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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:0
Перерыв
Далянь Ифан
0'
1:0
5' Пенальти
Alan VI
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
Какой промах! Бовэнь Хуан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
47'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
47'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
47'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
46'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
46'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
44'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
43'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
43'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
42'
Отличный пас сделал Карраско Янник из команды Далянь Ифан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Гайтан Николас оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yaopeng Wang
40'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
39'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
37'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
37'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
Фол, нарушение
36'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Чжан Чонг все равно смог отбить мяч.
35'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
34'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
34'
Карраско Янник имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
34'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
33'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
32'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
32'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
31'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
30'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
30'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
29'
Паулиньо Жозе видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
29'
Плохо сыграл Жоу Тинг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
28'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
28'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
27'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Карраско Янник задерживает мяч рукой
27'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
27'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
26'
Мушекви Няша мяч отрикошетил от ворот
26'
Отличные скиллы показывает Мушекви Няша, обводя своих соперников
26'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
Фол, нарушение
24'
Qiang Jin наказан за толчок Алан де Карвальо
24'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Чэн Цзэн пострадал.
23'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
22'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Чжу Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
22'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
21'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Shuai Li
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
21'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
20'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
20'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
19'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
19'
Алан де Карвальо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
19'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
Угловой
19'
Ханчао Ю навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
18'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
18'
Талиска Андерсон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
18'
Голкипер мог бы сыграть и получше
18'
Хорошую попытку сделал Сяотин Фэн. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
17'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
17'
Чжан Чонг не дал случится голу! Талиска Андерсон должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
16'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
15'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
Травма, повреждение
15'
Чжу Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Shuai Li
Офсайд
13'
Shuai Li из команды Далянь Ифан в офсайде
12'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
12'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Shuai Li грубо играет против соперника. Пострадал Ханьвэнь Дэн
10'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
10'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
9'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Qiang Jin наказан за толчок Ханчао Ю
8'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Мушекви Няша наказан за толчок Сяотин Фэн
7'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
7'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
6'
Далянь Ифан контролирует мяч.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает с точки!
5'
Контроль мяча: [team1]: 91%, [team2]: 9%.
Фол, нарушение
5'
ПЕНАЛЬТИ - Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Алан де Карвальо.
5'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
3'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Фол, нарушение
1'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан толкнул локтем оппонента. Это Паулиньо Жозе заработал фол
1'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
1'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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