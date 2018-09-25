Стадион: Мунисипал
2:3
Конец матча
21' Желтая карточкаМонне-Паке Кевин
0:1
23' ГолДьони Луа
1:1
63' ГолГрадель Макс-Ален
1:2
66' ГолКабелла Реми
1:3
75' ГолСалибур Янис
2:3
78' ГолДурмаз Джимми
87' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
90' Желтая карточкаКабелла Реми
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
93'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Кабелла Реми получил желтую карточку от судьи
93'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Мубандже Жак-Франсуа пострадал.
93'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Головой пробил Сангаре Ибрахим, но голкипер отбил его в поле!
92'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
92'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
После дальнего удара, который нанес Кабелла Реми мяч отбит вратарем
90'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
89'
Шанс! Сангаре Ибрахим из команды Тулуза пробил головой, но мимо
89'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
88'
88'
ШАНС! Амума Ромен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
87'
Тодибо Жан-Клер получил желтую карточку от судьи
87'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Амума Ромен пострадал.
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
85'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
85'
85'
ШАНС! М'Вила Янн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
83'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Амума Ромен
82'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
82'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Тактическая замена. Босток Джон уходит с поля и его заменяет Эль-Моккедем Хаким
78'
Градель Макс-Ален сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Дурмаз Джимми изменил счет на табло!
78'
Отличные скиллы показывает Дурмаз Джимми, обводя своих соперников
78'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
78'
78'
75'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Салибур Янис изменил счет на табло!
75'
Опасность! Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Монне-Паке Кевин пострадал.
73'
73'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Отличные скиллы показывает М'Вила Янн, обводя своих соперников
72'
Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Салибур Янис
71'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
71'
Доссеви Матьё из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Габриэль Сильва пострадал.
71'
71'
Доссеви Матьё из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
69'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает неудачный навес.
69'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
69'
Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
69'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Босток Джон из команды Тулуза подал угловой слева.
68'
Габриэль Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
66'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Кабелла Реми изменил счет на табло!
66'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
66'
Сангаре Ибрахим ошибается в защите.
66'
66'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
65'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
64'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Сельнес Оле
64'
Тактическая замена. Лейя-Исека Аарон уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
63'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален изменил счет на табло!
63'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Босток Джон
61'
60'
Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
59'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Дьони Луа заработал фол
58'
58'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
57'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
57'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
57'
Дьони Луа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
56'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Дьони Луа пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
55'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сангаре Ибрахим и попал в каркас ворот!
55'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
53'
Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
53'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
52'
52'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
51'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Жюльен Кристофер заработал фол
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Хорошую попытку сделал Градель Макс-Ален. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Хорошую попытку сделал Дьони Луа. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Отличные скиллы показывает Дьони Луа, обводя своих соперников
47'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
47'
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
46'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Босток Джон не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
43'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
42'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
42'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
41'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Норден Арно пострадал.
41'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
40'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Лейя-Исека Аарон, и мяч снова в игре
39'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
39'
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
38'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
38'
ШАНС! Лейя-Исека Аарон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Лейя-Исека Аарон, обводя своих соперников
37'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
37'
Мубандже Жак-Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
36'
Отличные скиллы показывает Мубандже Жак-Франсуа, обводя своих соперников
36'
Судья сигнализирует, что Босток Джон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Диуссе Ассан
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
35'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
33'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Норден Арно
31'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
31'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Дьони Луа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой справа.
30'
Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
28'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
28'
27'
Хорошую попытку сделал Норден Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
27'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Судья сигнализирует, что Дьони Луа из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Тодибо Жан-Клер
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
23'
Габриэль Сильва сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Дьони Луа изменил счет на табло!
23'
Отличные скиллы показывает Дьони Луа, обводя своих соперников
23'
Опасность! Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза в офсайде
22'
22'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Лейя-Исека Аарон, и мяч снова в игре
22'
Отличные скиллы показывает Лейя-Исека Аарон, обводя своих соперников
21'
Монне-Паке Кевин получил желтую карточку от судьи
21'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Гарсия Мануэль II пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
19'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Шанс! Жюльен Кристофер из команды Тулуза пробил головой, но мимо
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
18'
Плохо сыграл Колодзейчак Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
18'
18'
17'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Лейя-Исека Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
17'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
16'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Норден Арно
13'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
13'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
12'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
10'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
8'
8'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
7'
6'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это М'Вила Янн заработал фол
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
4'
4'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
3'
Босток Джон из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
2'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
2'
1'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
1'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сент-Этьенн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 2:3 Сент-Этьен
Тулуза
45.9% (79)
Ничья:
43% (74)
Сент-Этьен
11% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.8% (65)
2:1 Тулуза:
20.9% (36)
1:0 Тулуза:
19.2% (33)
1:2 Сент-Этьен:
4.7% (8)
2:0 Тулуза:
4.1% (7)
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