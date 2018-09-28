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Зрители: 1980
Фалькенберг
3:2
Конец матча
Браге
0'
0:1
18' Гол
Селлин Роббин
1:1
53' Гол
Эгбучунам Чисом
2:1
70' Гол
Карлссон Тобиас
2:2
74' Гол
Christian Kouakou III
3:2
82' Гол
Карлссон Пер I
85' Желтая карточка
Oscar Lundin
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Фалькенберг делает замену. Erik Paersson уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Oscar Lundin получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Карлссон Пер I бьет в цель!
80'
Браге делает замену. Anton Lundin уходит с поля, а Oscar Lundin выходит на его замену.
79'
Браге делает замену. Andre Kamp уходит с поля, а Самуэль Азиз выходит на его замену.
75'
Фалькенберг делает замену. Веде Антон уходит с поля, а Робин Эстлинд выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Christian Kouakou бьет в цель!
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Карлссон Тобиас бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Селлин Роббин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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