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Стадион:
Бэйцзин Гоань
0:0
Перерыв
Шанхай СИПГ
0'
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Фол, нарушение
47'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Guan He оказался на газоне.
46'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
46'
Отличные скиллы показывает Оскар дос Сантос, обводя своих соперников
45'
Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Матч возобновлен
Описание гола
43'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
42'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Гол команды Бэйцзин Гоань не засчитывается
42'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
41'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
41'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Го Цюаньбо не дал случится голу! Лэй У должен был забивать, но Го Цюаньбо сделал отличный сейв
40'
Плохо сыграл Го Цюаньбо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
40'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
39'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
38'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Хуань Фу пострадал.
38'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Кэ Ши пострадал.
37'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
36'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
36'
Хуэй-Кан Цай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Пяо Чэн, обводя своих соперников
Угловой
36'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
36'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Угловой
35'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
35'
Хороший удар издали нанес Аугусто Ренато, но отличный сейв сделал Цзюнь-Лин Янь. Угловой.
Угловой
35'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
34'
Хуань Фу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Отличные скиллы показывает Аугусто Ренато, обводя своих соперников
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
33'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
33'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
33'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
33'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
33'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
32'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
30'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
29'
Шанс! Лэй У из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
Угловой
29'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
29'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
28'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
28'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
27'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
27'
Лэй У нанес удар, мяч был парирован, но Го Цюаньбо не удержал его в руках.
27'
Элкесон Кардосо нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
27'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
26'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Wenjie Lei получил травму и заменен. Вэньцзюнь Люй выходит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Опасность предотвращена - Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань вступил в отбор удачно
24'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
24'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Виера Хонатан, его свалил Хуань Фу.
23'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
22'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
22'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
21'
Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
20'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
19'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
18'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
17'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
17'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Безумный фол. Юй Ян грубо играет против соперника. Пострадал Элкесон Кардосо
16'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
15'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
14'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
14'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
13'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
13'
Лэй У не смог попасть в створ ударом издали
13'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
12'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
11'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
10'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
Угловой
9'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
9'
Хай Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
8'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Лэй У атаковал сзади соперника. Это Сичжэ Чжан заработал своей команде штрафной
7'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
6'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
6'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Wenjie Lei из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Taijan Jin оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
4'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Хай Юй нанес удар головой, но Го Цюаньбо спокойно отбил мяч.
2'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Пяо Чэн задерживает мяч рукой
1'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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