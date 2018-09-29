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Стадион: Changchun Stadium
0:1
Первый тайм: 22'
Состав команд
13
Fan
Yi
24
Zhiyu
Yan
4
Rui
Yu
21
Чао
Хэ
15
Jie
Sun
17
Xiaodong
Fan
10
Вибе
Лассе
27
Li
Zhang
II
29
Long
Tan
1
Chao
Gu
2
Ли
Ан
5
Yun
Zhou
33
Song
Wang
22
Си
У
16
Tianyi
Gao
Чанчунь Ятай 5-4-1
- Основной состав
- 13 Fan Yi Вратарь
- 24 Zhiyu Yan Защитник
- 4 Rui Yu Защитник
- 21 Чао Хэ Защитник
- 15 Jie Sun Защитник
- 17 Xiaodong Fan Защитник
- 10 Вибе Лассе Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 27 Li Zhang II Полузащитник
- 29 Long Tan Полузащитник
- 9 Игало Одион Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Yake Wu Вратарь
- 16 Zhe Jiang Защитник
- 33 Xiaofei Zhang Защитник
- 20 Tiancheng Tan Полузащитник
- 31 Чанчэн Чэн Нападающий
- 30 Mingyu Zhao
- 3 Yufeng Xiao
- Главный тренер: Jingang Chen
Цзянсу Сунин 4-4-2
- Основной состав
- 1 Chao Gu Вратарь
- 20 Abduhamit Abdugheni Защитник
- 29 Палетта Габриэль Защитник
- 2 Ли Ан Защитник
- 5 Yun Zhou Защитник
- 33 Song Wang Полузащитник
- 12 Xiaobin Zhang II Полузащитник
- 22 Си У Полузащитник
- 16 Tianyi Gao Полузащитник
- 10 Тейшейра Алекс Нападающий
- 9 Эдер Мартинс Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Чжан Янь Вратарь
- 6 Boyu Yang Защитник
- 28 Xiaotian Yang Защитник
- 18 Lingfeng Zhang Полузащитник
- 11 Pengfei Xie Полузащитник
- 27 Jiawei Yang Полузащитник
- 3 Yinong Tian
- Главный тренер: Космин Олароиу
Предыдущие игры
Чанчунь Ятай (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 22.09.2018 Шанхай СИПГ 3:1 Чанчунь Ятай С
- 15.09.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 02.09.2018 Хэнань Цзянье 1:1 Чанчунь Ятай С
- 26.08.2018 Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун С
- 18.08.2018 Гуанчжоу Фули 5:2 Чанчунь Ятай С
- 15.08.2018 Бэйцзин Женьхэ 1:3 Чанчунь Ятай С
- 11.08.2018 Чанчунь Ятай 3:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 04.08.2018 Чанчунь Ятай 1:1 Шанхай Шэньхуа С
- 01.08.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Далянь Ифан С
- 29.07.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Чанчунь Ятай С
- 21.07.2018 Чанчунь Ятай 1:2 Шаньдун Лунэн С
- 17.07.2018 Чуньцинь Лифан 1:2 Чанчунь Ятай С
- 19.05.2018 Чанчунь Ятай 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 12.05.2018 Чанчунь Ятай 0:1 Тяньцзинь Тэда С
- 06.05.2018 Цзянсу Сунин 2:0 Чанчунь Ятай С
- 29.04.2018 Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ С
- 24.04.2018 Сычуань Цзюнью 1:1 Чанчунь Ятай К
- 21.04.2018 Гуйчжоу Чжичэн 2:5 Чанчунь Ятай С
- 15.04.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Хэнань Цзянье С
- 07.04.2018 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
Цзянсу Сунин (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 22.09.2018 Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 15.09.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Цзянсу Сунин С
- 02.09.2018 Цзянсу Сунин 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 26.08.2018 Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Фули С
- 18.08.2018 Тяньцзинь Тэда 1:1 Цзянсу Сунин С
- 15.08.2018 Цзянсу Сунин 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 10.08.2018 Бэйцзин Гоань 3:1 Цзянсу Сунин С
- 05.08.2018 Цзянсу Сунин 3:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 01.08.2018 Хэнань Цзянье 0:1 Цзянсу Сунин С
- 28.07.2018 Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 25.07.2018 Гуанчжоу Фули 3:2 Цзянсу Сунин К
- 22.07.2018 Хэбей Форчун 0:0 Цзянсу Сунин С
- 17.07.2018 Цзянсу Сунин 0:0 Бэйцзин Женьхэ С
- 11.07.2018 Цзянсу Сунин 2:3 Саутгемптон ТМК
- 08.07.2018 Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Фули К
- 20.05.2018 Шанхай СИПГ 2:0 Цзянсу Сунин С
- 13.05.2018 Цзянсу Сунин 1:0 Далянь Ифан С
- 06.05.2018 Цзянсу Сунин 2:0 Чанчунь Ятай С
- 01.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин К
- 28.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин С
Последние игры между собой
Чанчунь Ятай: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Цзянсу Сунин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
