Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Нюрнберг

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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.09.2018 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Б
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 26.07.2018 Боруссия Д 2:2 Бенфика КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 21.07.2018 Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д КЧ
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 17.05.2018 Ванне-Айкель 1:4 Боруссия Д ТМК
- 17.05.2018 Вестфалия 04 1:0 Боруссия Д ТМК
- 14.05.2018 Цвиккау 4:4 Боруссия Д ТМК
- 12.05.2018 Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Б
- 05.05.2018 Боруссия Д 1:2 Майнц Б
Нюрнберг (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.09.2018 Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 Б
- 16.09.2018 Вердер 1:1 Нюрнберг Б
- 09.09.2018 Дукла Прага 0:4 Нюрнберг ТМК
- 06.09.2018 TSG Roth 1:17 Нюрнберг ТМК
- 01.09.2018 Нюрнберг 1:1 Майнц Б
- 25.08.2018 Герта 1:0 Нюрнберг Б
- 18.08.2018 Линкс Райнау 1:2 Нюрнберг К
- 11.08.2018 Нюрнберг 1:0 Вальядолид ТМК
- 04.08.2018 Болонья 1:0 Нюрнберг ТМК
- 31.07.2018 Розенхайм-1860 1:4 Нюрнберг ТМК
- 21.07.2018 Вюрцбург Кикерс 0:4 Нюрнберг ТМК
- 18.07.2018 Крайльсхайм 0:4 Нюрнберг ТМК
- 14.07.2018 Галлешер 2:1 Нюрнберг ТМК
- 12.07.2018 Селигенпортен 0:3 Нюрнберг ТМК
- 08.07.2018 Эрланген-Брюк 2:5 Нюрнберг ТМК
- 13.05.2018 Нюрнберг 2:3 Фортуна Б2
- 06.05.2018 Зандхаузен 0:2 Нюрнберг Б2
- 30.04.2018 Нюрнберг 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 23.04.2018 Хольштайн Киль 1:3 Нюрнберг Б2
- 15.04.2018 Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Б2
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Нюрнберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
- 01.03.2014 Боруссия Д 3:0 Нюрнберг Бундеслига
- 21.09.2013 Нюрнберг 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 25.01.2013 Боруссия Д 3:0 Нюрнберг Бундеслига
- 01.09.2012 Нюрнберг 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 21.07.2012 Нюрнберг 4:2 Боруссия Д Международные матчи (клубы)
- 03.02.2012 Нюрнберг 0:2 Боруссия Д Бундеслига
- 20.08.2011 Боруссия Д 2:0 Нюрнберг Бундеслига
- 30.04.2011 Боруссия Д 2:0 Нюрнберг Бундеслига
- 05.12.2010 Нюрнберг 0:2 Боруссия Д Бундеслига
- 24.04.2010 Нюрнберг 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 05.12.2009 Боруссия Д 4:0 Нюрнберг Бундеслига
- 02.05.2008 Боруссия Д 0:0 Нюрнберг Бундеслига
- 25.11.2007 Нюрнберг 2:0 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Герта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - НюрнбергДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Нюрнберг
Боруссия Д
91.5% (54)
Ничья:
3.4% (2)
Нюрнберг
5.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Боруссия Д:
44.1% (26)
2:1 Боруссия Д:
15.3% (9)
3:1 Боруссия Д:
11.9% (7)
3:0 Боруссия Д:
8.5% (5)
1:0 Боруссия Д:
6.8% (4)
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