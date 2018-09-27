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Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 12104
0:1
24' ГолЭлюнусси Тарик
76' Желтая карточкаВикландер Давид
0:2
89' ГолГойтом Хенок
|
24'
0:1
76'
89'
0:2
Состав команд
31
Tom
Amos
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 31 Tom Amos Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 26 Калисир Андре Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 6 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 16 Sargon Abraham Нападающий
- 9 Robin Soeder Нападающий
- 22 Хараишвили Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 10 Карлссон-Лагемюр Патрик Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 15 Marcus Degerlund
- Главный тренер: Poya Asbaghi
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 25 Димитриадис Панайотис Защитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 10 Авдич Денни Полузащитник
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Далкурд 1:1 Гётеборг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Торнш 0:4 Гётеборг К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Буден 1:4 Гётеборг ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 11.06.2018 Nyhammars IF 1:8 Гётеборг ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
АИК (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 01.07.2018 АИК 1:0 Флора ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Хеккен 1:1 АИК А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК Аллсвенскан
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг Товарищеские матчи. Клубы
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК Аллсвенскан
- 11.04.2016 АИК 3:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.10.2015 АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.05.2015 Гётеборг 3:0 АИК Аллсвенскан
- 04.08.2014 Гётеборг 0:2 АИК Аллсвенскан
- 31.03.2014 АИК 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 23.09.2013 Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан
- 06.05.2013 АИК 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 21.10.2012 Гётеборг 0:1 АИК Аллсвенскан
- 12.04.2012 АИК 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.08.2011 Гётеборг 3:1 АИК Аллсвенскан
- 21.04.2011 АИК 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.08.2010 АИК 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.05.2010 Гётеборг 4:0 АИК Аллсвенскан
- 06.03.2010 АИК 1:0 Гётеборг Суперкубок
- 07.11.2009 АИК 2:0 Гётеборг Шведский кубок
Гётеборг
АИК
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|23
|16
|6
|1
|41 - 13
|54
|2.
|Норрчёпинг
|23
|14
|6
|3
|38 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|23
|13
|4
|6
|44 - 26
|43
|5.
|Хеккен
|23
|12
|4
|7
|45 - 23
|40
|6.
|Эстерсунд
|23
|12
|3
|8
|39 - 28
|39
|7.
|Сундсвалль
|23
|10
|6
|7
|41 - 28
|36
|8.
|Юргорден
|23
|10
|6
|7
|33 - 26
|36
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|23
|8
|4
|11
|22 - 27
|28
|11.
|Эльфсборг
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|13.
|Броммапойкарна
|23
|6
|1
|16
|15 - 51
|19
|14.
|Сириус
|23
|5
|4
|14
|24 - 51
|19
|15.
|Далкурд
|23
|4
|5
|14
|27 - 43
|17
|16.
|Треллеборг
|23
|3
|4
|16
|18 - 48
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
АИК делает замену. Ольссон Кристоффер уходит с поля, а Димитриадис Панайотис выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
84'
Гетеборг делает замену. Калисир Андре уходит с поля, а Карлссон-Лагемюр Патрик выходит на его замену.
83'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
76'
Викландер Давид получил желтую карточку от судьи
68'
Гетеборг делает замену. Vajeba Sakor уходит с поля, а Аффан Амин выходит на его замену.
62'
Гетеборг делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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