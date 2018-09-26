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Стадион: Зрители: 23570
Базель
2:1
Конец матча
Люцерн
0'
13' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
1:0
33' Гол
Буа Кевин
33' Желтая карточка
Варгас Рубен
73' Желтая карточка
Риверос Блас
73' Желтая карточка
Сальви Мирко
2:0
79' Гол
Ди Сере
86' Желтая карточка
Буа Кевин
89' Желтая карточка
Фрай Фабиан
2:1
90' Пенальти
Элеке Блессинг
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг из команды Люцерн забивает с точки!
Желтая карточка
86'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
84'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Ди Сере бьет в цель!
77'
Люцерн делает замену. Кнежевич Стефан уходит с поля, а Гвилия Валериане выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Сальви Мирко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Риверос Блас получил желтую карточку от судьи
64'
Базель делает замену. Пюлюлю Афимико уходит с поля, а Ди Сере выходит на его замену.
63'
Люцерн делает замену. Шнойвли Кристиан уходит с поля, а Юрич Томи выходит на его замену.
62'
Люцерн делает замену. Кустодио Оливер уходит с поля, а Угриниц Филип выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Варгас Рубен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Джюмарт Эрай получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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