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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 26283
38' Желтая карточкаХартерц Флориан
40' Желтая карточкаMatthias Bader
0:1
45' ГолТеродде Симон
0:2
70' ГолТеродде Симон
83' Желтая карточкаDominick Drexler
1:2
85' ГолKeanu Staude
90' Желтая карточкаЗальгер Штефан
1:3
90' ГолКордоба Джон
|
38'
40'
45'
0:1
70'
0:2
83'
85'
1:2
90'
90'
1:3
Состав команд
13
Бёрнер
Юлиан
20
Nils
Seufert
14
Хектор
Йонас
13
Шауб
Луис
19
Гирасси
Серу
Арминия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 27 Бруннер Седрик Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 8 Хартерц Флориан Защитник
- 14 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 20 Nils Seufert Полузащитник
- 4 Лукоки Андерсон Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Philipp Klewin Вратарь
- 23 Клаусс Джонатан Защитник
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 17 Prince Osei Owusu Нападающий
- 22 Roberto Massimo
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Кёльн 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хорн Тимо Вратарь
- 35 Matthias Bader Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 14 Хектор Йонас Защитник
- 6 Хёгер Марко Полузащитник
- 21 Козьелло Венсан Полузащитник
- 24 Dominick Drexler Полузащитник
- 13 Шауб Луис Полузащитник
- 19 Гирасси Серу Полузащитник
- 9 Теродде Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кесслер Томас Вратарь
- 7 Риссе Марсель Защитник
- 22 Мере Хорхе Защитник
- 20 Эзкан Салих Полузащитник
- 15 Кордоба Джон Нападающий
- 17 Клеменс Кристиан Нападающий
- 23 Хорн Яннес Нападающий
- Главный тренер: Рутенбек Штефан
Предыдущие игры
Арминия (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 19.08.2018 Лок Штендаль 0:5 Арминия К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 27.07.2018 Арминия 0:1 Вердер ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 13.05.2018 Арминия 0:0 Зандхаузен Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 27.04.2018 Арминия 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 20.04.2018 Айнтрахт Бр 0:0 Арминия Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 01.04.2018 Арминия 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 16.03.2018 Фортуна 4:2 Арминия Б2
- 09.03.2018 Арминия 1:0 Нюрнберг Б2
- 04.03.2018 Хайденхайм 2:2 Арминия Б2
Кёльн (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.09.2018 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б2
- 21.09.2018 Зандхаузен 0:2 Кёльн Б2
- 16.09.2018 Кёльн 3:5 Падерборн Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 19.08.2018 Динамо Берлин 1:9 Кёльн К
- 13.08.2018 Кёльн 1:1 Унион Берлин Б2
- 04.08.2018 Бохум 0:2 Кёльн Б2
- 20.07.2018 Вердер 0:1 Кёльн ТМК
- 17.07.2018 Кёльн 1:1 Уотфорд ТМК
- 12.05.2018 Вольфсбург 4:1 Кёльн Б
- 05.05.2018 Кёльн 1:3 Бавария Б
- 28.04.2018 Фрайбург 3:2 Кёльн Б
- 22.04.2018 Кёльн 2:2 Шальке 04 Б
- 14.04.2018 Герта 2:1 Кёльн Б
- 07.04.2018 Кёльн 1:1 Майнц Б
- 31.03.2018 Хоффенхайм 6:0 Кёльн Б
- 18.03.2018 Кёльн 2:0 Байер Л Б
- 12.03.2018 Вердер 3:1 Кёльн Б
- 04.03.2018 Кёльн 2:3 Штуттгарт Б
Последние игры между собой
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Кёльн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия
Кёльн
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Гамбург
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|3.
|Унион Берлин
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|Динамо Дрезден
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Санкт-Паули
|7
|4
|0
|3
|12 - 14
|12
|6.
|Гройтер Фюрт
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Арминия
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|9.
|Бохум
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|10.
|Ян
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|11.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Падерборн
|7
|2
|3
|2
|16 - 14
|9
|13.
|Хайденхайм
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|15.
|Зандхаузен
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Магдебург
|7
|0
|5
|2
|10 - 12
|5
|18.
|Дуйсбург
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Зальгер Штефан получил желтую карточку от судьи
88'
Кельн делает замену. Гирасси Серу уходит с поля, а Хорн Яннес выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Keanu Staude бьет в цель!
83'
Доминик Дрекслер получил желтую карточку от судьи
75'
Арминия делает замену. Manuel Prietl уходит с поля, а Prince Osei Owusu выходит на его замену.
73'
Кельн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Кордоба Джон выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
68'
Кельн делает замену. Шауб Луис уходит с поля, а Риссе Марсель выходит на его замену.
60'
Арминия делает замену. Лукоки Андерсон уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
40'
Matthias Bader получил желтую карточку от судьи
38'
Хартерц Флориан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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