Стадион: Тианхе
1:0
Перерыв
1:0
5' ПенальтиAlan VI
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
Какой промах! Бовэнь Хуан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
47'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
47'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
47'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
43'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
43'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
42'
Отличный пас сделал Карраско Янник из команды Далянь Ифан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
42'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Гайтан Николас оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yaopeng Wang
40'
39'
39'
38'
38'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
37'
37'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
37'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
36'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Чжан Чонг все равно смог отбить мяч.
35'
35'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
34'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
34'
Карраско Янник имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
34'
33'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
33'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
32'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
32'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
31'
31'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
30'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
30'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
29'
29'
Паулиньо Жозе видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
29'
Плохо сыграл Жоу Тинг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
28'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
27'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Карраско Янник задерживает мяч рукой
27'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
26'
Мушекви Няша мяч отрикошетил от ворот
26'
Отличные скиллы показывает Мушекви Няша, обводя своих соперников
26'
25'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
25'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
24'
Qiang Jin наказан за толчок Алан де Карвальо
24'
23'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Чэн Цзэн пострадал.
23'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Чжу Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Shuai Li
21'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
21'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
19'
19'
Алан де Карвальо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
19'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
19'
Ханчао Ю навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
18'
18'
18'
Талиска Андерсон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
18'
Голкипер мог бы сыграть и получше
18'
Хорошую попытку сделал Сяотин Фэн. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
17'
Чжан Чонг не дал случится голу! Талиска Андерсон должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
16'
16'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
Чжу Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Shuai Li
13'
Shuai Li из команды Далянь Ифан в офсайде
12'
12'
12'
11'
11'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Безумный фол. Shuai Li грубо играет против соперника. Пострадал Ханьвэнь Дэн
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
10'
9'
9'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
Мушекви Няша наказан за толчок Сяотин Фэн
7'
7'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Судья сигнализирует, что Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
6'
Далянь Ифан контролирует мяч.
5'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает с точки!
5'
Контроль мяча: [team1]: 91%, [team2]: 9%.
5'
ПЕНАЛЬТИ - Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Алан де Карвальо.
5'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
3'
2'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан толкнул локтем оппонента. Это Паулиньо Жозе заработал фол
1'
1'
1'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
1'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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