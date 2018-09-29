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Стадион:
Рапид Вена
0:1
Второй тайм: 55'
Санкт-Пёльтен
0'
26' Желтая карточка
Иван Андрей
0:1
44' Гол
Гартлер Рене
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Гартлер Рене бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Иван Андрей получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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