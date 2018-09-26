Стадион: Де ла Ликорн
18' Желтая карточкаЖелен Жереми
39' Желтая карточкаБенсебаини Рами
Второй тайм
46'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
Матч возобновлен
47'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Отеро Хуан
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Лефор Жордан из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Ренн пробил головой, но мимо
45'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
44'
44'
44'
Конате Мусса не смог попасть в створ ударом издали
43'
Отеро Хуан из команды Амьен делает пас партнеру.
43'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Отеро Хуан из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
41'
41'
41'
ШАНС! Сьебатшё Теосон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
41'
Отличные скиллы показывает Бен Арфа Хатем, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
39'
Бенсебаини Рами получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
38'
Отеро Хуан из команды Амьен подал угловой слева.
38'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
36'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
35'
34'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Бодмер Матьё пострадал.
34'
34'
Отеро Хуан из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
33'
33'
Годдос Саман нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Мешер Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
Годдос Саман из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Ньянг М'Байе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
30'
Назначен штрафной. Пострадал Крафт Эмиль, его свалил Ньянг М'Байе.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
29'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
29'
Отличные скиллы показывает Ньянг М'Байе, обводя своих соперников
28'
27'
27'
27'
26'
26'
26'
25'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Ренн начинает контратаку
24'
Сарр Исмаила из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Конате Мусса пострадал.
24'
22'
22'
Отеро Хуан из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Отеро Хуан из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Сарр Исмаила навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
19'
Какой удар! Со штрафного Годдос Саман сотряс перекладину!
18'
Желен Жереми получил желтую карточку от судьи
18'
Желен Жереми из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Конате Мусса пострадал.
17'
17'
Отеро Хуан из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
16'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
15'
Тактическая замена. Корнетт Кентен уходит с поля и его заменяет Отеро Хуан
15'
ШАНС! Андре Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает пас партнеру.
13'
Ренн контролирует мяч.
13'
13'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Корнетт Кентен получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Корнетт Кентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Ньянг М'Байе не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Шанс! Ньянг М'Байе из команды Ренн пробил головой, но мимо
9'
Траоре Амари из команды Ренн подал угловой справа.
9'
Сьебатшё Теосон из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
7'
7'
5'
5'
Ренн начинает контратаку
5'
5'
Годдос Саман наказан за толчок Сарр Исмаила
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Ренн контролирует мяч.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
3'
3'
2'
Ньянг М'Байе не смог попасть в створ ударом издали
2'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Ренн
Амьен
15.1% (26)
Ничья:
42.4% (73)
Ренн
42.4% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36% (62)
1:2 Ренн:
21.5% (37)
0:1 Ренн:
16.9% (29)
1:0 Амьен:
9.9% (17)
0:0 Ничья:
5.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация