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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Турбийон
13' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
14' Желтая карточкаГргич Анто
0:1
38' ГолХелифи Салим
|
13'
14'
38'
0:1
Состав команд
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
94
Хелифи
Салим
15
Одей
Стивен
Сьон 4-3-3
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 34 Ндойе Бирама Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 93 Nasser Daoudou M'Sa Нападающий
- 14 Гргич Анто Нападающий
- 22 Moussa Kalilou Djitte Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Месонньяль Антони Вратарь
- 2 Рафаэл Бранко Защитник
- 17 Сонг Александр Полузащитник
- 11 Адриан Оливейра Полузащитник
- 7 Касами Пайтим Нападающий
- 40 Itaitinga
- 25 Yassin Fortune
- Главный тренер: Murat Yakin
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 71 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 94 Хелифи Салим Полузащитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Полузащитник
- 15 Одей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 31 Крюезиу Мирлинд Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 10 Маркезано Антонио Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 99 Сисей Ассан Нападающий
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон К
- 07.09.2018 Кьяссо 1:2 Сьон ТМК
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 18.08.2018 Кёниц 0:3 Сьон К
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 13.07.2018 Сьон 2:2 Лион ТМК
- 07.07.2018 Лозанна-Спорт 2:0 Сьон ТМК
- 30.06.2018 Сьон 1:0 Ивердон ТМК
- 27.06.2018 Кьяссо 0:4 Сьон ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
Цюрих (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
- 06.07.2018 Вадуц 2:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.06.2018 Цюрих 4:2 Виль ТМК
- 23.06.2018 Цюрих 1:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз К
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Цюрих 4:1 Базель С
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Цюрих: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон Суперлига
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих Суперлига
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих Суперлига
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон Суперлига
- 22.05.2016 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2016 Сьон 0:3 Цюрих Кубок
- 07.02.2016 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 05.12.2015 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 13.08.2015 Сьон 3:1 Цюрих Суперлига
- 28.04.2015 Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
- 07.04.2015 Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup
- 15.03.2015 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 22.11.2014 Сьон 1:3 Цюрих Суперлига
- 14.09.2014 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 06.05.2014 Сьон 1:0 Цюрих Суперлига
- 01.02.2014 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 24.11.2013 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 21.07.2013 Сьон 0:0 Цюрих Суперлига
- 01.06.2013 Сьон 4:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2013 Цюрих 3:1 Сьон Суперлига
Сьон
Цюрих
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|8
|0
|0
|28 - 5
|24
|2.
|Тун
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|3.
|Цюрих
|1:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 7
|14
|4.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|14 - 17
|12
|5.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|Люцерн
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|7.
|Лугано
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|8.
|Грасcхоппер
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|8
|2
|1
|5
|11 - 21
|7
|10.
|Сьон
|0:1
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Хелифи Салим бьет в цель!
14'
Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
13'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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