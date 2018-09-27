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Стадион: Янки
0:0
Перерыв
27' Желтая карточкаТажури-Шради Исмаэль
Состав команд
16
James
Sands
Нью-Йорк Сити 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 16 James Sands Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 22 Матаррита Рональд Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Brad Stuver Вратарь
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 20 Амагат Элой Полузащитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- 11 Valentin Castellanos
- Главный тренер: Domenec Torrent
Чикаго Файр 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Stefan Cleveland Вратарь
- 22 Хаслер Николас Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 13 Brandt Bronico Полузащитник
- 7 Raheem Edwards Полузащитник
- 18 Drew Conner Полузащитник
- 10 Катай Александар Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 8 Де Леув Михаэль Полузащитник
- 25 Jorge Corrales Полузащитник
- 5 Мовсисян Юра Нападающий
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 14 Djordje Mihailovic
- 45 Richard Sanchez II
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.09.2018 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.09.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 23.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр М
- 17.09.2018 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 28.08.2018 Бавария 4:0 Чикаго Файр ТМК
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр М
- 12.08.2018 Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 19.07.2018 Чикаго Файр 4:0 Луисвилл Сити ОК
- 15.07.2018 Даллас 3:1 Чикаго Файр М
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Чикаго Файр М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 24.09.2016 Нью-Йорк Сити 4:1 Чикаго Файр МЛС
- 11.04.2016 Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС
- 06.03.2016 Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС
- 16.05.2015 Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр МЛС
- 25.04.2015 Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|31
|14
|9
|8
|52 - 39
|51
|4.
|Коламбус Крю
|30
|13
|8
|9
|39 - 38
|47
|5.
|Филадельфия Юнион
|30
|14
|4
|12
|43 - 45
|46
|6.
|Монреаль Импакт
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|8
|11
|10
|43 - 45
|35
|9.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|10.
|Чикаго Файр
|0:0
|30
|7
|8
|15
|43 - 54
|29
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|29
|15
|8
|6
|49 - 38
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|29
|14
|8
|7
|57 - 43
|50
|4.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|5.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|29
|13
|5
|11
|37 - 32
|44
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|8
|11
|57 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|11
|7
|11
|47 - 56
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|29
|10
|3
|16
|43 - 57
|33
|10.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|6
|6
|17
|32 - 55
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Тажури-Шради Исмаэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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