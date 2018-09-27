  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 12104
Гётеборг
0:2
Конец матча
АИК
0'
0:1
24' Гол
Элюнусси Тарик
76' Желтая карточка
Викландер Давид
0:2
89' Гол
Гойтом Хенок
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
АИК делает замену. Ольссон Кристоффер уходит с поля, а Димитриадис Панайотис выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
84'
Гетеборг делает замену. Калисир Андре уходит с поля, а Карлссон-Лагемюр Патрик выходит на его замену.
83'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Викландер Давид получил желтую карточку от судьи
68'
Гетеборг делает замену. Vajeba Sakor уходит с поля, а Аффан Амин выходит на его замену.
62'
Гетеборг делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация