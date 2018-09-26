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  5. Лига 1
Стадион:
Марсель
2:1
Перерыв
Страсбург
0'
0:1
27' Гол
Лала Кенни
33' Желтая карточка
Томассон Адриен
1:1
41' Пенальти
Пайе Димитри
2:1
45' Гол
Сансон Морган
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Описание гола
45'
ГОООООЛ - Сансон Морган из команды Марсель забивает из-за штрафной площади
Фол, нарушение
44'
Мотиба Лебо наказан за толчок Камара Бубакар
44'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
43'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Лала Кенни атаковал сзади соперника. Это Сансон Морган заработал своей команде штрафной
42'
Матч возобновится спорным мячом
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки!
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
39'
ПЕНАЛЬТИ - Гримм Жереми из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Товен Флорьян.
39'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
38'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
37'
Гримм Жереми из команды Страсбург в офсайде
37'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
34'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Мотиба Лебо наказан за толчок Густаво Луис
34'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Томассон Адриен из команды Страсбург играет слишком грубо. Товен Флорьян оказался на газоне.
32'
Удар от ворот произведет Страсбург
32'
Удар от ворот произведет Страсбург
31'
Пайе Димитри из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
31'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
29'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
27'
Корнье Бенжамин сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГОЛ! - Лала Кенни из команды Страсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
27'
Корнье Бенжамин разрезает оборону соперника отличным пасом
27'
Страсбург начинает контратаку
26'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
24'
Каси Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Офсайд
23'
Мотиба Лебо из команды Страсбург в офсайде
23'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
22'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Жермен Валер
22'
Амави Жордан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
21'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
21'
Марсель контролирует мяч.
20'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
19'
Марсель контролирует мяч.
18'
Страсбург контролирует мяч.
17'
После дальнего удара, который нанес Товен Флорьян мяч отбит вратарем
17'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Страсбург
16'
Шанс! Сарр Буна из команды Марсель пробил головой, но мимо
16'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Товен Флорьян нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
16'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
14'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Страсбург
14'
Сарр Буна из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Удар от ворот произведет Страсбург
12'
Сарр Буна из команды Марсель навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Амави Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
11'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
10'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Марсель контролирует мяч.
9'
Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
9'
Мотиба Лебо из команды Страсбург играет слишком грубо. Густаво Луис оказался на газоне.
8'
Страсбург контролирует мяч.
8'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Марсель начинает контратаку
6'
Марсель контролирует мяч.
6'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
5'
Сарр Буна наказан за толчок Томассон Адриен
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
3'
Страсбург контролирует мяч.
3'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Марсель контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Офсайд
1'
Мотиба Лебо из команды Страсбург в офсайде
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Страсбург
Марсель
94.2% (163)
Ничья:
5.2% (9)
Страсбург
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
32.9% (57)
Марсель:
26.6% (46)
Марсель:
14.5% (25)
Марсель:
13.3% (23)
Ничья:
4% (7)
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