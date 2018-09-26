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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Бордо
1:0
Перерыв
Лилль
0'
1:0
8' Гол
Камано Франсуа
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
46'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
46'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
43'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бриан Джимми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
42'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
41'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Удар от ворот произведет Бордо
40'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
40'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Лилль контролирует мяч.
38'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
38'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Шека
36'
Удар от ворот произведет Бордо
36'
Бамба Джонатан из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
36'
Лилль контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Лилль контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Бордо
34'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
34'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
33'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
33'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
32'
Лилль контролирует мяч.
32'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Санхаре Юнусс из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
30'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
28'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
27'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Бриан Джимми задерживает мяч рукой
26'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Лилль контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
25'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
23'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
23'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Удар от ворот произведет Бордо
22'
Пепе Николя бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
21'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
19'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
19'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
18'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
16'
Бордо контролирует мяч.
15'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
14'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
13'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Головой пробил Фонте Руй, но голкипер отбил его в поле!
13'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Бордо
12'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Калу Сэмьюэл сделал результативную передачу.
8'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забил гол! Легко это для такого игрока, как Камано Франсуа
7'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Бамба Джонатан, и мяч снова в игре
6'
Пепе Николя из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Бордо контролирует мяч.
5'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
4'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
3'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
2'
Пепе Николя хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
2'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 1:0 Лилль
Бордо
55.8% (96)
Ничья:
26.7% (46)
Лилль
17.4% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
32% (55)
Ничья:
22.7% (39)
Бордо:
16.9% (29)
Лилль:
11% (19)
Бордо:
5.2% (9)
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