Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

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Стадион: Лондон
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Вест Хэм (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 26.09.2018 Вест Хэм 8:0 Маклсфилд КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 16.09.2018 Эвертон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.09.2018 Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 28.08.2018 Уимблдон 1:3 Вест Хэм КЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Вест Хэм 1:2 Борнмут ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 03.08.2018 Вест Хэм 1:0 Анже ТМК
- 31.07.2018 Майнц 1:1 Вест Хэм ТМК
- 28.07.2018 Ипсвич 1:2 Вест Хэм ТМК
- 25.07.2018 Вест Хэм 3:1 Астон Вилла ТМК
- 21.07.2018 Престон Норт Энд 2:2 Вест Хэм ТМК
- 14.07.2018 Уиком 0:1 Вест Хэм ТМК
- 08.07.2018 Винтертур 3:2 Вест Хэм ТМК
- 13.05.2018 Вест Хэм 3:1 Эвертон ПЛ
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 25.09.2018 Манчестер Юнайтед 2:2 Дерби КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 20.07.2018 Клуб Америка 1:1 Манчестер Юнайтед ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд ПЛ
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 13.08.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 10.05.2016 Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 13.04.2016 Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 13.03.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок
- 05.12.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 08.02.2015 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 27.09.2014 Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 22.03.2014 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 21.12.2013 Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 17.04.2013 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.01.2013 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок
- 05.01.2013 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 29.11.2012 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.04.2011 Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.11.2010 Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед Кубок Carling
- 28.08.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 3
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|8.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер ЮнайтедДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
10.7% (8)
Ничья:
13.3% (10)
Манчестер Юнайтед
76% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
48% (36)
0:2 Манчестер Юнайтед:
13.3% (10)
1:1 Ничья:
10.7% (8)
2:1 Вест Хэм:
8% (6)
0:1 Манчестер Юнайтед:
5.3% (4)
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