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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ним
0:0
Первый тайм: 45+'
Генгам
0'
32' Желтая карточка
Эбоа Феликс
45' Желтая карточка
Тюрам Маркус
45'+3
Первый тайм
Желтая карточка
48'
Тюрам Маркус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ! - Тюрам Маркус дергает за футболку соперника (это был Гийом Батист) и рефери назначает пенальти!
48'
Матч возобновлен
46'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Бобишон Антонен из команды Ним подал угловой справа.
45'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Генгам
44'
Рипар Рено нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Гийом Батист из команды Ним делает пас партнеру.
44'
Диалло Мустафа делает длинную передачу вперед
43'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
До Лука наказан за толчок Бобишон Антонен
42'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
42'
До Лука возвращается на поле.
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. До Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Назначен штрафной. Пострадал До Лука, его свалил Бобишон Антонен.
40'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
40'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
39'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
39'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Ним
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Ребошу Педру из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
38'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Генгам контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Ним
36'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
35'
Ребошу Педру мяч отрикошетил от ворот
35'
До Лука из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Буанга Денис из команды Ним играет слишком грубо. Блас Людовик оказался на газоне.
34'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
32'
Эбоа Феликс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Эбоа Феликс из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Рипар Рено заработал фол
32'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Удар от ворот произведет Ним
32'
Блас Людовик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тюрам Маркус нанес удар в каркас ворот!
31'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
До Лука из команды Генгам играет слишком грубо. Буанга Денис оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Траоре Шейк
27'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
27'
До Лука из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
27'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
26'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Траоре Шейк из команды Генгам играет слишком грубо. Мигель Флориан оказался на газоне.
23'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Бобишон Антонен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Бернардони Поль из команды Ним сделал отличный сейв!
21'
Траоре Шейк бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
21'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
21'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
Эбоа Феликс из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
20'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
19'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
Бозок Умут из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Дидо Этьен наказан за толчок Диалло Мустафа
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
Удар от ворот произведет Генгам
14'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Генгам
12'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Ним поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
11'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ландре Лоик из команды Ним.
11'
Удар от ворот произведет Ним
11'
Ним контролирует мяч.
11'
Генгам начинает контратаку
10'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
9'
Блас Людовик наказан за толчок Либой Эрве
9'
Генгам контролирует мяч.
8'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Генгам
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Диалло Мустафа
6'
Генгам контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
5'
Бобишон Антонен бьет со штрафного в створ, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
4'
Генгам контролирует мяч.
3'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Ним контролирует мяч.
2'
Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Эбоа Феликс из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Гийом Батист пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ним начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ним 0:0 Генгам
Ним
62.2% (107)
Ничья:
21.5% (37)
Генгам
16.3% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ним:
26.7% (46)
Ним:
23.8% (41)
Ничья:
19.2% (33)
Генгам:
9.3% (16)
Ним:
6.4% (11)
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