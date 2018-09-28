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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 8527
4:2
Конец матча
1:0
12' ГолBenjamin Girth
2:0
23' ГолБилер Александер
29' Желтая карточкаДем Янник
2:1
29' ПенальтиКемпе Тобиас
3:1
32' ГолСерра Янни
3:2
39' ГолКемпе Тобиас
45' Желтая карточкаКемпе Тобиас
51' Вторая желтая карточкаДем Янник
56' Желтая карточкаДурсун Сердар
4:2
70' ГолКинсомби Давид
84' Желтая карточкаМелем Марвин
|
12'
1:0
23'
2:0
29'
29'
2:1
32'
3:1
39'
3:2
45'
51'
56'
70'
4:2
84'
Состав команд
20
Дем
Янник
24
Валь
Хауке
23
Серра
Янни
40
Ридер
Тим
11
Кемпе
Тобиас
Хольштайн Киль 4-4-2
- Основной состав
- 18 Kenneth Kronholm Вратарь
- 20 Дем Янник Защитник
- 3 Шмидт Доминик Защитник
- 24 Валь Хауке Защитник
- 15 Ван ден Берг Йоханнес Защитник
- 8 Билер Александер Полузащитник
- 26 Мефферт Йонас Полузащитник
- 6 Кинсомби Давид Полузащитник
- 7 Ли Чжэ-Сон Полузащитник
- 30 Benjamin Girth Нападающий
- 23 Серра Янни Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Райманн Доминик Вратарь
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 22 Atakan Karazor Полузащитник
- 27 Kingsley Schindler Полузащитник
- 11 Masaya Okugawa Нападающий
- 19 Patrick Herrmann II
- 10 Heinz Moerschel
- Главный тренер: Markus Anfang
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 40 Ридер Тим Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 17 Сиригу Сандро Полузащитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 20 Хеллер Марсель Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 19 Дурсун Сердар Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 18 Бойд Терренс Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Предыдущие игры
Хольштайн Киль (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 25.09.2018 Унион Берлин 2:0 Хольштайн Киль Б2
- 22.09.2018 Хольштайн Киль 2:2 Бохум Б2
- 15.09.2018 Гройтер Фюрт 4:1 Хольштайн Киль Б2
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 26.08.2018 Ян 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 19.08.2018 Мюнхен-1860 1:3 Хольштайн Киль К
- 12.08.2018 Хольштайн Киль 1:1 Хайденхайм Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Хольштайн Киль 2:3 Эйбар ТМК
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 21.05.2018 Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург ПОЗПИВБ
- 17.05.2018 Вольфсбург 3:1 Хольштайн Киль ПОЗПИВБ
- 13.05.2018 Хольштайн Киль 6:2 Айнтрахт Бр Б2
- 06.05.2018 Фортуна 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 29.04.2018 Ингольштадт 1:5 Хольштайн Киль Б2
- 23.04.2018 Хольштайн Киль 1:3 Нюрнберг Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 01.04.2018 Арминия 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 26.03.2018 Хольштайн Киль 3:2 Унион Берлин ТМК
Дармштадт (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Б2
- 15.09.2018 Дармштадт 1:1 Зандхаузен Б2
- 02.09.2018 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 22.07.2018 Дармштадт 1:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 25.02.2018 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Б2
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Бундеслига 2
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2
- 10.05.2014 Дармштадт 1:3 Хольштайн Киль Бундеслига 3
- 07.12.2013 Хольштайн Киль 0:2 Дармштадт Бундеслига 3
Хольштайн Киль
Дармштадт
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Гамбург
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|3.
|Унион Берлин
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|Динамо Дрезден
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|7
|4
|0
|3
|12 - 14
|12
|6.
|Гройтер Фюрт
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Арминия
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|9.
|Бохум
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|10.
|Ян
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|11.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Падерборн
|7
|2
|3
|2
|16 - 14
|9
|13.
|Хайденхайм
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|15.
|Зандхаузен
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Магдебург
|7
|0
|5
|2
|10 - 12
|5
|18.
|Дуйсбург
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Хольштайн Киль делает замену. Серра Янни уходит с поля, а Тескер Штефан выходит на его замену.
84'
Мелем Марвин получил желтую карточку от судьи
82'
СК Дармштадт делает замену. Медоевич Слободан уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
76'
СК Дармштадт делает замену. Вурц Иоганнес уходит с поля, а Мелем Марвин выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Кинсомби Давид бьет в цель!
68'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Kingsley Schindler выходит на его замену.
56'
Дурсун Сердар получил желтую карточку от судьи
54'
Хольштайн Киль делает замену. Benjamin Girth уходит с поля, а Патрик Херманн выходит на его замену.
51'
Дем Янник получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
СК Дармштадт делает замену. Ридер Тим уходит с поля, а Джонс Джовин выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
29'
Дем Янник получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Билер Александер бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Benjamin Girth бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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