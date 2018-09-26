  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
РБ Лейпциг
2:0
Второй тайм: 82'
Штуттгарт
0'
34' Желтая карточка
Баумгартль Тимо
36' Желтая карточка
Орбан Вилли
1:0
45' Гол
Орбан Вилли
64' Желтая карточка
Мукиэле Норди
2:0
80' Гол
Огюстен Жан-Кевин
82'
Второй тайм
Офсайд
81'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Огюстен Жан-Кевин изменил счет на табло!
80'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
80'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Форсберг Эмиль нанес удар, мяч был парирован, но Цилер Рон-Роберт не удержал его в руках.
79'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
78'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
78'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
78'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Удар от ворот произведет Лейпциг
77'
Тактическая замена. Мукиэле Норди уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
76'
КАКОЙ ПРОМАХ! Огюстен Жан-Кевин упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
76'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
75'
Удар от ворот произведет Лейпциг
75'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
75'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
Фол, нарушение
74'
Юпамекано Део из команды Лейпциг играет слишком грубо. Гонсалес Николас оказался на газоне.
73'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Соса Борна из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
72'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
71'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
71'
Мукиэле Норди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
69'
Соса Борна наказан за толчок Мукиэле Норди
68'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
67'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Соса Борна из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
67'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
66'
Удар от ворот произведет Лейпциг
66'
Матч возобновлен
65'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Мукиэле Норди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Мукиэле Норди грубо играет против соперника. Пострадал Соса Борна
63'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
62'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Офсайд
62'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт в офсайде
61'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
58'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
58'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
58'
Соперник делает почти голевой пас, но Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт начеку и спасает ситуацию.
57'
Почти гол! Поульсен Юссуф пробил головой по воротам, но Цилер Рон-Роберт спас!
57'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает отличный кросс...
57'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Лейпциг
56'
Шанс! Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
56'
Орбан Вилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
54'
Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Бадштубер Хольгер
54'
Тактическая замена. Аколо Чадрак уходит с поля и его заменяет Гонсалес Николас
54'
Забитцер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
54'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
52'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Кампль Кевин из команды Лейпциг играет слишком грубо. Аколо Чадрак оказался на газоне.
52'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Соса Борна из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
50'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Штуттгарт контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Штуттгарт контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Угловой
48'
Хальстенберг Марсель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
47'
Хороший удар издали нанес Кампль Кевин, но отличный сейв сделал Цилер Рон-Роберт. Угловой.
47'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Цилер Рон-Роберт ошибается в защите.
46'
Кампль Кевин нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
46'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Демме Диего из команды Лейпциг подал угловой справа.
46'
Забитцер Марсель мяч отрикошетил от ворот
Описание гола
46'
ГОЛ! Легко закончил атаку Орбан Вилли из команды Лейпциг, забив в пустые ворота!
45'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
45'
Поульсен Юссуф нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт спокойно отбил мяч.
45'
Орбан Вилли из команды Лейпциг делает передачу одноклубнику.
45'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
44'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
44'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомес Марио мяча так и не получил
43'
Штуттгарт контролирует мяч.
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Вернер Тимо нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает пас партнеру.
40'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Лейпциг
39'
ШАНС! Гентнер Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
38'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Лейпциг
37'
ШАНС! Гомес Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Соса Борна из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
36'
Орбан Вилли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Орбан Вилли задерживает мяч рукой
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Мукиэле Норди не смог попасть в створ ударом издали
35'
Томми Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Баумгартль Тимо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
33'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
33'
Кампль Кевин мяч отрикошетил от ворот
33'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
32'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
31'
Вернер Тимо нанес удар, мяч был парирован, но Цилер Рон-Роберт не удержал его в руках.
31'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
31'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
30'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Удар от ворот произведет Лейпциг
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Маффео Пабло не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
27'
Юпамекано Део наказан за толчок Гомес Марио
27'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
26'
Лейпциг контролирует мяч.
26'
Штуттгарт контролирует мяч.
26'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
25'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт в офсайде
24'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
24'
Как он промахнулся? Вернер Тимо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг делает отличный кросс...
23'
Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
22'
Штуттгарт контролирует мяч.
21'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Штуттгарт контролирует мяч.
20'
Штуттгарт контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
19'
Штуттгарт контролирует мяч.
18'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Аколо Чадрак нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
17'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Штуттгарт контролирует мяч.
16'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Лейпциг контролирует мяч.
14'
Лейпциг контролирует мяч.
Офсайд
13'
Томми Эрик из команды Штуттгарт в офсайде
13'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
12'
Штуттгарт контролирует мяч.
11'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Лейпциг контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
10'
Какой промах! Юпамекано Део имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
10'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Соса Борна из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
9'
Лейпциг контролирует мяч.
9'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Штуттгарт контролирует мяч.
7'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Юпамекано Део наказан за толчок Аколо Чадрак
6'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Штуттгарт контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
4'
Лейпциг контролирует мяч.
4'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
3'
Соса Борна из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
3'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Форсберг Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
3'
Томми Эрик мяч отрикошетил от ворот
3'
Томми Эрик из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
2'
Лейпциг контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Лейпциг
1'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лейпциг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт
РБ Лейпциг
87.7% (150)
Ничья:
10.5% (18)
Штуттгарт
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
45.6% (78)
РБ Лейпциг:
21.6% (37)
РБ Лейпциг:
11.7% (20)
Ничья:
8.2% (14)
РБ Лейпциг:
4.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация