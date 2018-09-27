- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Guldfaageln Arena
26' Желтая карточкаДиуф Папе Алиун
34' Желтая карточкаОяла Юхани
1:0
40' ГолNils Froeling
1:1
55' ГолПаулиньо II
59' Желтая карточкаJohan Stenmark
1:2
61' ГолПаулиньо II
68' Желтая карточкаАгардиус Виктор
68' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
|
26'
34'
40'
1:0
55'
1:1
59'
61'
1:2
68'
68'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
91
Hiago
II
Кальмар 4-4-1-1
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 35 Johan Stenmark Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 27 Диуф Папе Алиун Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 44 Зефёйк Генеро Полузащитник
- 31 Nils Froeling Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 13 Нури Эмин Защитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 9 Содерквист Манс Нападающий
- 22 Alexander Ahl Holmstroem
- 38 Adam Hellborg
- 39 Isak Magnusson
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
Хеккен 3-4-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 22 Тойвио Йоона Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 12 Godswill Ekpolo Полузащитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 28 Adam Andersson II Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Нападающий
- 9 Еремеефф Александер Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Jonathan Rasheed Вратарь
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 20 Lucas Hedlund
- 19 Daleho Irandust
- Главный тренер: Andreas Alm
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
Хеккен (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 22.08.2018 Векшё Юнайтед 0:5 Хеккен К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 19.07.2018 Хеккен 1:2 Лиепая ЛЕ
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 12.07.2018 Лиепая 0:3 Хеккен ЛЕ
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 30.06.2018 Хеккен 2:0 Далкурд ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен А
- 23.05.2018 Хеккен 1:1 АИК А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.10.2016 Хеккен 2:3 Кальмар Аллсвенскан
- 22.05.2016 Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 25.07.2015 Хеккен 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 26.04.2015 Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 28.09.2014 Кальмар 2:3 Хеккен Аллсвенскан
- 20.05.2014 Хеккен 4:1 Кальмар Аллсвенскан
- 13.07.2013 Хеккен 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 07.04.2013 Кальмар 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 27.10.2012 Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 16.04.2012 Кальмар 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.10.2011 Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 14.05.2011 Кальмар 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 31.10.2010 Кальмар 1:3 Хеккен Аллсвенскан
- 22.05.2010 Хеккен 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 23.09.2009 Хеккен 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 01.05.2009 Кальмар 2:1 Хеккен Аллсвенскан
Кальмар
Хеккен
-
2 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|23
|16
|6
|1
|41 - 13
|54
|2.
|Норрчёпинг
|23
|14
|6
|3
|38 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|23
|13
|4
|6
|44 - 26
|43
|5.
|Хеккен
|23
|12
|4
|7
|45 - 23
|40
|6.
|Эстерсунд
|23
|12
|3
|8
|39 - 28
|39
|7.
|Сундсвалль
|23
|10
|6
|7
|41 - 28
|36
|8.
|Юргорден
|23
|10
|6
|7
|33 - 26
|36
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|23
|8
|4
|11
|22 - 27
|28
|11.
|Эльфсборг
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|13.
|Броммапойкарна
|23
|6
|1
|16
|15 - 51
|19
|14.
|Сириус
|23
|5
|4
|14
|24 - 51
|19
|15.
|Далкурд
|23
|4
|5
|14
|27 - 43
|17
|16.
|Треллеборг
|23
|3
|4
|16
|18 - 48
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Кальмар делает замену. Диуф Папе Алиун уходит с поля, а Alexander Ahl Holmstroem выходит на его замену.
81'
Хаккен делает замену. Александер Фалцетас уходит с поля, а Берггрен Густав выходит на его замену.
78'
Кальмар делает замену. Hiago уходит с поля, а Isak Magnusson выходит на его замену.
68'
Люндберг Виктор получил желтую карточку от судьи
68'
Агардиус Виктор получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
60'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Эрикссон Тобиас выходит на его замену.
59'
Johan Stenmark получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
46'
Хаккен делает замену. Adam Andersson уходит с поля, а Аркивуо Кари выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Хаккен делает замену. Ояла Юхани уходит с поля, а Daleho Irandust выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Nils Froeling бьет в цель!
34'
Ояла Юхани получил желтую карточку от судьи
26'
Диуф Папе Алиун получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация