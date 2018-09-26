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Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 23570
13' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
1:0
33' ГолБуа Кевин
33' Желтая карточкаВаргас Рубен
73' Желтая карточкаРиверос Блас
73' Желтая карточкаСальви Мирко
2:0
79' ГолДи Сере
86' Желтая карточкаБуа Кевин
89' Желтая карточкаФрай Фабиан
2:1
90' ПенальтиЭлеке Блессинг
|
13'
33'
1:0
33'
73'
73'
79'
2:0
86'
89'
90'
2:1
Состав команд
15
Риверос
Блас
33
Буа
Кевин
14
Сальви
Мирко
15
Шульц
Марвин
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 5 Видмер Сильван Защитник
- 4 Джюмарт Эрай Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 15 Риверос Блас Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Полузащитник
- 37 Пюлюлю Афимико Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 11 Окафор Ноа Полузащитник
- 26 Калулу Альдо Нападающий
- 3 Konstantinos Dimitriou
- 40 Signori Antonio
- Главный тренер: Коллер Марсель
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 14 Сальви Мирко Вратарь
- 2 Какабадзе Отар Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 17 Гретер Симон Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 10 Элеке Блессинг Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Нападающий
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- 9 Юрич Томи Нападающий
- 5 Lucao II
- Главный тренер: Вайлер Рене
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 15.09.2018 Эшалленс 2:7 Базель К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 18.08.2018 FC Montlingen 0:3 Базель К
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 13.07.2018 Базель 0:5 Фейеноорд КУ
- 13.07.2018 Базель 1:4 Арау ТМК
- 10.07.2018 Базель 1:2 Вулверхэмптон КУ
- 06.07.2018 Иллертиссен 1:3 Базель ТМК
- 06.07.2018 Базель 2:0 Ваккер Инсбрук ТМК
Люцерн (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 15.09.2018 Серветт 3:3 Люцерн К
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 FC Gland 1:9 Люцерн К
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 30.06.2018 Люцерн 0:0 Вадуц ТМК
- 23.06.2018 Люцерн 3:1 Винтертур ТМК
- 19.05.2018 Базель 2:2 Люцерн С
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 09.05.2018 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 28.04.2018 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих С
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Люцерн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
- 19.05.2018 Базель 2:2 Люцерн Суперлига
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель Суперлига
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн Кубок
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель Суперлига
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель Суперлига
- 16.05.2016 Люцерн 4:0 Базель Суперлига
- 07.02.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 29.11.2015 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 08.08.2015 Люцерн 1:3 Базель Суперлига
- 26.04.2015 Базель 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.03.2015 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 06.12.2014 Люцерн 0:3 Базель Суперлига
- 27.07.2014 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.05.2014 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 30.03.2014 Люцерн 0:2 Базель Суперлига
Базель
Люцерн
-
10 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|8
|0
|0
|28 - 5
|24
|2.
|Тун
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|3.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|14 - 17
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Люцерн
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|7.
|Лугано
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|8.
|Грасcхоппер
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|8
|2
|1
|5
|11 - 21
|7
|10.
|Сьон
|7
|2
|0
|5
|12 - 16
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Элеке Блессинг из команды Люцерн забивает с точки!
86'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
84'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Ди Сере бьет в цель!
77'
Люцерн делает замену. Кнежевич Стефан уходит с поля, а Гвилия Валериане выходит на его замену.
73'
Сальви Мирко получил желтую карточку от судьи
73'
Риверос Блас получил желтую карточку от судьи
64'
Базель делает замену. Пюлюлю Афимико уходит с поля, а Ди Сере выходит на его замену.
63'
Люцерн делает замену. Шнойвли Кристиан уходит с поля, а Юрич Томи выходит на его замену.
62'
Люцерн делает замену. Кустодио Оливер уходит с поля, а Угриниц Филип выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Варгас Рубен получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
13'
Джюмарт Эрай получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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