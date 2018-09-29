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Стадион:
Чанчунь Ятай
0:1
Первый тайм: 22'
Цзянсу Сунин
0'
1' Желтая карточка
Zhiyu Yan
7' Желтая карточка
Ли Ан
0:1
13' Гол в свои ворота
Jie Sun
20' Желтая карточка
Rui Yu
22'
Первый тайм
22'
Ванг Сонг мяч отрикошетил от ворот
22'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Эдер Мартинс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
20'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Rui Yu грубо играет против соперника. Пострадал Си У
19'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
18'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
18'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
16'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Палетта Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Jie Sun уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Abduhamit Abdugheni
11'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
11'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Эдер Мартинс
10'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Rui Yu наказан за толчок Chao Gu
9'
Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
8'
Си У предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
8'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
Травма, повреждение
8'
Игало Одион возвращается на поле.
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
7'
Судья подбегает и показывает Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти отложенную желтую карточку за фол.
Травма, повреждение
7'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хорошую попытку сделал Вибе Лассе. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Ли Ан наказан за толчок Игало Одион
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
4'
ШАНС! Межеевски Адриан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
Желтая карточка
1'
Zhiyu Yan получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
1'
Безумный фол. Zhiyu Yan грубо играет против соперника. Пострадал Ванг Сонг
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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