Стадион: Стад Гастон Жерар
0:1
16' ГолДембеле Мусса I
0:2
19' ГолДембеле Мусса I
0:3
35' ГолТерье Мартен
Первый тайм
48'
Команда Лион играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
47'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
47'
47'
Абейд Мехди задерживает мяч рукой
47'
Симан Лоран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Амальфитано Ромен из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Н'Домбеле Тангай не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
Хаддади Уссама наказан за толчок Траоре Бертран
44'
44'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Рафаэль да Сильва возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Рафаэль да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
41'
Ямбере Седрик из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Симан Лоран
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
40'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
39'
Как он промахнулся? Траоре Бертран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
38'
Дембеле Мусса I наказан за толчок Симан Лоран
37'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Терье Мартен оказался на газоне.
37'
Лион контролирует мяч.
36'
35'
Рафаэль да Сильва сделал результативную передачу.
35'
ГОООООЛ - Терье Мартен Лион забивает ударом головой
35'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
34'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
33'
Н'Домбеле Тангай делает скидку назад вдоль ворот
33'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Ямбере Седрик из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Терье Мартен из команды Лион в офсайде
30'
30'
Амальфитано Ромен не смог попасть в створ ударом издали
30'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
29'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
28'
Лойодиче Энцо не смог попасть в створ ударом издали
28'
Абейд Мехди из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
28'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
27'
Слити Наим из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Назначен штрафной. Пострадал Н'Домбеле Тангай, его свалил Лаутоа Веслей.
26'
26'
26'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
25'
25'
25'
Жано Бенжамин получил травму и заменен. Слити Наим выходит на поле.
25'
Рафаэль да Сильва из команды Лион играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
Хорошую попытку сделал Росье Валентен. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
23'
Денайе Джейсон из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Жано Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Жано Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Г О О О О Л - Дембеле Мусса I первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
19'
Рунарссон Рунар не дал случится голу! Ауа Уссем должен был забивать, но Рунарссон Рунар сделал отличный сейв
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ауа Уссем и Дембеле Мусса I из команды Лион.
16'
Н'Домбеле Тангай сделал результативную передачу.
16'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Дембеле Мусса I из команды команды Лион.
16'
Н'Домбеле Тангай разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Лион начинает контратаку
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
15'
Морель Жереми не смог попасть в створ ударом издали
15'
Жано Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дембеле Мусса I из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
13'
13'
Отличный пас сделал Н'Домбеле Тангай из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
11'
Судья свистит. Хаддади Уссама атаковал сзади соперника. Это Траоре Бертран заработал своей команде штрафной
11'
11'
10'
10'
Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
9'
Дембеле Мусса I нанес удар чуть мимо. Близко!
9'
8'
8'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
Какой промах! Ауа Уссем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
7'
6'
6'
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
4'
Абейд Мехди из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 0:3 Лион
Дижон
3.5% (6)
Ничья:
12.8% (22)
Лион
83.7% (144)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
41.9% (72)
0:1 Лион:
18.6% (32)
0:2 Лион:
16.3% (28)
1:1 Ничья:
8.7% (15)
2:2 Ничья:
3.5% (6)
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