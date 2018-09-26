Стадион: Матмю Атлантик
1:0
8' ГолКамано Франсуа
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
46'
46'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
45'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
44'
Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
43'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
43'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бриан Джимми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
41'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
40'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
40'
39'
38'
38'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
37'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Шека
36'
36'
Бамба Джонатан из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
34'
34'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
34'
33'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
33'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Санхаре Юнусс из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
28'
28'
27'
27'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
26'
Бриан Джимми задерживает мяч рукой
26'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
23'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
23'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
23'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Пепе Николя бьет со штрафного удара в створ ворот
21'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
21'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
18'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
16'
Бордо контролирует мяч.
15'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
14'
13'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
13'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Головой пробил Фонте Руй, но голкипер отбил его в поле!
13'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
8'
Калу Сэмьюэл сделал результативную передачу.
8'
8'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забил гол! Легко это для такого игрока, как Камано Франсуа
7'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Бамба Джонатан, и мяч снова в игре
6'
Пепе Николя из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Бордо контролирует мяч.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
3'
3'
3'
3'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
2'
Пепе Николя хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
2'
2'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Лилль
Бордо
55.8% (96)
Ничья:
26.7% (46)
Лилль
17.4% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бордо:
32% (55)
1:1 Ничья:
22.7% (39)
1:0 Бордо:
16.9% (29)
1:2 Лилль:
11% (19)
2:0 Бордо:
5.2% (9)
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