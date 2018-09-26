Стадион: Боруссия Парк
2:1
Второй тайм: 82'
1:0
56' ГолПлеа Алассан
2:0
65' ГолАзар Торган
2:1
74' ГолРебич Анте
Второй тайм
82'
Бейер Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Судья сигнализирует, что Джонсон Фабиан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
81'
81'
Как он промахнулся? Халлер Себастьен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Плохо сыграл Бейер Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
80'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
79'
79'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
78'
78'
77'
77'
Матч возобновлен
76'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Закария Денис
76'
Крамер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
ГОЛ! Легко закончил атаку Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр, забив в пустые ворота!
74'
Плохо сыграл Зоммер Янн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Бейер Луис ошибается в защите.
73'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
73'
Тактическая замена. Гачинович Мийат уходит с поля и его заменяет Йович Лука
73'
Тактическая замена. Фернандеш Желсон уходит с поля и его заменяет Де Гузман Джонатан
72'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
71'
Плеа Алассан нанес удар головой, но Трапп Кевин спокойно отбил мяч.
71'
71'
Плеа Алассан мяч отрикошетил от ворот
71'
71'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
69'
69'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
69'
Костич Филип мяч отрикошетил от ворот
69'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
68'
Халлер Себастьен наказан за толчок Бейер Луис
68'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
67'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
65'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Азар Торган изменил счет на табло!
65'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
65'
Игрок команды Боруссия М делает подачу, но она была перехвачена.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
65'
Бейер Луис из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
64'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Хасебе Макото делает длинную передачу вперед
63'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
63'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
Тактическая замена. Мюллер Николай уходит с поля и его заменяет Ребич Анте
62'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М играет слишком грубо. Халлер Себастьен оказался на газоне.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Херрман Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Опасность предотвращена - Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр вступил в отбор удачно
60'
Плеа Алассан из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
59'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
58'
Какой промах! Абрахам Давид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
57'
56'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
56'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
56'
56'
56'
Бейер Луис из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
56'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Удар, который нанес Плеа Алассан, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Трапп Кевин парировал мяч в поле.
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Херрман Патрик из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Плеа Алассан мяча так и не получил
53'
53'
Азар Торган решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
52'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Азар Торган
52'
52'
Виллемс Джетро ошибается в защите.
51'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М в офсайде
51'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Плеа Алассан оказался на газоне.
51'
50'
50'
50'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Вендт Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
48'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
48'
48'
48'
Мюллер Николай из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Мюллер Николай
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
44'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
Плеа Алассан из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Почти гол! Гинтер Маттиас пробил головой по воротам, но Трапп Кевин спас!
42'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
41'
Хороший удар издали нанес Нойхаус Флориан, но отличный сейв сделал Трапп Кевин. Угловой.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
39'
Мюллер Николай из команды Айнтрахт Фр в офсайде
39'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
39'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
39'
Херрман Патрик пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
38'
Плеа Алассан наказан за толчок Абрахам Давид
38'
37'
ШАНС! Нойхаус Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
36'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
35'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
35'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М играет слишком грубо. Мюллер Николай оказался на газоне.
34'
34'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
33'
32'
32'
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
29'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
28'
27'
Шанс! Эльведи Нико из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
27'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
27'
Нойхаус Флориан мяч отрикошетил от ворот
26'
Херрман Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
26'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Гачинович Мийат нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
25'
25'
24'
Бейер Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
23'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
23'
23'
23'
Виллемс Джетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
22'
22'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
21'
Хасебе Макото нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
19'
19'
19'
Гинтер Маттиас мяч отрикошетил от ворот
19'
Трапп Кевин не дал случится голу! Плеа Алассан должен был забивать, но Трапп Кевин сделал отличный сейв
18'
18'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
17'
17'
17'
Судья сигнализирует, что Хофманн Йонас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
16'
16'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
14'
Эльведи Нико наказан за толчок Халлер Себастьен
14'
Плеа Алассан из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Гинтер Маттиас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
13'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
12'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
11'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
11'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
9'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М пробил со штрафного, но очень мимо цели.
9'
Судья сигнализирует, что Мюллер Николай из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Азар Торган
8'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Крамер Кристоф
8'
8'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Бейер Луис пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
4'
3'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
2'
Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
2'
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Айнтрахт Фр
Боруссия М
83.7% (144)
Ничья:
13.4% (23)
Айнтрахт Фр
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
51.7% (89)
1:0 Боруссия М:
15.1% (26)
1:1 Ничья:
11% (19)
2:0 Боруссия М:
9.3% (16)
3:1 Боруссия М:
4.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация