23
|10
|5
|8
|40 - 28
|35
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|22
|8
|4
|10
|21 - 25
|28
|11.
|Эльфсборг
|1:0
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|22
|7
|3
|12
|30 - 38
|24
|13.
|Броммапойкарна
|0:1
|23
|6
|1
|16
|14 - 49
|19
|14.
|Сириус
|23
|5
|4
|14
|24 - 51
|19
|15.
|Далкурд
|0:0
|23
|3
|6
|14
|26 - 43
|15
|16.
|Треллеборг
|0:0
|23
|3
|5
|15
|18 - 47
|14
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Левицки Оскар получил желтую карточку от судьи
32'
Мальме делает замену. Бенгтссон Расмус уходит с поля, а Сафари Беранг выходит на его замену.
31'
Бенгтссон Расмус получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл из команды Норчепинг забивает с точки!
28'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус из команды Мальме забивает с точки!
18'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация