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Хайденхайм
1:2
Второй тайм: 72'
Бохум
0'
1:0
11' Гол
Доведан Никола
17' Желтая карточка
Лосилья Антони
1:1
21' Гол
Хинтерзеер Лукас
1:2
31' Гол
Хогланд Тим
34' Вторая желтая карточка
Лосилья Антони
58' Желтая карточка
Пертель Тимо
72'
Второй тайм
62'
Хайденхайм делает замену. Гризбек Себастьян уходит с поля, а Томалла Денис выходит на его замену.
62'
Хайденхайм делает замену. Тиль Максимилиан уходит с поля, а Patrick Schmidt выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Пертель Тимо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Янельт Витали выходит на его замену.
34'
Лосилья Антони получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Хогланд Тим бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Доведан Никола бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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