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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 19200
Майнц
0:0
Второй тайм: 82'
Вольфсбург
0'
57' Желтая карточка
Мехмеди Адмир
71' Желтая карточка
Максим Александру
75' Желтая карточка
Камачо Начо
82'
Второй тайм
82'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
81'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Игрок команды Майнц совершает фол
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Удар от ворот произведет Майнц
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
Фол, нарушение
79'
Игрок команды Вольфсбург совершает фол
78'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
78'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
78'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гинчек Даниэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
77'
Плохо сыграл Бель Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
77'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
77'
Мвене Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Камачо Начо бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
77'
Малли Юнус из команды Вольфсбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гинчек Даниэль мяча так и не получил
76'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
76'
Шанс! Матета Жан-Филипп из команды Майнц пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Кайсон Робин из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Баку Боте из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
75'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Максим Александру уходит с поля и его заменяет Матета Жан-Филипп
Желтая карточка
75'
Камачо Начо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
74'
Майнц начинает контратаку
74'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Баку Боте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
74'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 19200 болельщиков
73'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
72'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Майнц
72'
Брукс Джон из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
72'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
71'
Максим Александру из команды Майнц предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
70'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Мехмеди Адмир получил травму и заменен. Малли Юнус выходит на поле.
69'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Мехмеди Адмир получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Мехмеди Адмир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Максим Александру из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
68'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Майнц
67'
Уджа Энтони нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
66'
Мвене Филипп из команды Майнц делает отличный кросс...
66'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
64'
Тактическая замена. Онисиво Карим уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Максим Александру
63'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
63'
Уджа Энтони из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
63'
Ньякат Мусса из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
63'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Бель Штефан оказался на газоне.
62'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
61'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
61'
Кайсон Робин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
60'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
60'
Камачо Начо из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
60'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
60'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
59'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
59'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
58'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
58'
Максим Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
57'
Мехмеди Адмир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Мехмеди Адмир грубо играет против соперника. Пострадал Кайсон Робин
55'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
54'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Майнц
54'
Шанс! Кнохе Робин из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
53'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
51'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Майнц контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
49'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
49'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
48'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
48'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Онисиво Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
Офсайд
46'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
Офсайд
48'
Бель Штефан из команды Майнц в офсайде
48'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
46'
Реджбекай Элвис наказан за толчок Онисиво Карим
Фол, нарушение
46'
Уджа Энтони наказан за толчок Реджбекай Элвис
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Майнц
45'
Шанс! Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
45'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
44'
Отличный пас сделал Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
43'
Уджа Энтони мяч отрикошетил от ворот
43'
Бель Штефан из команды Майнц делает пас партнеру.
43'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц подал угловой слева.
43'
Мехмеди Адмир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Плохо сыграл Камачо Начо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
42'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Майнц
41'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Баку Боте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой слева.
38'
Мюллер Флориан из команды Майнц сделал отличный сейв!
38'
Должен был быть гол! Брекало Йосип имел отличный шанс, но Мюллер Флориан не дал голу состоятся!
38'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
38'
Вольфсбург начинает контратаку
38'
Опасность предотвращена - Ньякат Мусса из команды Майнц вступил в отбор удачно
38'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Майнц
37'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Бель Штефан наказан за толчок Брекало Йосип
Фол, нарушение
36'
Уджа Энтони наказан за толчок Камачо Начо
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Уджа Энтони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
35'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Максим Александру из команды Майнц вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Брекало Йосип не пострадал и надо продолжать игру!
33'
Удар от ворот произведет Майнц
33'
ШАНС! Гинчек Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
33'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
32'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
После дальнего удара, который нанес Гбамин Жан-Филипп мяч отбит вратарем
31'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Матч возобновлен
30'
Брозински Даниэль получил травму и заменен. Мвене Филипп выходит на поле.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Брозински Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Брозински Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Ньякат Мусса наказан за толчок Кнохе Робин
28'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Аарон Кариколь пострадал.
27'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
27'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
25'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
25'
Бель Штефан из команды Майнц играет слишком грубо. Брекало Йосип оказался на газоне.
24'
Удар от ворот произведет Майнц
23'
Брекало Йосип видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
23'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
23'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
22'
Онисиво Карим задерживает мяч рукой
21'
Майнц контролирует мяч.
21'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
20'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
19'
Максим Александру не смог попасть в створ ударом издали
19'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Баку Боте из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
19'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
18'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
17'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Майнц
16'
Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали
16'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
15'
Уджа Энтони наказан за толчок Виллиам Фуртадо
15'
Брукс Джон из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Плохо сыграл Баку Боте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
14'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
14'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
13'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Вольфсбург контролирует мяч.
12'
Брекало Йосип нанес удар издали, а Мюллер Флориан отбил его обратно в игру!
12'
Отличные скиллы показывает Брекало Йосип, обводя своих соперников
12'
Плохо сыграл Баку Боте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
11'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Майнц контролирует мяч.
9'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Брозински Даниэль из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
7'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
6'
Гбамин Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
6'
Уджа Энтони из команды Майнц направляет мяч в штрафную площадку, но Кастельс Коэн выбегает и ловит мяч
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой слева.
5'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
4'
Кайсон Робин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
3'
Майнц контролирует мяч.
2'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Вольфсбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Вольфсбург
Майнц
33.3% (57)
Ничья:
53.2% (91)
Вольфсбург
13.5% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47.4% (81)
Майнц:
17.5% (30)
Майнц:
11.1% (19)
Вольфсбург:
7% (12)
Вольфсбург:
4.7% (8)
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