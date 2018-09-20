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Стадион:
Боруссия Д
 
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Нюрнберг
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Нюрнберг

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Нюрнберг
Боруссия Д
91.5% (54)
Ничья:
3.4% (2)
Нюрнберг
5.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
44.1% (26)
Боруссия Д:
15.3% (9)
Боруссия Д:
11.9% (7)
Боруссия Д:
8.5% (5)
Боруссия Д:
6.8% (4)
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