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  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
0:3
Перерыв
Лион
0'
0:1
16' Гол
Дембеле Мусса I
0:2
19' Гол
Дембеле Мусса I
0:3
35' Гол
Терье Мартен
Первый тайм
48'
Команда Лион играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Угловой
47'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
47'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Абейд Мехди задерживает мяч рукой
47'
Симан Лоран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Амальфитано Ромен из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Дижон
45'
Н'Домбеле Тангай не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
44'
Хаддади Уссама наказан за толчок Траоре Бертран
44'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
43'
Рафаэль да Сильва возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Рафаэль да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Удар от ворот произведет Лион
41'
Ямбере Седрик из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Симан Лоран
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
40'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Дижон
39'
Как он промахнулся? Траоре Бертран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
38'
Дембеле Мусса I наказан за толчок Симан Лоран
Фол, нарушение
37'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Терье Мартен оказался на газоне.
37'
Лион контролирует мяч.
36'
Дижон контролирует мяч.
35'
Рафаэль да Сильва сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГОООООЛ - Терье Мартен Лион забивает ударом головой
35'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
33'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
33'
Н'Домбеле Тангай делает скидку назад вдоль ворот
33'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Ауа Уссем из команды Лион подал угловой справа.
32'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Ямбере Седрик из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
31'
Терье Мартен из команды Лион в офсайде
30'
Удар от ворот произведет Лион
30'
Амальфитано Ромен не смог попасть в створ ударом издали
30'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
29'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Лион
28'
Лойодиче Энцо не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
28'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
28'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
27'
Слити Наим из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Н'Домбеле Тангай, его свалил Лаутоа Веслей.
26'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Лион
26'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
25'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
25'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Жано Бенжамин получил травму и заменен. Слити Наим выходит на поле.
Фол, нарушение
25'
Рафаэль да Сильва из команды Лион играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
Хорошую попытку сделал Росье Валентен. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Дижон контролирует мяч.
23'
Денайе Джейсон из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Жано Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Жано Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Дембеле Мусса I первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
19'
Рунарссон Рунар не дал случится голу! Ауа Уссем должен был забивать, но Рунарссон Рунар сделал отличный сейв
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ауа Уссем и Дембеле Мусса I из команды Лион.
16'
Н'Домбеле Тангай сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Дембеле Мусса I из команды команды Лион.
16'
Н'Домбеле Тангай разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Лион начинает контратаку
Фол, нарушение
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
16'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Удар от ворот произведет Дижон
15'
Морель Жереми не смог попасть в створ ударом издали
15'
Жано Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Ауа Уссем из команды Лион подал угловой справа.
14'
Дембеле Мусса I из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
Дижон контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Дижон
13'
Отличный пас сделал Н'Домбеле Тангай из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Хаддади Уссама атаковал сзади соперника. Это Траоре Бертран заработал своей команде штрафной
11'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Удар от ворот произведет Дижон
9'
Дембеле Мусса I нанес удар чуть мимо. Близко!
9'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Дижон
7'
Какой промах! Ауа Уссем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
7'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Дижон
6'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Абейд Мехди из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Удар от ворот произведет Дижон
2'
Дижон контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 0:3 Лион
Дижон
3.5% (6)
Ничья:
12.8% (22)
Лион
83.7% (144)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
41.9% (72)
Лион:
18.6% (32)
Лион:
16.3% (28)
Ничья:
8.7% (15)
Ничья:
3.5% (6)
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