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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альянц
0:1
Второй тайм: 55'
26' Желтая карточкаИван Андрей
0:1
44' ГолГартлер Рене
|
26'
44'
0:1
Состав команд
10
Мург
Томас
39
Любичич
Деян
97
Иван
Андрей
29
Алар
Дени
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
23
Хаас
Мануэль
89
Пак
Кван
Рён
Рапид Вена 4-5-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 3 Мюлдюр Мерт Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 4 Барац Матео Защитник
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 39 Любичич Деян Полузащитник
- 28 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 8 Шваб Штефан Полузащитник
- 97 Иван Андрей Полузащитник
- 29 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 17 Дибон Кристофер Защитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 15 Мартич Мануэль Полузащитник
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- 25 Костич Александар Нападающий
- Главный тренер: Джуричин Горан
Санкт-Пёльтен 3-4-3
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 3 Luan IX Защитник
- 5 Майзль Лука Защитник
- 29 Дрешер Даниэль Защитник
- 22 Инголич Сандро Полузащитник
- 18 Roko Mislov Полузащитник
- 39 Robert Ljubicic Полузащитник
- 23 Хаас Мануэль Полузащитник
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 9 Фунтас Таксиархис Нападающий
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Husein Balic Защитник
- 6 Daniel Petrovic Защитник
- 10 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 4 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 23.09.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Б
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Б
- 20.07.2018 Куфштайн 0:5 Рапид Вена К
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 04.07.2018 Рапид Вена 0:2 Славия Прага ТМК
- 28.06.2018 Эбрайхсдорф 0:2 Рапид Вена ТМК
- 27.05.2018 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 26.09.2018 Саальфельден 0:5 Санкт-Пёльтен К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 20.07.2018 Мария-Заль 0:6 Санкт-Пёльтен К
- 13.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:1 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.07.2018 Кремсер 1:5 Санкт-Пёльтен ТМК
- 07.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Словацко ТМК
- 03.07.2018 Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер ТМК
- 29.06.2018 Санкт-Пёльтен 4:0 Трайскирхен ТМК
- 27.05.2018 Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 29.04.2018 Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Санкт-Пёльтен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 05.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок
- 01.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 03.12.2016 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 24.09.2016 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 03.07.2015 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи. Клубы
- 02.02.2011 Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|9
|9
|0
|0
|22 - 6
|27
|2.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|ЛАСК
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|4.
|Вольфсбергер
|0:2
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|5.
|Аустрия Вена
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Штурм
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Рапид Вена
|0:1
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|8.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|9.
|Адмира
|1:4
|9
|2
|1
|6
|8 - 19
|7
|10.
|Хартберг
|8
|2
|0
|6
|9 - 15
|6
|11.
|Ваккер Инсбрук
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|12.
|Альтах
|4:1
|9
|1
|2
|6
|13 - 16
|5
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Гартлер Рене бьет в цель!
26'
Иван Андрей получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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