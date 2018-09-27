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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Кальмар
1:2
Конец матча
Хеккен
0'
26' Желтая карточка
Диуф Папе Алиун
34' Желтая карточка
Ояла Юхани
1:0
40' Гол
Nils Froeling
1:1
55' Гол
Паулиньо II
59' Желтая карточка
Johan Stenmark
1:2
61' Гол
Паулиньо II
68' Желтая карточка
Агардиус Виктор
68' Желтая карточка
Люндберг Виктор
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Кальмар делает замену. Диуф Папе Алиун уходит с поля, а Alexander Ahl Holmstroem выходит на его замену.
81'
Хаккен делает замену. Александер Фалцетас уходит с поля, а Берггрен Густав выходит на его замену.
78'
Кальмар делает замену. Hiago уходит с поля, а Isak Magnusson выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Люндберг Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Агардиус Виктор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
60'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Эрикссон Тобиас выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Johan Stenmark получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
46'
Хаккен делает замену. Adam Andersson уходит с поля, а Аркивуо Кари выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Хаккен делает замену. Ояла Юхани уходит с поля, а Daleho Irandust выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Nils Froeling бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Ояла Юхани получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Диуф Папе Алиун получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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