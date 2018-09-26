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Стадион: Зрители: 22253
Янг Бойз
2:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
5' Гол
Нсаме Жан-Пьер
2:0
31' Гол
Нгамелеу Муми
38' Желтая карточка
Шик Торстен
39' Желтая карточка
Jordi Quintilla
75' Красная карточка
Вилотич Милан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Сулеймани Миралем выходит на его замену.
81'
Янг Бойз делает замену. Шик Торстен уходит с поля, а Сейду Лео выходит на его замену.
75'
Санкт-Галлен делает замену. Бен Халифа Нассим уходит с поля, а Бакайоко Аксель выходит на его замену.
75'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Гарсия Улиссес выходит на его замену.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Вилотич Милан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
62'
Санкт-Галлен делает замену. Kekuta Manneh уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
46'
Санкт-Галлен делает замену. Alessandro Kraeuchi уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Jordi Quintilla получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Шик Торстен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Нгамелеу Муми бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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