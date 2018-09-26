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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Кан
1:1
Перерыв
Монпелье
0'
1:0
10' Гол
Хауи Саиф-Эдин
1:1
37' Гол
Делор Анди
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
46'
Кан контролирует мяч.
46'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
46'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
44'
Тшокунте Малик из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
43'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
43'
Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
Фол, нарушение
42'
Коцца Николя наказан за толчок Тшокунте Малик
42'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
42'
Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
40'
Армугом Йоэль из команды Кан в офсайде
40'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Шкулетич Петар сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Делор Анди из команды Монпелье забил гол! Легко это для такого игрока, как Делор Анди
37'
Шкулетич Петар из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
37'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
36'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Коцца Николя из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Армугом Йоэль пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Байсс Пол из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
33'
Шанс! Шкулетич Петар из команды Монпелье пробил головой, но мимо
33'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
33'
Монпелье контролирует мяч.
32'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Плохо сыграл Армугом Йоэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Коцца Николя из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Отличные скиллы показывает Коцца Николя, обводя своих соперников
30'
Удар от ворот произведет Монпелье
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Фахир Файсал решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
29'
Молле Флоран из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Армугом Йоэль пострадал.
29'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
27'
Вратарь команды Монпелье выходит и забирает мяч.
27'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Фахир Файсал из команды Кан разыграл угловой с левого угла.
27'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок команды Монпелье выносит мяч
Угловой
27'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
24'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
ШТАНГА! Пробил головой Шкулетич Петар прямо в каркас ворот!
24'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
24'
Шкулетич Петар из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
24'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок команды Кан выносит мяч
24'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
24'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
23'
Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Коцца Николя из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
23'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновится спорным мячом
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
22'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Бове Клаудио должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
21'
Онианге Принс разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
20'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Онианге Принс не пострадал и надо продолжать игру!
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
20'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
18'
Байсс Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
18'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
17'
Конгре Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
16'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
16'
Шкулетич Петар из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Кан контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Байсс Пол из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
14'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
14'
Гильберт Фредерик возвращается на поле.
13'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Гильберт Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Ле Таллек Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
11'
Молле Флоран из команды Монпелье делает пас партнеру.
11'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Байсс Пол из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Коцца Николя из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Хауи Саиф-Эдин забивает!
10'
Плохо сыграл Мендеш Педру II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
10'
Кан начинает контратаку
10'
Байсс Пол из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
9'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Кан
6'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
5'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
5'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
Ласне Пол пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
3'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
3'
Илтон Виторино из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Конгре Даниэль наказан за толчок Тшокунте Малик
2'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
2'
Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 1:1 Монпелье
Кан
23.8% (41)
Ничья:
47.1% (81)
Монпелье
29.1% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43% (74)
Монпелье:
15.1% (26)
Кан:
14% (24)
Монпелье:
9.9% (17)
Кан:
8.7% (15)
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