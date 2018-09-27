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Стадион:
Сьон
0:1
Второй тайм: 54'
Цюрих
0'
13' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
14' Желтая карточка
Гргич Анто
0:1
38' Гол
Хелифи Салим
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Хелифи Салим бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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