Стадион: Велодром
0:1
27' ГолЛала Кенни
33' Желтая карточкаТомассон Адриен
1:1
41' ПенальтиПайе Димитри
2:1
45' ГолСансон Морган
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
ГОООООЛ - Сансон Морган из команды Марсель забивает из-за штрафной площади
44'
Мотиба Лебо наказан за толчок Камара Бубакар
44'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Судья свистит. Лала Кенни атаковал сзади соперника. Это Сансон Морган заработал своей команде штрафной
42'
Матч возобновится спорным мячом
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Г О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки!
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
39'
ПЕНАЛЬТИ - Гримм Жереми из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Товен Флорьян.
39'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
37'
Гримм Жереми из команды Страсбург в офсайде
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
34'
34'
Мотиба Лебо наказан за толчок Густаво Луис
34'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи
33'
Томассон Адриен из команды Страсбург играет слишком грубо. Товен Флорьян оказался на газоне.
32'
32'
31'
Пайе Димитри из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
29'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
27'
Корнье Бенжамин сделал результативную передачу.
27'
ГОЛ! - Лала Кенни из команды Страсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
27'
Корнье Бенжамин разрезает оборону соперника отличным пасом
27'
Страсбург начинает контратаку
26'
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
24'
Каси Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
23'
Мотиба Лебо из команды Страсбург в офсайде
23'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
22'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Жермен Валер
22'
Амави Жордан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
21'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
19'
18'
17'
После дальнего удара, который нанес Товен Флорьян мяч отбит вратарем
17'
17'
16'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
16'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Товен Флорьян нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
16'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
14'
14'
13'
12'
12'
Амави Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
11'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
10'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
9'
Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Мотиба Лебо из команды Страсбург играет слишком грубо. Густаво Луис оказался на газоне.
8'
8'
7'
Марсель начинает контратаку
6'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
5'
Сарр Буна наказан за толчок Томассон Адриен
4'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
3'
3'
2'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мотиба Лебо из команды Страсбург в офсайде
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Страсбург
Марсель
94.2% (163)
Ничья:
5.2% (9)
Страсбург
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
32.9% (57)
2:1 Марсель:
26.6% (46)
1:0 Марсель:
14.5% (25)
3:1 Марсель:
13.3% (23)
1:1 Ничья:
4% (7)
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