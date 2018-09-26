Стадион: Опель-Арена Зрители: 19200
0:0
Второй тайм: 82'
57' Желтая карточкаМехмеди Адмир
71' Желтая карточкаМаксим Александру
75' Желтая карточкаКамачо Начо
Второй тайм
82'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
81'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
81'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Игрок команды Майнц совершает фол
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
80'
79'
79'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
79'
Игрок команды Вольфсбург совершает фол
78'
78'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
78'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гинчек Даниэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
77'
Плохо сыграл Бель Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
77'
Мвене Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Камачо Начо бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
77'
Малли Юнус из команды Вольфсбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гинчек Даниэль мяча так и не получил
76'
76'
Шанс! Матета Жан-Филипп из команды Майнц пробил головой, но мимо
76'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Кайсон Робин из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
75'
75'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Максим Александру уходит с поля и его заменяет Матета Жан-Филипп
75'
Камачо Начо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
74'
Майнц начинает контратаку
74'
74'
Баку Боте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
74'
73'
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 19200 болельщиков
73'
72'
72'
72'
Брукс Джон из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
72'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
71'
Максим Александру из команды Майнц предупрежден после нескольких фолов.
71'
Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Мехмеди Адмир получил травму и заменен. Малли Юнус выходит на поле.
69'
69'
Матч возобновлен
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Мехмеди Адмир получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Максим Александру из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
68'
67'
67'
Уджа Энтони нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
66'
Мвене Филипп из команды Майнц делает отличный кросс...
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
64'
Тактическая замена. Онисиво Карим уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
64'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Максим Александру
63'
63'
Уджа Энтони из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
63'
Ньякат Мусса из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Бель Штефан оказался на газоне.
62'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
61'
61'
Кайсон Робин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
60'
Камачо Начо из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
60'
60'
60'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
60'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
59'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
58'
58'
Максим Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
57'
Мехмеди Адмир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Безумный фол. Мехмеди Адмир грубо играет против соперника. Пострадал Кайсон Робин
56'
Реджбекай Элвис наказан за толчок Гбамин Жан-Филипп
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
54'
54'
Шанс! Кнохе Робин из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
53'
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
49'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
49'
49'
49'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
48'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Онисиво Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
46'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
48'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
48'
Бель Штефан из команды Майнц в офсайде
48'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Реджбекай Элвис наказан за толчок Онисиво Карим
46'
Уджа Энтони наказан за толчок Реджбекай Элвис
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Шанс! Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
44'
Отличный пас сделал Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
43'
Уджа Энтони мяч отрикошетил от ворот
43'
Бель Штефан из команды Майнц делает пас партнеру.
43'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц подал угловой слева.
43'
Мехмеди Адмир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Плохо сыграл Камачо Начо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
42'
42'
41'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Баку Боте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой слева.
38'
Мюллер Флориан из команды Майнц сделал отличный сейв!
38'
Должен был быть гол! Брекало Йосип имел отличный шанс, но Мюллер Флориан не дал голу состоятся!
38'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
38'
Вольфсбург начинает контратаку
38'
Опасность предотвращена - Ньякат Мусса из команды Майнц вступил в отбор удачно
38'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
37'
37'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
36'
Бель Штефан наказан за толчок Брекало Йосип
36'
Уджа Энтони наказан за толчок Камачо Начо
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Судья сигнализирует, что Уджа Энтони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
35'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
34'
Максим Александру из команды Майнц вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Брекало Йосип не пострадал и надо продолжать игру!
33'
33'
ШАНС! Гинчек Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
33'
32'
32'
32'
После дальнего удара, который нанес Гбамин Жан-Филипп мяч отбит вратарем
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Матч возобновлен
30'
Брозински Даниэль получил травму и заменен. Мвене Филипп выходит на поле.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Брозински Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Брозински Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Ньякат Мусса наказан за толчок Кнохе Робин
28'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Аарон Кариколь пострадал.
27'
27'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
26'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Бель Штефан из команды Майнц играет слишком грубо. Брекало Йосип оказался на газоне.
24'
23'
Брекало Йосип видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
23'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
23'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
22'
Онисиво Карим задерживает мяч рукой
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
19'
19'
Максим Александру не смог попасть в створ ударом издали
19'
19'
18'
Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
18'
17'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
16'
16'
Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали
16'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Уджа Энтони наказан за толчок Виллиам Фуртадо
15'
Брукс Джон из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Плохо сыграл Баку Боте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
14'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
13'
13'
Вольфсбург контролирует мяч.
12'
Брекало Йосип нанес удар издали, а Мюллер Флориан отбил его обратно в игру!
12'
Отличные скиллы показывает Брекало Йосип, обводя своих соперников
12'
Плохо сыграл Баку Боте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
11'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
10'
9'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
7'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Брозински Даниэль из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
6'
Гбамин Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
6'
Уджа Энтони из команды Майнц направляет мяч в штрафную площадку, но Кастельс Коэн выбегает и ловит мяч
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
5'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
5'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
2'
2'
1'
Вольфсбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Вольфсбург
Майнц
33.3% (57)
Ничья:
53.2% (91)
Вольфсбург
13.5% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47.4% (81)
2:1 Майнц:
17.5% (30)
1:0 Майнц:
11.1% (19)
1:2 Вольфсбург:
7% (12)
0:1 Вольфсбург:
4.7% (8)
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