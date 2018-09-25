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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
1:1
Второй тайм: 66'
Ницца
0'
0:1
31' Гол
Жалле Кристоф
36' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
53' Желтая карточка
Колин Расин
1:1
58' Гол
Сала Эмилиано
66'
Второй тайм
Травма, повреждение
65'
Бенитес Вальтер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
65'
Сала Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
65'
Сала Эмилиано из команды Нант играет слишком грубо. Лис-Мелу Пьерр оказался на газоне.
65'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Уорис Маджид из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Бошилья Габриэл из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
63'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Ницца
63'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает пас партнеру.
63'
Отличные скиллы показывает Лимбомбе Антони, обводя своих соперников
63'
Нант имеет хороший шанс забить.
62'
Удар от ворот произведет Нант
62'
Макенго Жан-Виктор не смог попасть в створ ударом издали
62'
Эрей Кристоф из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
62'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
62'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
61'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
61'
Мбодж Кара предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Ницца имеет хороший шанс забить.
60'
Ницца контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
59'
Макенго Жан-Виктор наказан за толчок Мбодж Кара
59'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Маолида Мизиан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
58'
Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано изменил счет на табло!
58'
ШАНС! Сала Эмилиано вышел один-на-один с голкипером...
58'
Сала Эмилиано из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
57'
Бошилья Габриэл разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
57'
Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
57'
Удар от ворот произведет Нант
57'
Жалле Кристоф из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает пас партнеру.
57'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Татарушану Чиприан из команды Нант сделал отличный сейв!
55'
Почти гол! Данте Бонфим пробил головой по воротам, но Татарушану Чиприан спас!
Угловой
55'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Бошилья Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
54'
Макенго Жан-Виктор мяч отрикошетил от ворот
54'
Маолида Мизиан из команды Ницца делает пас партнеру.
54'
Ницца имеет хороший шанс забить.
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Крхин Рене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
53'
Колин Расин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
53'
Судья свистит. Колин Расин атаковал сзади соперника. Это Крхин Рене заработал своей команде штрафной
52'
Лимбомбе Антони из команды Нант пасует в штрафную, но Бенитес Вальтер выходит и ловит мяч.
52'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
51'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Тамез Адриен из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Ницца начинает контратаку
50'
Нант имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
49'
[player1] из команды [team] в офсайде
49'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
Фол, нарушение
47'
Тамез Адриен наказан за толчок Уорис Маджид
47'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
46'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Маолида Мизиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
46'
Уорис Маджид из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Уорис Маджид из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
48'
Сент-Максимин Аллан возвращается на поле.
48'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Сент-Максимин Аллан получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
46'
Сент-Максимин Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
45'
Колин Расин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Удар от ворот произведет Нант
44'
Какой промах! Сент-Максимин Аллан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
44'
Маолида Мизиан из команды Ницца делает пас партнеру.
44'
Сент-Максимин Аллан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
44'
Мбодж Кара ошибается в защите.
44'
Ницца начинает контратаку
44'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
43'
Лима Лукас из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
43'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
43'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Миазга Мэтт наказан за толчок Маолида Мизиан
Угловой
42'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
42'
Бошилья Габриэл из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Отличные скиллы показывает Бошилья Габриэл, обводя своих соперников
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
41'
Удар от ворот произведет Нант
41'
ШАНС! Маолида Мизиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Отличные скиллы показывает Маолида Мизиан, обводя своих соперников
41'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
41'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
41'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Удар от ворот произведет Нант
38'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
38'
Хороший удар издали нанес Маолида Мизиан, но отличный сейв сделал Татарушану Чиприан. Угловой.
38'
Ницца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Маолида Мизиан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
Желтая карточка
36'
Лис-Мелу Пьерр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Лис-Мелу Пьерр атаковал сзади соперника. Это Уорис Маджид заработал своей команде штрафной
36'
Удар от ворот произведет Нант
36'
Отличный пас сделал Тамез Адриен из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Угловой
36'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
Травма, повреждение
35'
Жалле Кристоф возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Жалле Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Жалле Кристоф наказан за толчок Лима Лукас
33'
Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
32'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
32'
Команда Ницца забила мяч, хотя лучше играли соперники
32'
Нант контролирует мяч.
31'
Сент-Максимин Аллан сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Жалле Кристоф изменил счет на табло!
31'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
31'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
31'
Ницца имеет хороший шанс забить.
30'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Колин Расин
30'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
29'
Миазга Мэтт наказан за толчок Маолида Мизиан
28'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
28'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
28'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
27'
Ницца имеет хороший шанс забить.
26'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
26'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Удар от ворот произведет Ницца
25'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Лима Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
21'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
21'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
Шанс! Мбодж Кара из команды Нант пробил головой, но мимо
Угловой
20'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
19'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Нант имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
19'
Маолида Мизиан наказан за толчок Мбодж Кара
19'
Ницца контролирует мяч.
18'
Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
17'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
16'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
16'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Нант контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Удар от ворот произведет Ницца
15'
Бошилья Габриэл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Крхин Рене
13'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает пас партнеру.
13'
Бошилья Габриэл из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
12'
Лима Лукас из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Тамез Адриен заработал фол
12'
Удар от ворот произведет Ницца
12'
Отличный пас сделал Ронжье Валентин из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Ронжье Валентин из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
11'
Опасность! Лимбомбе Антони из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Удар от ворот произведет Ницца
10'
Лима Лукас не смог попасть в створ ударом издали
10'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
10'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Кватенг Энок из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Опасность! Колин Расин из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
6'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
4'
Нант контролирует мяч.
3'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Мбодж Кара из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
3'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
3'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Ницца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 1:1 Ницца
Нант
36.4% (63)
Ничья:
50.9% (88)
Ницца
12.7% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47.4% (82)
Нант:
20.2% (35)
Нант:
11.6% (20)
Ницца:
6.9% (12)
Нант:
3.5% (6)
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