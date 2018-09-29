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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
11' ГолMarco Gruettner
0:2
13' ГолШтольце Себастьян
18' Желтая карточкаАдамян Саргис
20' Желтая карточкаAndreas Geipl
1:2
24' ГолГайаю Джозеф-Клод
|
11'
0:1
13'
0:2
18'
20'
24'
1:2
63'
Состав команд
17
Вольце
Кевин
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
18
Лаис
Марк
Дуйсбург 4-2-2-2
- Основной состав
- 27 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 10 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 9 Энгин Ахмет Полузащитник
- 36 Гайаю Джозеф-Клод Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Давари Даниэль Вратарь
- 29 Sebastian Neumann Защитник
- 23 Регезель Янни Защитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 13 Lukas Daschner
- Главный тренер: Ilia Gruev
Ян 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Пентке Филипп Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 4 Соренсен Асгер Защитник
- 14 Коррейя Марсель Защитник
- 19 Фёренбах Йонас Защитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 22 Штольце Себастьян Полузащитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 23 Адамян Саргис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 5 Dominic Volkmer Защитник
- 29 Файн Адриан Полузащитник
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
- 7 Albion Vrenezi Нападающий
- 25 Hamadi Al Ghaddioui Нападающий
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 26.09.2018 Магдебург 3:3 Дуйсбург Б2
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 18.08.2018 Дассендорф 0:1 Дуйсбург К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 15.07.2018 Вердер 1:0 Дуйсбург ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 31.03.2018 Дуйсбург 1:4 Кайзерслаутерн Б2
- 18.03.2018 Айнтрахт Бр 3:2 Дуйсбург Б2
Ян (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 26.09.2018 Ян 2:1 Хайденхайм Б2
- 23.09.2018 Гамбург 0:5 Ян Б2
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 26.08.2018 Ян 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 19.08.2018 Хеми 2:1 Ян К
- 10.08.2018 Падерборн 2:0 Ян Б2
- 04.08.2018 Ян 2:1 Ингольштадт Б2
- 13.05.2018 Бохум 1:1 Ян Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 08.04.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Ян Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Ян 2:1 Зандхаузен Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Ян: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Бундеслига 2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 01.04.2017 Дуйсбург 1:1 Ян Бундеслига 3
- 15.10.2016 Ян 1:2 Дуйсбург Бундеслига 3
- 06.12.2014 Дуйсбург 2:0 Ян Бундеслига 3
- 26.07.2014 Ян 3:1 Дуйсбург Бундеслига 3
- 25.01.2014 Ян 1:1 Дуйсбург Бундеслига 3
- 10.08.2013 Дуйсбург 2:1 Ян Бундеслига 3
- 16.12.2012 Дуйсбург 4:2 Ян Бундеслига 2
- 12.08.2012 Ян 2:0 Дуйсбург Бундеслига 2
Дуйсбург
Ян
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Бохум
|2:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|3.
|Гамбург
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|Унион Берлин
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|5.
|Ян
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|6.
|Динамо Дрезден
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|7.
|Санкт-Паули
|7
|4
|0
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Гройтер Фюрт
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Падерборн
|1:0
|8
|3
|3
|2
|17 - 14
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|11.
|Арминия
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|12.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Хайденхайм
|1:2
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|15.
|Зандхаузен
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Магдебург
|7
|0
|5
|2
|10 - 12
|5
|18.
|Дуйсбург
|1:2
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
Второй тайм
69'
Дуйсбург делает замену. Гайаю Джозеф-Клод уходит с поля, а Cauly Oliveira Souza выходит на его замену.
63'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Ян делает замену. Коррейя Марсель уходит с поля, а Alexander Nandzik выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Гайаю Джозеф-Клод бьет в цель!
20'
Andreas Geipl получил желтую карточку от судьи
18'
Адамян Саргис получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Штольце Себастьян бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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