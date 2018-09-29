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Стадион:
Хэнань Цзянье
2:0
Перерыв
Хэбей Форчун
0'
1:0
9' Гол
Каранга Фернандо
2:0
11' Гол
Ivo I
29' Желтая карточка
Хан Жэнь
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
48'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
47'
Хорошую попытку сделал Оливио да Роса Иво. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Отличные скиллы показывает Оливио да Роса Иво, обводя своих соперников
47'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
46'
Сюшэн Дун бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
46'
Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
45'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
45'
Лавесси Эсекиэль исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Чендун Чжан
43'
Huaze Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
43'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
43'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Угловой
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
42'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
41'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
41'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
38'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
38'
Huaze Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Отличные скиллы показывает Huaze Gao, обводя своих соперников
38'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
36'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Травма, повреждение
35'
Бассогог Кристиан возвращается на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
33'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Угловой
32'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
31'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
Fei Wang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
30'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
29'
Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Бассогог Кристиан заработал фол
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
28'
ШАНС! Бассогог Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
27'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
26'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Гао Чжуньи
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Угловой
22'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
Офсайд
21'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
21'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хорошую попытку сделал Hao Chen. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
19'
Матч возобновлен
18'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Бассогог Кристиан мяч отрикошетил от ворот
17'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
17'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
17'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
16'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
14'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Каранга Фернандо заработал фол
12'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
11'
Г О О О О Л Оливио да Роса Иво закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
11'
Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Каранга Фернандо заработал фол
10'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Kuo Yang сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГОООООЛ - Каранга Фернандо Хэнань Цзянье забивает ударом головой
9'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
8'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
8'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Kuo Yang наказан за толчок Хан Жэнь
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Офсайд
5'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
4'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
3'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Хан Жэнь наказан за толчок Каранга Фернандо
2'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
2'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
1'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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