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Стадион:
Хонка
0:0
Конец матча
ХИК
0'
35' Желтая карточка
Домингес Хордан
63' Желтая карточка
Патронен Ханну
90' Желтая карточка
Аалто Хенри
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Аалто Хенри получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хонка делает замену. Borja Martin уходит с поля, а Нимели Алекс выходит на его замену.
86'
Хонка делает замену. Саваж Демба уходит с поля, а Джони Корхонен выходит на его замену.
82'
Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Рахими Юнесс выходит на его замену.
67'
ХИК делает замену. Крисантус Макалей уходит с поля, а Аннан Энтони выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Патронен Ханну получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
ХИК делает замену. Домингес Хордан уходит с поля, а Ягуби Моштаг выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Домингес Хордан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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