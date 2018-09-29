Стадион: Женжу Ханггай
2:0
Перерыв
1:0
9' ГолКаранга Фернандо
2:0
11' ГолIvo I
29' Желтая карточкаХан Жэнь
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
49'
48'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
Хорошую попытку сделал Оливио да Роса Иво. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Отличные скиллы показывает Оливио да Роса Иво, обводя своих соперников
47'
46'
Сюшэн Дун бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
46'
Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
45'
Лавесси Эсекиэль исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Судья сигнализирует, что Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Чендун Чжан
43'
Huaze Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
43'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
42'
42'
41'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
41'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
38'
38'
Huaze Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Отличные скиллы показывает Huaze Gao, обводя своих соперников
38'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
36'
35'
Бассогог Кристиан возвращается на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
33'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
31'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
Fei Wang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
30'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи
29'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Бассогог Кристиан заработал фол
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
28'
ШАНС! Бассогог Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
27'
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Гао Чжуньи
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
22'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
21'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
21'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хорошую попытку сделал Hao Chen. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
19'
Матч возобновлен
18'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Бассогог Кристиан мяч отрикошетил от ворот
17'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
17'
17'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
14'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
13'
Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Каранга Фернандо заработал фол
12'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Г О О О О Л Оливио да Роса Иво закручивает штрафной в сетку! Великолепно
11'
Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Каранга Фернандо заработал фол
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Kuo Yang сделал результативную передачу.
9'
ГОООООЛ - Каранга Фернандо Хэнань Цзянье забивает ударом головой
9'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
4'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
3'
3'
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хан Жэнь наказан за толчок Каранга Фернандо
2'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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