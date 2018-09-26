Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
2:0
Второй тайм: 82'
34' Желтая карточкаБаумгартль Тимо
36' Желтая карточкаОрбан Вилли
1:0
45' ГолОрбан Вилли
64' Желтая карточкаМукиэле Норди
2:0
80' ГолОгюстен Жан-Кевин
Второй тайм
81'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Огюстен Жан-Кевин изменил счет на табло!
80'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
80'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Форсберг Эмиль нанес удар, мяч был парирован, но Цилер Рон-Роберт не удержал его в руках.
79'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
78'
78'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
78'
77'
Удар от ворот произведет Лейпциг
77'
Тактическая замена. Мукиэле Норди уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
76'
КАКОЙ ПРОМАХ! Огюстен Жан-Кевин упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
76'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
75'
Удар от ворот произведет Лейпциг
75'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
75'
75'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
74'
Юпамекано Део из команды Лейпциг играет слишком грубо. Гонсалес Николас оказался на газоне.
73'
73'
72'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
71'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
71'
Мукиэле Норди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Соса Борна наказан за толчок Мукиэле Норди
68'
68'
67'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
67'
67'
67'
66'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
66'
Удар от ворот произведет Лейпциг
66'
Матч возобновлен
65'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
65'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Мукиэле Норди получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Мукиэле Норди грубо играет против соперника. Пострадал Соса Борна
63'
63'
63'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт в офсайде
61'
61'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
58'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
58'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
58'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
58'
Соперник делает почти голевой пас, но Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт начеку и спасает ситуацию.
57'
Почти гол! Поульсен Юссуф пробил головой по воротам, но Цилер Рон-Роберт спас!
57'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает отличный кросс...
57'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Лейпциг
56'
Шанс! Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
56'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
56'
Орбан Вилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
54'
Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Бадштубер Хольгер
54'
Тактическая замена. Аколо Чадрак уходит с поля и его заменяет Гонсалес Николас
54'
Забитцер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
54'
53'
52'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Кампль Кевин из команды Лейпциг играет слишком грубо. Аколо Чадрак оказался на газоне.
52'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Соса Борна из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
50'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
48'
48'
Хальстенберг Марсель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
47'
Хороший удар издали нанес Кампль Кевин, но отличный сейв сделал Цилер Рон-Роберт. Угловой.
47'
46'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Цилер Рон-Роберт ошибается в защите.
46'
Кампль Кевин нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
46'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Демме Диего из команды Лейпциг подал угловой справа.
46'
Забитцер Марсель мяч отрикошетил от ворот
46'
ГОЛ! Легко закончил атаку Орбан Вилли из команды Лейпциг, забив в пустые ворота!
45'
45'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
45'
Поульсен Юссуф нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт спокойно отбил мяч.
45'
Орбан Вилли из команды Лейпциг делает передачу одноклубнику.
45'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
44'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
44'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
44'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомес Марио мяча так и не получил
43'
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
41'
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Вернер Тимо нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает пас партнеру.
40'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Лейпциг
39'
ШАНС! Гентнер Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
38'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Лейпциг
37'
ШАНС! Гомес Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
36'
Орбан Вилли получил желтую карточку от судьи
36'
Орбан Вилли задерживает мяч рукой
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Мукиэле Норди не смог попасть в створ ударом издали
35'
Томми Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Баумгартль Тимо получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
33'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
33'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
33'
Кампль Кевин мяч отрикошетил от ворот
33'
32'
32'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
31'
Вернер Тимо нанес удар, мяч был парирован, но Цилер Рон-Роберт не удержал его в руках.
31'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
31'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
30'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Удар от ворот произведет Лейпциг
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Маффео Пабло не смог попасть в створ ударом издали
27'
Юпамекано Део наказан за толчок Гомес Марио
27'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Лейпциг контролирует мяч.
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Лейпциг контролирует мяч.
25'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт в офсайде
24'
24'
Как он промахнулся? Вернер Тимо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает отличный кросс...
23'
Лейпциг контролирует мяч.
22'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
22'
21'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
19'
18'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Аколо Чадрак нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
17'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Лейпциг контролирует мяч.
14'
Лейпциг контролирует мяч.
13'
Томми Эрик из команды Штуттгарт в офсайде
13'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
12'
11'
11'
Лейпциг контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
10'
Какой промах! Юпамекано Део имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
10'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Соса Борна из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
9'
Лейпциг контролирует мяч.
9'
9'
8'
8'
7'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Юпамекано Део наказан за толчок Аколо Чадрак
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
5'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
4'
Лейпциг контролирует мяч.
4'
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
3'
3'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Форсберг Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
3'
Томми Эрик мяч отрикошетил от ворот
3'
Томми Эрик из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
2'
Лейпциг контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Лейпциг
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лейпциг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт
РБ Лейпциг
87.7% (150)
Ничья:
10.5% (18)
Штуттгарт
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
45.6% (78)
1:0 РБ Лейпциг:
21.6% (37)
2:0 РБ Лейпциг:
11.7% (20)
1:1 Ничья:
8.2% (14)
3:1 РБ Лейпциг:
4.1% (7)
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