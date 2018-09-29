Стадион: Воркерс
0:0
Перерыв
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Guan He оказался на газоне.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
46'
Отличные скиллы показывает Оскар дос Сантос, обводя своих соперников
45'
Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Матч возобновлен
43'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
42'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
42'
Гол команды Бэйцзин Гоань не засчитывается
42'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
41'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Го Цюаньбо не дал случится голу! Лэй У должен был забивать, но Го Цюаньбо сделал отличный сейв
40'
Плохо сыграл Го Цюаньбо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
39'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
38'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Хуань Фу пострадал.
38'
37'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Кэ Ши пострадал.
37'
37'
36'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
36'
Хуэй-Кан Цай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Пяо Чэн, обводя своих соперников
36'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
36'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
35'
Хороший удар издали нанес Аугусто Ренато, но отличный сейв сделал Цзюнь-Лин Янь. Угловой.
35'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
34'
Хуань Фу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
34'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
33'
33'
33'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
33'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
32'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
31'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
29'
Шанс! Лэй У из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
29'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
29'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
28'
28'
28'
27'
27'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
27'
Лэй У нанес удар, мяч был парирован, но Го Цюаньбо не удержал его в руках.
27'
Элкесон Кардосо нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Wenjie Lei получил травму и заменен. Вэньцзюнь Люй выходит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Опасность предотвращена - Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань вступил в отбор удачно
24'
24'
24'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Назначен штрафной. Пострадал Виера Хонатан, его свалил Хуань Фу.
23'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
22'
22'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
21'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
19'
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
18'
18'
17'
17'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
17'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Безумный фол. Юй Ян грубо играет против соперника. Пострадал Элкесон Кардосо
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
14'
14'
14'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Лэй У не смог попасть в створ ударом издали
13'
12'
Судья сигнализирует, что Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
12'
11'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
11'
11'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
10'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
10'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
9'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
9'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
8'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Судья свистит. Лэй У атаковал сзади соперника. Это Сичжэ Чжан заработал своей команде штрафной
7'
6'
6'
6'
5'
Wenjie Lei из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Taijan Jin оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
4'
3'
3'
3'
Хай Юй нанес удар головой, но Го Цюаньбо спокойно отбил мяч.
2'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Пяо Чэн задерживает мяч рукой
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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