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Стадион: Стад де ла Маладьер Зрители: 3004
2:1
Конец матча
1:0
8' ГолSamir Ramizi
21' Желтая карточкаСульмони Фульвио
31' Желтая карточкаДжемайли Арбенит
56' Желтая карточкаSamir Ramizi
61' Желтая карточкаЧовило Мирослав
64' Желтая карточкаПикель Шарль
66' Желтая карточкаMike Gomes
67' Желтая карточкаCharles-Andre Doudin
2:0
70' ГолНуццоло Рафаэль
74' Желтая карточкаМустафа Сейменович
86' Желтая карточкаEris Abedini
2:1
90' ГолГерндт Александр
90' Желтая карточкаPietro Di Nardo
|
8'
1:0
21'
31'
56'
61'
64'
66'
70'
2:0
86'
90'
2:1
90'
Состав команд
23
Mike
Gomes
12
Max
Veloso
99
Kemal
Ademi
15
Яо
Элож
20
Брлек
Петар
21
Янко
Марк
Нёвшатель Ксамакс 4-4-2
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 23 Mike Gomes Защитник
- 20 Мустафа Сейменович Защитник
- 27 Джемайли Арбенит Защитник
- 3 Janick Kamber Защитник
- 12 Max Veloso Полузащитник
- 10 Charles-Andre Doudin Полузащитник
- 6 Пикель Шарль Полузащитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 99 Kemal Ademi Нападающий
- 14 Нуццоло Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 25 Ошс Марцис Защитник
- 17 Геоффрей Треанд Полузащитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 4 Pietro Di Nardo Полузащитник
- 31 Фейзулаху Арбнор Полузащитник
- 11 Карлен Гаэтан Нападающий
- Главный тренер: Michel Decastel
Лугано 4-4-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 15 Яо Элож Защитник
- 3 Марич Мият Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 7 Edoardo Masciangelo Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 34 Eris Abedini Полузащитник
- 27 Красники Джетмер Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 29.06.2018 Лозанна-Спорт 1:5 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Брайтенрайн ТМК
- 21.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 6:3 Виль ЧЛ
- 18.05.2018 Раппершвиль-Йона 0:1 Нёвшатель Ксамакс ЧЛ
- 13.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 4:1 Волен ЧЛ
- 09.05.2018 Шаффхаузен 1:0 Нёвшатель Ксамакс ЧЛ
- 04.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 3:3 Винтертур ЧЛ
Лугано (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
- 30.06.2018 Лугано 4:0 Кьяссо ТМК
- 27.06.2018 Сементина 1:2 Лугано ТМК
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
- 10.05.2018 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лугано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 20.01.2017 Лугано 0:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Клубы
Нёвшатель Ксамакс
Лугано
-
5 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 9
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
7 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|8
|0
|0
|28 - 5
|24
|2.
|Тун
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|3.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|14 - 17
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Люцерн
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|7.
|Лугано
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|8.
|Грасcхоппер
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|8
|2
|1
|5
|11 - 21
|7
|10.
|Сьон
|7
|2
|0
|5
|12 - 16
|6
Второй тайм
90'
Пиетро ди Нардо получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
88'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Нуццоло Рафаэль уходит с поля, а Пиетро ди Нардо выходит на его замену.
86'
Eris Abedini получил желтую карточку от судьи
83'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Макс Велосо уходит с поля, а Геоффрей Треанд выходит на его замену.
81'
Лугано делает замену. Сульмони Фульвио уходит с поля, а Eris Abedini выходит на его замену.
74'
Мустафа Сейменович получил желтую карточку от судьи
71'
Лугано делает замену. Чрнигой Домен уходит с поля, а Карлиньос Жуниор выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
67'
Шарль-Андре Дуден получил желтую карточку от судьи
66'
Майк Гомес получил желтую карточку от судьи
64'
Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
61'
Човило Мирослав получил желтую карточку от судьи
56'
Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
46'
Лугано делает замену. Янко Марк уходит с поля, а Боттани Маттиа выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Джемайли Арбенит получил желтую карточку от судьи
26'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Kemal Ademi уходит с поля, а Карлен Гаэтан выходит на его замену.
21'
Сульмони Фульвио получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Samir Ramizi бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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