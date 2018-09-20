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ПСЖ
 
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Реймс
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Реймс

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Реймс
ПСЖ
89.8% (53)
Ничья:
6.8% (4)
Реймс
3.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
42.4% (25)
ПСЖ:
27.1% (16)
Ничья:
5.1% (3)
ПСЖ:
5.1% (3)
ПСЖ:
3.4% (2)
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