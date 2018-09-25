Стадион: Стад де ля Божуар
0:1
31' ГолЖалле Кристоф
36' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
53' Желтая карточкаКолин Расин
1:1
58' ГолСала Эмилиано
Второй тайм
65'
Бенитес Вальтер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Сала Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Сала Эмилиано из команды Нант играет слишком грубо. Лис-Мелу Пьерр оказался на газоне.
65'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Уорис Маджид из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Бошилья Габриэл из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
63'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает пас партнеру.
63'
Отличные скиллы показывает Лимбомбе Антони, обводя своих соперников
63'
62'
62'
Макенго Жан-Виктор не смог попасть в створ ударом издали
62'
Эрей Кристоф из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
62'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
61'
Мбодж Кара предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
60'
Ницца контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
Макенго Жан-Виктор наказан за толчок Мбодж Кара
59'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Маолида Мизиан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
58'
Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано изменил счет на табло!
58'
ШАНС! Сала Эмилиано вышел один-на-один с голкипером...
58'
Сала Эмилиано из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
57'
Бошилья Габриэл разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
57'
Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
57'
57'
Жалле Кристоф из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает пас партнеру.
57'
56'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Татарушану Чиприан из команды Нант сделал отличный сейв!
55'
Почти гол! Данте Бонфим пробил головой по воротам, но Татарушану Чиприан спас!
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Бошилья Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
54'
Макенго Жан-Виктор мяч отрикошетил от ворот
54'
Маолида Мизиан из команды Ницца делает пас партнеру.
54'
54'
Матч возобновлен
53'
Крхин Рене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Колин Расин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
53'
Судья свистит. Колин Расин атаковал сзади соперника. Это Крхин Рене заработал своей команде штрафной
52'
Лимбомбе Антони из команды Нант пасует в штрафную, но Бенитес Вальтер выходит и ловит мяч.
52'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
50'
Тамез Адриен из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Ницца начинает контратаку
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
[player1] из команды [team] в офсайде
49'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
47'
Тамез Адриен наказан за толчок Уорис Маджид
47'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
46'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Маолида Мизиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Уорис Маджид из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Уорис Маджид из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Сент-Максимин Аллан возвращается на поле.
48'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Сент-Максимин Аллан получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Сент-Максимин Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Колин Расин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
44'
Какой промах! Сент-Максимин Аллан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
44'
Маолида Мизиан из команды Ницца делает пас партнеру.
44'
Сент-Максимин Аллан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
44'
Мбодж Кара ошибается в защите.
44'
Ницца начинает контратаку
44'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
43'
Лима Лукас из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
43'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
43'
42'
Миазга Мэтт наказан за толчок Маолида Мизиан
42'
42'
Бошилья Габриэл из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Отличные скиллы показывает Бошилья Габриэл, обводя своих соперников
41'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
41'
41'
ШАНС! Маолида Мизиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Отличные скиллы показывает Маолида Мизиан, обводя своих соперников
41'
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
38'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Хороший удар издали нанес Маолида Мизиан, но отличный сейв сделал Татарушану Чиприан. Угловой.
38'
37'
Судья сигнализирует, что Маолида Мизиан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
36'
Лис-Мелу Пьерр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
36'
Судья свистит. Лис-Мелу Пьерр атаковал сзади соперника. Это Уорис Маджид заработал своей команде штрафной
36'
36'
Отличный пас сделал Тамез Адриен из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Жалле Кристоф возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Жалле Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Жалле Кристоф наказан за толчок Лима Лукас
33'
Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
32'
32'
Команда Ницца забила мяч, хотя лучше играли соперники
32'
31'
Сент-Максимин Аллан сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Жалле Кристоф изменил счет на табло!
31'
31'
31'
30'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Колин Расин
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Миазга Мэтт наказан за толчок Маолида Мизиан
28'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
28'
28'
27'
27'
27'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
26'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
26'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
25'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Лима Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
21'
21'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
21'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
20'
Шанс! Мбодж Кара из команды Нант пробил головой, но мимо
20'
19'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
Маолида Мизиан наказан за толчок Мбодж Кара
19'
Ницца контролирует мяч.
18'
Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
16'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
15'
Бошилья Габриэл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Крхин Рене
13'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает пас партнеру.
13'
Бошилья Габриэл из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Лима Лукас из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Тамез Адриен заработал фол
12'
12'
Отличный пас сделал Ронжье Валентин из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Ронжье Валентин из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
11'
Опасность! Лимбомбе Антони из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
10'
Лима Лукас не смог попасть в створ ударом издали
10'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
9'
9'
9'
8'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
7'
7'
Кватенг Энок из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Опасность! Колин Расин из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
5'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
3'
Мбодж Кара из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
3'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Ницца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 1:1 Ницца
Нант
36.4% (63)
Ничья:
50.9% (88)
Ницца
12.7% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47.4% (82)
1:0 Нант:
20.2% (35)
2:1 Нант:
11.6% (20)
1:2 Ницца:
6.9% (12)
2:0 Нант:
3.5% (6)
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