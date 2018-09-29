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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:2
Второй тайм: 72'
1:0
11' ГолДоведан Никола
17' Желтая карточкаЛосилья Антони
1:1
21' ГолХинтерзеер Лукас
1:2
31' ГолХогланд Тим
34' Вторая желтая карточкаЛосилья Антони
58' Желтая карточкаПертель Тимо
|
11'
1:0
17'
21'
1:1
31'
1:2
34'
58'
Состав команд
33
Бирман
Тимо
36
Дорш
Никлас
24
Пертель
Тимо
23
Теше
Роберт
13
Сэм
Сидней
11
Ли
Чхон-Ён
14
Вайландт
Том
Хайденхайм 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Kevin Mueller Вратарь
- 2 Буш Марнон Защитник
- 6 Patrick Mainka Защитник
- 33 Бирман Тимо Защитник
- 30 Тоеркауф Норман Защитник
- 18 Гризбек Себастьян Полузащитник
- 36 Дорш Никлас Полузащитник
- 7 Шнаттерер Марк Полузащитник
- 21 Тиль Максимилиан Полузащитник
- 10 Доведан Никола Нападающий
- 9 Robert Glatzel Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Айхер Витус Вратарь
- 29 Штраусс Роберт Защитник
- 5 Виттек Матиас Защитник
- 38 Шкарке Тим Полузащитник
- 11 Томалла Денис Нападающий
- 8 Андрих Роберт
- 32 Patrick Schmidt I
- Главный тренер: Шмидт Франк
Бохум 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 2 Хогланд Тим Защитник
- 29 Maxim Leitsch Защитник
- 24 Пертель Тимо Защитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 23 Теше Роберт Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 11 Ли Чхон-Ён Полузащитник
- 14 Вайландт Том Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 18 Jan Gyamerah Защитник
- 26 Саглам Геркем Полузащитник
- 20 Янельт Витали Полузащитник
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 30 Baris Ekincier
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Предыдущие игры
Хайденхайм (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.09.2018 Ян 2:1 Хайденхайм Б2
- 23.09.2018 Хайденхайм 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 15.09.2018 Гамбург 3:2 Хайденхайм Б2
- 02.09.2018 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Б2
- 26.08.2018 Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм Б2
- 19.08.2018 Едделох 2:5 Хайденхайм К
- 12.08.2018 Хольштайн Киль 1:1 Хайденхайм Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 14.07.2018 ЛАСК 0:4 Хайденхайм ТМК
- 01.07.2018 Хайденхайм 1:1 Альтах ТМК
- 13.05.2018 Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 06.05.2018 Кайзерслаутерн 1:0 Хайденхайм Б2
- 29.04.2018 Хайденхайм 2:0 Зандхаузен Б2
- 21.04.2018 Унион Берлин 1:1 Хайденхайм Б2
- 15.04.2018 Хайденхайм 3:1 Фортуна Б2
- 07.04.2018 Нюрнберг 3:2 Хайденхайм Б2
- 31.03.2018 Хайденхайм 1:2 Ингольштадт Б2
- 16.03.2018 Хольштайн Киль 2:1 Хайденхайм Б2
- 09.03.2018 Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Б2
Бохум (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.09.2018 Бохум 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 22.09.2018 Хольштайн Киль 2:2 Бохум Б2
- 16.09.2018 Бохум 6:0 Ингольштадт Б2
- 06.09.2018 Боруссия М 2:1 Бохум ТМК
- 31.08.2018 Падерборн 2:2 Бохум Б2
- 24.08.2018 Бохум 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.08.2018 Вайхе 1:0 Бохум К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 04.08.2018 Бохум 0:2 Кёльн Б2
- 28.07.2018 Миллуолл 1:0 Бохум ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Боруссия М ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 18.07.2018 Бохум 2:0 Сток Сити ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
- 13.05.2018 Бохум 1:1 Ян Б2
- 06.05.2018 Унион Берлин 3:1 Бохум Б2
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 20.04.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Бохум Б2
- 13.04.2018 Бохум 3:2 Кайзерслаутерн Б2
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Бохум: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 16.02.2018 Хайденхайм 1:0 Бохум Бундеслига 2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Бундеслига 2
- 08.04.2017 Хайденхайм 0:0 Бохум Бундеслига 2
- 30.10.2016 Бохум 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2
- 15.05.2016 Хайденхайм 2:4 Бохум Бундеслига 2
- 06.12.2015 Бохум 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2
- 13.03.2015 Бохум 4:1 Хайденхайм Бундеслига 2
- 28.09.2014 Хайденхайм 5:0 Бохум Бундеслига 2
- 18.08.2012 Хайденхайм 0:2 Бохум Кубок
Хайденхайм
Бохум
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Бохум
|2:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|3.
|Гамбург
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|Унион Берлин
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|Ян
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Динамо Дрезден
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|7.
|Санкт-Паули
|7
|4
|0
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Гройтер Фюрт
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Падерборн
|1:0
|8
|3
|3
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|11.
|Арминия
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|12.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Хайденхайм
|1:2
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|15.
|Зандхаузен
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Магдебург
|7
|0
|5
|2
|10 - 12
|5
|18.
|Дуйсбург
|1:2
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
Второй тайм
62'
Хайденхайм делает замену. Гризбек Себастьян уходит с поля, а Томалла Денис выходит на его замену.
62'
Хайденхайм делает замену. Тиль Максимилиан уходит с поля, а Patrick Schmidt выходит на его замену.
58'
Пертель Тимо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Янельт Витали выходит на его замену.
34'
Лосилья Антони получает вторую желтую карточку. Удаление.
31'
Г О О О О Л - Хогланд Тим бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
17'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Доведан Никола бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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