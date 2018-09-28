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Зрители: 8527
Хольштайн Киль
4:2
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
12' Гол
Benjamin Girth
2:0
23' Гол
Билер Александер
29' Желтая карточка
Дем Янник
2:1
29' Пенальти
Кемпе Тобиас
3:1
32' Гол
Серра Янни
3:2
39' Гол
Кемпе Тобиас
45' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
51' Вторая желтая карточка
Дем Янник
56' Желтая карточка
Дурсун Сердар
4:2
70' Гол
Кинсомби Давид
84' Желтая карточка
Мелем Марвин
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Хольштайн Киль делает замену. Серра Янни уходит с поля, а Тескер Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Мелем Марвин получил желтую карточку от судьи
82'
СК Дармштадт делает замену. Медоевич Слободан уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
76'
СК Дармштадт делает замену. Вурц Иоганнес уходит с поля, а Мелем Марвин выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Кинсомби Давид бьет в цель!
68'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Kingsley Schindler выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Дурсун Сердар получил желтую карточку от судьи
54'
Хольштайн Киль делает замену. Benjamin Girth уходит с поля, а Патрик Херманн выходит на его замену.
51'
Дем Янник получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
СК Дармштадт делает замену. Ридер Тим уходит с поля, а Джонс Джовин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
Желтая карточка
29'
Дем Янник получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Билер Александер бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Benjamin Girth бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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