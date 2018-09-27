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Стадион:
Нью-Йорк Сити
0:0
Перерыв
Чикаго Файр
0'
27' Желтая карточка
Тажури-Шради Исмаэль
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Тажури-Шради Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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