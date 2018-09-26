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  5. Лига 1
Стадион:
Амьен
0:0
Перерыв
Ренн
0'
18' Желтая карточка
Желен Жереми
39' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
Второй тайм
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Отеро Хуан
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Лефор Жордан из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
46'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Амьен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
45'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
44'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Удар от ворот произведет Ренн
44'
Конате Мусса не смог попасть в створ ударом издали
43'
Отеро Хуан из команды Амьен делает пас партнеру.
43'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
42'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
42'
Отеро Хуан из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
41'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Амьен
41'
ШАНС! Сьебатшё Теосон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
41'
Отличные скиллы показывает Бен Арфа Хатем, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
39'
Бенсебаини Рами получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Отеро Хуан из команды Амьен подал угловой слева.
38'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
37'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
37'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
36'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Амьен
35'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
34'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Бодмер Матьё пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Ренн
34'
Отеро Хуан из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
33'
Годдос Саман нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Мешер Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
33'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
33'
Годдос Саман из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
32'
Ньянг М'Байе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Назначен штрафной. Пострадал Крафт Эмиль, его свалил Ньянг М'Байе.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Удар от ворот произведет Амьен
29'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
29'
Отличные скиллы показывает Ньянг М'Байе, обводя своих соперников
28'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Амьен
25'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Ренн начинает контратаку
Фол, нарушение
24'
Сарр Исмаила из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Конате Мусса пострадал.
24'
Удар от ворот произведет Ренн
22'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Отеро Хуан из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Отеро Хуан из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Сарр Исмаила навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
20'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Угловой
20'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
19'
Какой удар! Со штрафного Годдос Саман сотряс перекладину!
Желтая карточка
18'
Желен Жереми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Желен Жереми из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Конате Мусса пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Ренн
17'
Отеро Хуан из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Удар от ворот произведет Амьен
15'
Тактическая замена. Корнетт Кентен уходит с поля и его заменяет Отеро Хуан
15'
ШАНС! Андре Бенжамин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает пас партнеру.
13'
Ренн контролирует мяч.
13'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Корнетт Кентен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Корнетт Кентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Удар от ворот произведет Амьен
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Ньянг М'Байе не смог попасть в створ ударом издали
9'
Удар от ворот произведет Амьен
9'
Шанс! Ньянг М'Байе из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
9'
Траоре Амари из команды Ренн подал угловой справа.
9'
Сьебатшё Теосон из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Амьен контролирует мяч.
7'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Амьен контролирует мяч.
5'
Ренн начинает контратаку
5'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Годдос Саман наказан за толчок Сарр Исмаила
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
4'
Ренн контролирует мяч.
4'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
3'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Амьен
2'
Ньянг М'Байе не смог попасть в створ ударом издали
2'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Амьен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Ренн
Амьен
15.1% (26)
Ничья:
42.4% (73)
Ренн
42.4% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36% (62)
Ренн:
21.5% (37)
Ренн:
16.9% (29)
Амьен:
9.9% (17)
Ничья:
5.2% (9)
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