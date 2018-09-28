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Зрители: 26283
Арминия
1:3
Конец матча
Кёльн
0'
38' Желтая карточка
Хартерц Флориан
40' Желтая карточка
Matthias Bader
0:1
45' Гол
Теродде Симон
0:2
70' Гол
Теродде Симон
83' Желтая карточка
Dominick Drexler
1:2
85' Гол
Keanu Staude
90' Желтая карточка
Зальгер Штефан
1:3
90' Гол
Кордоба Джон
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Зальгер Штефан получил желтую карточку от судьи
88'
Кельн делает замену. Гирасси Серу уходит с поля, а Хорн Яннес выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Keanu Staude бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Доминик Дрекслер получил желтую карточку от судьи
75'
Арминия делает замену. Manuel Prietl уходит с поля, а Prince Osei Owusu выходит на его замену.
73'
Кельн делает замену. Теродде Симон уходит с поля, а Кордоба Джон выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
68'
Кельн делает замену. Шауб Луис уходит с поля, а Риссе Марсель выходит на его замену.
60'
Арминия делает замену. Лукоки Андерсон уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Matthias Bader получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Хартерц Флориан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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