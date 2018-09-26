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Стадион:
Боруссия М
2:1
Второй тайм: 82'
Айнтрахт Фр
0'
1:0
56' Гол
Плеа Алассан
2:0
65' Гол
Азар Торган
2:1
74' Гол
Ребич Анте
82'
Второй тайм
Травма, повреждение
82'
Бейер Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Джонсон Фабиан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
81'
Удар от ворот произведет Боруссия М
81'
Как он промахнулся? Халлер Себастьен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Плохо сыграл Бейер Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Офсайд
80'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
80'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
79'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
76'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Закария Денис
Травма, повреждение
76'
Крамер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
74'
ГОЛ! Легко закончил атаку Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр, забив в пустые ворота!
74'
Плохо сыграл Зоммер Янн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Бейер Луис ошибается в защите.
73'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
73'
Тактическая замена. Гачинович Мийат уходит с поля и его заменяет Йович Лука
73'
Тактическая замена. Фернандеш Желсон уходит с поля и его заменяет Де Гузман Джонатан
Офсайд
72'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
71'
Плеа Алассан нанес удар головой, но Трапп Кевин спокойно отбил мяч.
Угловой
71'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
71'
Плеа Алассан мяч отрикошетил от ворот
71'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
71'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
69'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
69'
Костич Филип мяч отрикошетил от ворот
69'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Халлер Себастьен наказан за толчок Бейер Луис
68'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
67'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
67'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
65'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Азар Торган изменил счет на табло!
65'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
65'
Игрок команды Боруссия М делает подачу, но она была перехвачена.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Бейер Луис из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
64'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Хасебе Макото делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
63'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
62'
Тактическая замена. Мюллер Николай уходит с поля и его заменяет Ребич Анте
62'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
61'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
61'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М играет слишком грубо. Халлер Себастьен оказался на газоне.
60'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Херрман Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Опасность предотвращена - Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр вступил в отбор удачно
60'
Плеа Алассан из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
59'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Удар от ворот произведет Боруссия М
58'
Какой промах! Абрахам Давид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
58'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
57'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
56'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
56'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бейер Луис из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
56'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Удар, который нанес Плеа Алассан, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Трапп Кевин парировал мяч в поле.
55'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
55'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Херрман Патрик из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Плеа Алассан мяча так и не получил
53'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
53'
Азар Торган решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Азар Торган
52'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Виллемс Джетро ошибается в защите.
Офсайд
51'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М в офсайде
51'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Плеа Алассан оказался на газоне.
51'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Боруссия М начинает контратаку
50'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Вендт Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
49'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Боруссия М
48'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
48'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мюллер Николай из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Мюллер Николай
47'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
45'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
44'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
44'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
43'
Плеа Алассан из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Почти гол! Гинтер Маттиас пробил головой по воротам, но Трапп Кевин спас!
Угловой
42'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
41'
Хороший удар издали нанес Нойхаус Флориан, но отличный сейв сделал Трапп Кевин. Угловой.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
40'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Офсайд
39'
Мюллер Николай из команды Айнтрахт Фр в офсайде
39'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
39'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
39'
Херрман Патрик пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
Фол, нарушение
38'
Плеа Алассан наказан за толчок Абрахам Давид
38'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
ШАНС! Нойхаус Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
36'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
35'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
35'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
35'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М играет слишком грубо. Мюллер Николай оказался на газоне.
34'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
33'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
32'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
30'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Удар от ворот произведет Боруссия М
29'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
27'
Шанс! Эльведи Нико из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
27'
Нойхаус Флориан мяч отрикошетил от ворот
26'
Херрман Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Боруссия М начинает контратаку
26'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
26'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Гачинович Мийат нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
25'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
24'
Бейер Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
23'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
23'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
23'
Виллемс Джетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Удар от ворот произведет Боруссия М
22'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
21'
Хасебе Макото нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
19'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
19'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
19'
Гинтер Маттиас мяч отрикошетил от ворот
19'
Трапп Кевин не дал случится голу! Плеа Алассан должен был забивать, но Трапп Кевин сделал отличный сейв
Угловой
18'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
18'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
17'
Удар от ворот произведет Боруссия М
17'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Хофманн Йонас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гачинович Мийат
16'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
16'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Боруссия М начинает контратаку
Фол, нарушение
14'
Эльведи Нико наказан за толчок Халлер Себастьен
14'
Плеа Алассан из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Гинтер Маттиас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
13'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
12'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
12'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
11'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
11'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
11'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
10'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
9'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Мюллер Николай из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Азар Торган
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Крамер Кристоф
8'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
8'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
7'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
6'
Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
6'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Бейер Луис пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Боруссия М начинает контратаку
4'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
2'
Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
2'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Айнтрахт Фр
Боруссия М
83.7% (144)
Ничья:
13.4% (23)
Айнтрахт Фр
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
51.7% (89)
Боруссия М:
15.1% (26)
Ничья:
11% (19)
Боруссия М:
9.3% (16)
Боруссия М:
4.1% (7)
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