- 06.05.2018 Цзянсу Сунин 2:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 22.10.2017 Чанчунь Ятай 3:1 Цзянсу Сунин Суперлига
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 14.08.2016 Чанчунь Ятай 1:2 Цзянсу Сунин Суперлига
- 29.04.2016 Цзянсу Сунин 2:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 19.07.2015 Цзянсу Сунин 1:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 12.04.2015 Чанчунь Ятай 2:2 Цзянсу Сунин Суперлига
- 27.09.2014 Цзянсу Сунин 0:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 11.05.2014 Чанчунь Ятай 0:1 Цзянсу Сунин Суперлига
- 25.08.2013 Цзянсу Сунин 2:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 27.04.2013 Чанчунь Ятай 0:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 24.09.2012 Чанчунь Ятай 0:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 12.05.2012 Цзянсу Сунин 1:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 21.08.2011 Чанчунь Ятай 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 15.05.2011 Цзянсу Сунин 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 08.08.2010 Чанчунь Ятай 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 04.04.2010 Цзянсу Сунин 1:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 08.08.2009 Чанчунь Ятай 0:0 Цзянсу Сунин Суперлига
- 28.03.2009 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай Суперлига
Чанчунь Ятай
Цзянсу Сунин
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|23
|16
|4
|3
|58 - 23
|52
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|23
|15
|3
|5
|58 - 27
|48
|3.
|Бэйцзин Гоань
|23
|13
|6
|4
|56 - 38
|45
|4.
|Шаньдун Лунэн
|23
|13
|5
|5
|42 - 28
|44
|5.
|Цзянсу Сунин
|1:0
|24
|10
|8
|6
|32 - 24
|38
|6.
|Хэбей Форчун
|23
|8
|8
|7
|35 - 33
|32
|7.
|Гуанчжоу Фули
|23
|8
|5
|10
|42 - 46
|29
|8.
|Далянь Ифан
|23
|8
|5
|10
|28 - 42
|29
|9.
|Бэйцзин Женьхэ
|23
|7
|8
|8
|27 - 34
|29
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|24
|8
|5
|11
|36 - 40
|29
|11.
|Тяньцзинь Тэда
|23
|7
|6
|10
|31 - 37
|27
|12.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|23
|7
|6
|10
|27 - 35
|27
|13.
|Шанхай Шэньхуа
|23
|7
|6
|10
|32 - 42
|27
|14.
|Чуньцинь Лифан
|23
|5
|6
|12
|28 - 38
|21
|15.
|Хэнань Цзянье
|23
|5
|4
|14
|18 - 40
|19
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|23
|4
|3
|16
|29 - 52
|15
Первый тайм
22'
Ванг Сонг мяч отрикошетил от ворот
22'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Эдер Мартинс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай предупрежден после нескольких фолов.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
18'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
18'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
16'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
16'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Палетта Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Г О О О О Л - Jie Sun уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
12'
Судья сигнализирует, что Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Abduhamit Abdugheni
11'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
11'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Эдер Мартинс
10'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
9'
Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
9'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
8'
Си У предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
8'
Игало Одион возвращается на поле.
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Судья подбегает и показывает Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти отложенную желтую карточку за фол.
7'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хорошую попытку сделал Вибе Лассе. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Ли Ан наказан за толчок Игало Одион
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
4'
ШАНС! Межеевски Адриан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
1'
Zhiyu Yan получил желтую карточку от судьи
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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