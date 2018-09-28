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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 1980
3:2
Конец матча
0:1
18' ГолСеллин Роббин
1:1
53' ГолЭгбучунам Чисом
2:1
70' ГолКарлссон Тобиас
2:2
74' ГолChristian Kouakou III
3:2
82' ГолКарлссон Пер I
85' Желтая карточкаOscar Lundin
|
18'
0:1
53'
1:1
70'
2:1
74'
2:2
82'
3:2
85'
Состав команд
33
Юза
Тибор
24
Веде
Антон
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 11 Robin Oestlind Нападающий
- 45 Passi Prudence
- 19 Mergim Laci
- 2 Ludvig Johansson
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Браге 4-4-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 10 Simon Stenberg Защитник
- 5 Carlos García IV Защитник
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 13 Понтус Хиндрикес Защитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 16 Andre Kamp Полузащитник
- 22 Kristian Andersen Полузащитник
- 11 Anton Lundin Полузащитник
- 15 Christian Kouakou III Нападающий
- 9 Markus Astvald Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Сисей Йозеф Полузащитник
- 17 Samuel Aziz Нападающий
- 23 Oscar Lundin
- 8 Erik Nilsson II
- 3 Victor Bergh
- 1 Oliver Bergman
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 21.08.2018 Скофтебюнс 1:4 Фалькенберг К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 28.07.2018 Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варберг БоИС С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
Браге (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.09.2018 Эргрюте 4:1 Браге С
- 19.09.2018 Хельсинборг 4:1 Браге С
- 15.09.2018 Браге 2:3 Норрбю С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 23.08.2018 Вестерос СК 1:3 Браге К
- 20.08.2018 Гефле 0:2 Браге С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 06.08.2018 ГАИС 1:1 Браге С
- 28.07.2018 Браге 0:1 Вернаму С
- 30.06.2018 Вернаму 2:3 Браге С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 Браге 1:0 Варберг БоИС С
- 02.06.2018 Норрбю 2:0 Браге С
- 26.05.2018 Браге 3:1 Эргрюте С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
- 19.05.2018 Дегерфорс 2:2 Браге С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг Суперэттан
- 13.09.2013 Браге 0:1 Фалькенберг Суперэттан
- 17.05.2013 Фалькенберг 2:1 Браге Суперэттан
- 17.09.2012 Браге 1:0 Фалькенберг Суперэттан
- 22.04.2012 Фалькенберг 1:2 Браге Суперэттан
- 30.07.2011 Браге 2:2 Фалькенберг Суперэттан
- 17.04.2011 Фалькенберг 0:2 Браге Суперэттан
- 23.10.2010 Браге 1:1 Фалькенберг Суперэттан
- 04.07.2010 Фалькенберг 0:2 Браге Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|25
|17
|4
|4
|56 - 28
|55
|2.
|Хельсинборг
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|3.
|АФК Эскильстуна
|24
|12
|10
|2
|35 - 12
|46
|4.
|Хальмстад
|24
|13
|5
|6
|40 - 28
|44
|5.
|Дегерфорс
|24
|10
|7
|7
|37 - 37
|37
|6.
|Браге
|25
|10
|7
|8
|40 - 40
|37
|7.
|Эргрюте
|24
|10
|6
|8
|40 - 32
|36
|8.
|Эстер
|24
|9
|5
|10
|34 - 33
|32
|9.
|Норрбю
|24
|8
|5
|11
|25 - 38
|29
|10.
|ГАИС
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|12.
|Фрей
|24
|7
|4
|13
|34 - 47
|25
|13.
|Варберг БоИС
|24
|5
|8
|11
|33 - 42
|23
|14.
|Вернаму
|24
|6
|4
|14
|24 - 42
|22
|15.
|Ландскруна
|24
|5
|6
|13
|30 - 38
|21
|16.
|Гефле
|24
|4
|5
|15
|23 - 50
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Фалькенберг делает замену. Erik Paersson уходит с поля, а Кваква Энок выходит на его замену.
85'
Oscar Lundin получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Карлссон Пер I бьет в цель!
80'
Браге делает замену. Anton Lundin уходит с поля, а Oscar Lundin выходит на его замену.
79'
Браге делает замену. Andre Kamp уходит с поля, а Самуэль Азиз выходит на его замену.
75'
Фалькенберг делает замену. Веде Антон уходит с поля, а Робин Эстлинд выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Christian Kouakou бьет в цель!
70'
Г О О О О Л - Карлссон Тобиас бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Селлин Роббин бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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