Стадион: Стад Мишель д'Орнано
1:0
10' ГолХауи Саиф-Эдин
1:1
37' ГолДелор Анди
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
46'
Кан контролирует мяч.
46'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
46'
45'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
45'
44'
44'
Тшокунте Малик из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
43'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
42'
Коцца Николя наказан за толчок Тшокунте Малик
42'
42'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Армугом Йоэль из команды Кан в офсайде
40'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
37'
Шкулетич Петар сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Делор Анди из команды Монпелье забил гол! Легко это для такого игрока, как Делор Анди
37'
Шкулетич Петар из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
36'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Монпелье контролирует мяч.
35'
Коцца Николя из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Армугом Йоэль пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
33'
Шанс! Шкулетич Петар из команды Монпелье пробил головой, но мимо
33'
33'
Монпелье контролирует мяч.
32'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
31'
Плохо сыграл Армугом Йоэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Коцца Николя из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Отличные скиллы показывает Коцца Николя, обводя своих соперников
30'
Удар от ворот произведет Монпелье
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Фахир Файсал решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
29'
Молле Флоран из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Армугом Йоэль пострадал.
29'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
27'
Вратарь команды Монпелье выходит и забирает мяч.
27'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
27'
Фахир Файсал из команды Кан разыграл угловой с левого угла.
27'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок команды Монпелье выносит мяч
27'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
25'
Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
ШТАНГА! Пробил головой Шкулетич Петар прямо в каркас ворот!
24'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
24'
Шкулетич Петар из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
24'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок команды Кан выносит мяч
24'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
24'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
23'
Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
Коцца Николя из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
23'
22'
Матч возобновится спорным мячом
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Бове Клаудио должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
21'
Онианге Принс разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Онианге Принс не пострадал и надо продолжать игру!
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
20'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
18'
Байсс Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
18'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
16'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
16'
Шкулетич Петар из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
15'
Кан контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
14'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Гильберт Фредерик возвращается на поле.
13'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Гильберт Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Ле Таллек Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
11'
Молле Флоран из команды Монпелье делает пас партнеру.
11'
Коцца Николя из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Г О О О О Л - Хауи Саиф-Эдин забивает!
10'
Плохо сыграл Мендеш Педру II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
10'
Кан начинает контратаку
9'
9'
8'
8'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Кан
6'
6'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
5'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
5'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
Ласне Пол пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
3'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
3'
Илтон Виторино из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Конгре Даниэль наказан за толчок Тшокунте Малик
2'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
2'
Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 1:1 Монпелье
Кан
23.8% (41)
Ничья:
47.1% (81)
Монпелье
29.1% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43% (74)
0:1 Монпелье:
15.1% (26)
1:0 Кан:
14% (24)
1:2 Монпелье:
9.9% (17)
2:1 Кан:
8.7% (15)
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