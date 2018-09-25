  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
2:3
Конец матча
Сент-Этьен
0'
21' Желтая карточка
Монне-Паке Кевин
0:1
23' Гол
Дьони Луа
1:1
63' Гол
Градель Макс-Ален
1:2
66' Гол
Кабелла Реми
1:3
75' Гол
Салибур Янис
2:3
78' Гол
Дурмаз Джимми
87' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
90' Желтая карточка
Кабелла Реми
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
93'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Кабелла Реми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Мубандже Жак-Франсуа пострадал.
93'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Головой пробил Сангаре Ибрахим, но голкипер отбил его в поле!
92'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
92'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
После дальнего удара, который нанес Кабелла Реми мяч отбит вратарем
90'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
89'
Шанс! Сангаре Ибрахим из команды Тулуза пробил головой, но мимо
89'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
88'
Удар от ворот произведет Тулуза
88'
ШАНС! Амума Ромен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
Желтая карточка
87'
Тодибо Жан-Клер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Амума Ромен пострадал.
86'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
85'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
85'
Удар от ворот произведет Тулуза
85'
ШАНС! М'Вила Янн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
83'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Амума Ромен
82'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
82'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Тактическая замена. Босток Джон уходит с поля и его заменяет Эль-Моккедем Хаким
78'
Градель Макс-Ален сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Дурмаз Джимми изменил счет на табло!
78'
Отличные скиллы показывает Дурмаз Джимми, обводя своих соперников
78'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
78'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
75'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Салибур Янис изменил счет на табло!
75'
Опасность! Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Монне-Паке Кевин пострадал.
73'
Удар от ворот произведет Тулуза
73'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Отличные скиллы показывает М'Вила Янн, обводя своих соперников
72'
Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Салибур Янис
71'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
Фол, нарушение
71'
Доссеви Матьё из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Габриэль Сильва пострадал.
71'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Доссеви Матьё из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
69'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает неудачный навес.
69'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
69'
Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
69'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Босток Джон из команды Тулуза подал угловой слева.
68'
Габриэль Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
66'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Кабелла Реми изменил счет на табло!
66'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
66'
Сангаре Ибрахим ошибается в защите.
66'
Удар от ворот произведет Тулуза
66'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
65'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
64'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Сельнес Оле
64'
Тактическая замена. Лейя-Исека Аарон уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
63'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален изменил счет на табло!
63'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Босток Джон
61'
Тулуза контролирует мяч.
60'
Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали
60'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
Удар от ворот произведет Тулуза
59'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
58'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Дьони Луа заработал фол
58'
Удар от ворот произведет Тулуза
58'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
57'
Суботич Невен из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
Угловой
57'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
57'
Дьони Луа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Дьони Луа пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
55'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сангаре Ибрахим и попал в каркас ворот!
55'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
53'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
52'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
52'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Жюльен Кристофер заработал фол
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Хорошую попытку сделал Градель Макс-Ален. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Хорошую попытку сделал Дьони Луа. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Отличные скиллы показывает Дьони Луа, обводя своих соперников
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
47'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
46'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Босток Джон не смог попасть в створ ударом издали
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
43'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
42'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
42'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Норден Арно пострадал.
41'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
40'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Лейя-Исека Аарон, и мяч снова в игре
39'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
39'
Тулуза контролирует мяч.
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
38'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
38'
ШАНС! Лейя-Исека Аарон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Лейя-Исека Аарон, обводя своих соперников
37'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
37'
Мубандже Жак-Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
36'
Отличные скиллы показывает Мубандже Жак-Франсуа, обводя своих соперников
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Босток Джон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Диуссе Ассан
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
35'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
33'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Хорошую попытку сделал Кабелла Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Норден Арно
31'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
31'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
31'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Дьони Луа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой справа.
30'
Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
28'
Тулуза контролирует мяч.
27'
Хорошую попытку сделал Норден Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
27'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Дьони Луа из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Тодибо Жан-Клер
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
23'
Габриэль Сильва сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Дьони Луа изменил счет на табло!
23'
Отличные скиллы показывает Дьони Луа, обводя своих соперников
23'
Опасность! Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
22'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза в офсайде
22'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Лейя-Исека Аарон, и мяч снова в игре
22'
Отличные скиллы показывает Лейя-Исека Аарон, обводя своих соперников
Желтая карточка
21'
Монне-Паке Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Гарсия Мануэль II пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
19'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Шанс! Жюльен Кристофер из команды Тулуза пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
18'
Плохо сыграл Колодзейчак Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
18'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Лейя-Исека Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
17'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
16'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Норден Арно
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
13'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
12'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
10'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это М'Вила Янн заработал фол
Угловой
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
4'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
3'
Босток Джон из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
2'
Тулуза контролирует мяч.
1'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
1'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сент-Этьенн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 2:3 Сент-Этьен
Тулуза
45.9% (79)
Ничья:
43% (74)
Сент-Этьен
11% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.8% (65)
Тулуза:
20.9% (36)
Тулуза:
19.2% (33)
Сент-Этьен:
4.7% (8)
Тулуза:
4.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация