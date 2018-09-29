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Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
35' Желтая карточкаДомингес Хордан
63' Желтая карточкаПатронен Ханну
90' Желтая карточкаАалто Хенри
|
35'
63'
90'
Состав команд
13
Тим
Маррей
80
Саваж
Демба
14
Borja
Martin
15
Яласто
Вилле
8
Рафинья
17
Алхо
Николай
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 5 Аалто Хенри Защитник
- 4 Robert Ivanov Защитник
- 16 Konsta Rasimus Защитник
- 7 Левянен Йонас Защитник
- 10 Lucas Paz Kaufmann Полузащитник
- 33 Duarte Tammilehto Полузащитник
- 8 Эрвас Хавьер Полузащитник
- 80 Саваж Демба Полузащитник
- 99 Канджи Макумба Нападающий
- 14 Borja Martin Нападающий
- Запасные игроки
- 95 Davor Taleski Вратарь
- 17 Ahmed El-Amrani Защитник
- 68 Кабаши Армеш Полузащитник
- 31 Joni Korhonen Полузащитник
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 11 Нимели Алекс Нападающий
- 15 Jatuli Laevuo
- Главный тренер: Vesa Vesara
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 7 Клаусс Жоао Полузащитник
- 31 Домингес Хордан Полузащитник
- 17 Алхо Николай Нападающий
- 39 Крисантус Макалей Нападающий
- 9 Риски Рику Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 21 Сумусало Микко Защитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 35 Tuomas Ollila
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
Хонка (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.09.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 17.09.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 13.09.2018 Ильвес 0:1 Хонка В
- 31.08.2018 РоПС 2:1 Хонка В
- 25.08.2018 Хонка 2:0 Лахти В
- 19.08.2018 Мариехамн 0:0 Хонка В
- 11.08.2018 Хонка 3:0 ТПС В
- 05.08.2018 Ильвес 3:3 Хонка В
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК В
- 21.07.2018 Хонка 2:0 ТПС В
- 14.07.2018 Кеми Кингс 1:1 Хонка В
- 08.07.2018 Хонка 0:1 ВПС В
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 Лахти 1:1 Хонка В
- 02.06.2018 Хонка 4:1 Ильвес В
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка В
ХИК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 26.09.2018 Ильвес 1:2 ХИК В
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 Лахти 0:2 ХИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 16.08.2018 ХИК 1:4 Олимпия Любляна ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпия Любляна 3:0 ХИК ЛЕ
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 01.08.2018 ХИК 1:2 БАТЭ ЛЧ
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК В
- 25.07.2018 БАТЭ 0:0 ХИК ЛЧ
- 17.07.2018 ХИК 3:1 Викингур ЛЧ
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 10.07.2018 Викингур 1:2 ХИК ЛЧ
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
- 29.06.2018 Лахти 2:1 ХИК В
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 КуПС 2:2 ХИК В
Последние игры между собой
Хонка: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка Кубок
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК Кубок
- 28.01.2017 ХИК 3:2 Хонка Кубок
- 05.10.2014 ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига
- 18.06.2014 Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига
- 22.04.2014 ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига
- 20.02.2014 ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги
- 05.02.2014 Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги
- 18.08.2013 ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига
- 16.06.2013 Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига
- 22.04.2013 Хонка 0:2 ХИК Вейккауслига
- 08.02.2013 ХИК 4:0 Хонка Кубок Лиги (группа 2)
- 17.01.2013 Хонка 0:1 ХИК Кубок Лиги (группа 2)
- 08.10.2012 ХИК 1:0 Хонка Вейккауслига
- 28.07.2012 Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига
- 31.05.2012 Хонка 2:2 ХИК Кубок Суоми
- 21.05.2012 ХИК 3:0 Хонка Вейккауслига
- 17.02.2012 Хонка 4:0 ХИК Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|6
|3
|55 - 19
|69
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|КуПС
|30
|14
|7
|9
|50 - 35
|49
|4.
|Ильвес
|30
|14
|7
|9
|45 - 37
|49
|5.
|Хонка
|30
|12
|13
|5
|45 - 32
|49
|6.
|ВПС
|30
|10
|11
|9
|35 - 37
|41
|7.
|Лахти
|29
|8
|13
|8
|26 - 28
|37
|8.
|Интер Турку
|30
|9
|9
|12
|33 - 40
|36
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|30
|7
|7
|16
|33 - 55
|28
|11.
|ТПС
|29
|6
|8
|15
|30 - 45
|26
|12.
|Кеми Кингс
|30
|4
|6
|20
|25 - 56
|18
Второй тайм
90'
Аалто Хенри получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хонка делает замену. Borja Martin уходит с поля, а Нимели Алекс выходит на его замену.
86'
Хонка делает замену. Саваж Демба уходит с поля, а Джони Корхонен выходит на его замену.
82'
Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Рахими Юнесс выходит на его замену.
67'
ХИК делает замену. Крисантус Макалей уходит с поля, а Аннан Энтони выходит на его замену.
63'
Патронен Ханну получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
ХИК делает замену. Домингес Хордан уходит с поля, а Ягуби Моштаг выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Домингес Хордан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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