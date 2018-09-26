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Стадион: Зрители: 3004
Нёвшатель Ксамакс
2:1
Конец матча
Лугано
0'
1:0
8' Гол
Samir Ramizi
21' Желтая карточка
Сульмони Фульвио
31' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
56' Желтая карточка
Samir Ramizi
61' Желтая карточка
Човило Мирослав
64' Желтая карточка
Пикель Шарль
66' Желтая карточка
Mike Gomes
67' Желтая карточка
Charles-Andre Doudin
2:0
70' Гол
Нуццоло Рафаэль
74' Желтая карточка
Мустафа Сейменович
86' Желтая карточка
Eris Abedini
2:1
90' Гол
Герндт Александр
90' Желтая карточка
Pietro Di Nardo
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Пиетро ди Нардо получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
88'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Нуццоло Рафаэль уходит с поля, а Пиетро ди Нардо выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Eris Abedini получил желтую карточку от судьи
83'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Макс Велосо уходит с поля, а Геоффрей Треанд выходит на его замену.
81'
Лугано делает замену. Сульмони Фульвио уходит с поля, а Eris Abedini выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Мустафа Сейменович получил желтую карточку от судьи
71'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Карлиньос Жуниор выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
Желтая карточка
67'
Шарль-Андре Дуден получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Майк Гомес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Човило Мирослав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
46'
Лугано делает замену. Янко Марк уходит с поля, а Боттани Маттиа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Джемайли Арбенит получил желтую карточку от судьи
26'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Kemal Ademi уходит с поля, а Карлен Гаэтан выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Сульмони Фульвио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Samir Ramizi бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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