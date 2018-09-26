Стадион: Дес Костьерес
32' Желтая карточкаЭбоа Феликс
45' Желтая карточкаТюрам Маркус
Первый тайм
48'
Тюрам Маркус получил желтую карточку от судьи
48'
ПЕНАЛЬТИ! - Тюрам Маркус дергает за футболку соперника (это был Гийом Батист) и рефери назначает пенальти!
48'
Матч возобновлен
46'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
45'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
44'
44'
Рипар Рено нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Гийом Батист из команды Ним делает пас партнеру.
44'
Диалло Мустафа делает длинную передачу вперед
43'
43'
До Лука наказан за толчок Бобишон Антонен
42'
42'
42'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
42'
До Лука возвращается на поле.
42'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. До Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Назначен штрафной. Пострадал До Лука, его свалил Бобишон Антонен.
40'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
39'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
39'
38'
38'
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Ребошу Педру из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
38'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
37'
36'
36'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
35'
Ребошу Педру мяч отрикошетил от ворот
34'
Буанга Денис из команды Ним играет слишком грубо. Блас Людовик оказался на газоне.
34'
34'
Матч возобновлен
33'
Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Эбоа Феликс получил желтую карточку от судьи
32'
Эбоа Феликс из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Рипар Рено заработал фол
32'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
32'
Блас Людовик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тюрам Маркус нанес удар в каркас ворот!
31'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
До Лука из команды Генгам играет слишком грубо. Буанга Денис оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Траоре Шейк
27'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
27'
27'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Траоре Шейк из команды Генгам играет слишком грубо. Мигель Флориан оказался на газоне.
23'
23'
22'
Бобишон Антонен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
21'
Бернардони Поль из команды Ним сделал отличный сейв!
21'
Траоре Шейк бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
21'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
21'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
Эбоа Феликс из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
19'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
Бозок Умут из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
15'
Дидо Этьен наказан за толчок Диалло Мустафа
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
14'
13'
12'
12'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Ним поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
11'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ландре Лоик из команды Ним.
11'
11'
Ним контролирует мяч.
11'
Генгам начинает контратаку
10'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Блас Людовик наказан за толчок Либой Эрве
9'
8'
8'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
7'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
7'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Диалло Мустафа
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
5'
Бобишон Антонен бьет со штрафного в створ, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
5'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
4'
3'
2'
Ним контролирует мяч.
2'
Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Эбоа Феликс из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Гийом Батист пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ним начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ним 0:0 Генгам
Ним
62.2% (107)
Ничья:
21.5% (37)
Генгам
16.3% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ним:
26.7% (46)
2:1 Ним:
23.8% (41)
1:1 Ничья:
19.2% (33)
1:2 Генгам:
9.3% (16)
2:0 Ним:
6.4% (11)
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