Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реймс

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 15.07.2018 ПСЖ 2:4 Шамбли ТМК
- 11.07.2018 ПСЖ 1:0 Сент-Женевьев ТМК
- 19.05.2018 Кан 0:0 ПСЖ Л1
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 08.05.2018 Ле-Эрбье 0:2 ПСЖ КФ
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
Реймс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.09.2018 Реймс 0:0 Дижон Л1
- 16.09.2018 Нант 0:0 Реймс Л1
- 07.09.2018 Реймс 2:0 Шарлеруа ТМК
- 01.09.2018 Реймс 0:1 Монпелье Л1
- 25.08.2018 Амьен 4:1 Реймс Л1
- 17.08.2018 Реймс 1:0 Лион Л1
- 11.08.2018 Ницца 0:1 Реймс Л1
- 04.08.2018 Реймс 2:1 Дижон ТМК
- 31.07.2018 Реймс 1:4 Генгам ТМК
- 28.07.2018 Страсбург 3:3 Реймс ТМК
- 25.07.2018 Реймс 2:2 Люситанос Сен-Мор ТМК
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 18.07.2018 Ред Стар 2:1 Реймс ТМК
- 14.07.2018 Реймс 4:2 Лилль ТМК
- 11.05.2018 Реймс 2:2 Ним Л2
- 04.05.2018 Валансьен 1:3 Реймс Л2
- 30.04.2018 Реймс 0:1 Гавр Л2
- 27.04.2018 Реймс 3:1 Ньор Л2
- 24.04.2018 Осер 1:4 Реймс Л2
- 20.04.2018 Реймс 1:0 Аяччо Л2
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Реймс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|4.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 7
|11
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|16 - 11
|10
|6.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Дижон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|9.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 13
|8
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 5
|8
|12.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|16.
|Монако
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|17.
|Кан
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|18.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Амьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|20.
|Генгам
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - РеймсДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Реймс
ПСЖ
89.8% (53)
Ничья:
6.8% (4)
Реймс
3.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
42.4% (25)
3:0 ПСЖ:
27.1% (16)
1:1 Ничья:
5.1% (3)
4:0 ПСЖ:
5.1% (3)
1:0 ПСЖ:
3.4% (2)
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