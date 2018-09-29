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Дуйсбург
1:2
Второй тайм: 72'
Ян
0'
0:1
11' Гол
Marco Gruettner
0:2
13' Гол
Штольце Себастьян
18' Желтая карточка
Адамян Саргис
20' Желтая карточка
Andreas Geipl
1:2
24' Гол
Гайаю Джозеф-Клод
72'
Второй тайм
69'
Дуйсбург делает замену. Гайаю Джозеф-Клод уходит с поля, а Cauly Oliveira Souza выходит на его замену.
63'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ян делает замену. Коррейя Марсель уходит с поля, а Alexander Nandzik выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Гайаю Джозеф-Клод бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Andreas Geipl получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Адамян Саргис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Штольце Себастьян бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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