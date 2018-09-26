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Стадион: Стад де Суиз Зрители: 22253
2:0
Конец матча
1:0
5' ГолНсаме Жан-Пьер
2:0
31' ГолНгамелеу Муми
38' Желтая карточкаШик Торстен
39' Желтая карточкаJordi Quintilla
75' Красная карточкаВилотич Милан
|
5'
1:0
31'
2:0
38'
39'
75'
81'
Состав команд
19
Шик
Торстен
23
Бенито
Лорис
17
Ассале
Рожер
11
Тафер
Яннис
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 19 Шик Торстен Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 39 Сейду Лео Защитник
- 21 Гарсия Улиссес Защитник
- 4 Али Мохамед Защитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Главный тренер: Сеоане Херардо
Санкт-Галлен 4-3-3
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 15 Вилотич Милан Защитник
- 5 Leonel Mosevich Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 14 Сьерро Венсан Полузащитник
- 8 Jordi Quintilla Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 29 Alessandro Kraeuchi Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 19 Kekuta Manneh Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 26 Чернегг Петер Защитник
- 93 Бакайоко Аксель Защитник
- 3 Кшук Слиман Защитник
- 44 Кутеса Дерек Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 4 Majeed Ashimeru
- Главный тренер: Peter Zeidler
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Шаффхаузен 2:3 Янг Бойз К
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 28.08.2018 Динамо Загреб 1:2 Янг Бойз ЛЧ
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 22.08.2018 Янг Бойз 1:1 Динамо Загреб ЛЧ
- 18.08.2018 Биль Бьенн 2:3 Янг Бойз К
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 14.07.2018 Янг Бойз 0:4 Вулверхэмптон КУ
- 11.07.2018 Янг Бойз 3:0 Фейеноорд КУ
- 30.06.2018 Янг Бойз 1:2 Лудогорец ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз ТМК
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз К
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 16.09.2018 Мури 0:7 Санкт-Галлен К
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 Ueberstorf 0:6 Санкт-Галлен К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 14.07.2018 Санкт-Галлен 1:1 Брайтон ТМК
- 06.07.2018 Санкт-Галлен 4:0 Брюль ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 29.06.2018 Bad Ragaz 1:10 Санкт-Галлен ТМК
- 23.06.2018 Баценхайд 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 19.05.2018 Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт С
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен С
- 09.05.2018 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Санкт-Галлен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз Суперлига
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 12.05.2016 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.03.2016 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.11.2015 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.08.2015 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.05.2015 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.11.2014 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2014 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.05.2014 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.03.2014 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз
Санкт-Галлен
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 10
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|8
|0
|0
|28 - 5
|24
|2.
|Тун
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|3.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|14 - 17
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Люцерн
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|7.
|Лугано
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|8.
|Грасcхоппер
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|8
|2
|1
|5
|11 - 21
|7
|10.
|Сьон
|7
|2
|0
|5
|12 - 16
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Сулеймани Миралем выходит на его замену.
81'
Янг Бойз делает замену. Шик Торстен уходит с поля, а Сейду Лео выходит на его замену.
75'
Санкт-Галлен делает замену. Бен Халифа Нассим уходит с поля, а Бакайоко Аксель выходит на его замену.
75'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Гарсия Улиссес выходит на его замену.
75'
УДАЛЕНИЕ! - Вилотич Милан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
62'
Санкт-Галлен делает замену. Kekuta Manneh уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
46'
Санкт-Галлен делает замену. Alessandro Kraeuchi уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Jordi Quintilla получил желтую карточку от судьи
38'
Шик Торстен получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Нгамелеу Муми бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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