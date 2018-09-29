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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: БСФЦ
0:1
7' ГолFelix Luckender
32' Желтая карточкаManfred Fischer
0:2
40' ПенальтиНутц Штефан
1:2
42' ГолWilhelm Vorsager
1:3
50' ГолНутц Штефан
1:4
53' ГолНутц Штефан
|
7'
0:1
32'
40'
0:2
42'
1:2
50'
1:3
53'
1:4
Состав команд
22
Marcus
Maier
10
Тот
Даниэль
16
Шмидт
Патрик
11
Бакыш
Синан
23
Цех
Бенедикт
22
Нутц
Штефан
14
Brian
Mwila
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 8 Цвиршиц Штефан Защитник
- 5 Тёлке Бьярне Защитник
- 4 Sebastian Bauer Защитник
- 22 Marcus Maier Защитник
- 19 Wilhelm Vorsager Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 16 Шмидт Патрик Полузащитник
- 21 Seth Paintsil Полузащитник
- 37 Саханек Марко Полузащитник
- 11 Бакыш Синан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 44 Marin Jakolis Полузащитник
- 18 Sasa Kalajdzic
- 27 Emanuel Aiwu
- 3 Milos Spasic
- 14 Morten Hjulmand
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Альтах 4-3-3
- Основной состав
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 32 Felix Luckender Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 21 Писингер Симон Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Нападающий
- 30 Manfred Fischer Нападающий
- 14 Brian Mwila Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Карич Эмир Защитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 28 Прокопич Борис Полузащитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 10 Добрас Кристиан Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- 24 Benjamin Ozegovic
- Главный тренер: Werner Grabherr
Предыдущие игры
Адмира (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 28.09.2018 Виенер Спортклуб 1:0 Адмира РЛВ
- 23.09.2018 Адмира 3:1 Штадлау РЛВ
- 23.09.2018 Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 14.09.2018 Мауэрверк 4:0 Адмира РЛВ
- 07.09.2018 Адмира 2:2 Маттерсбург-2 РЛВ
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
- 31.08.2018 Леобендорф 2:1 Адмира РЛВ
- 26.08.2018 Адмира 0:0 Маттерсбург Б
- 23.08.2018 Адмира 1:3 Трайскирхен РЛВ
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 17.08.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 2:2 Адмира РЛВ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 10.08.2018 Адмира 0:2 Брюк/Лейта РЛВ
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 04.08.2018 Тим Венер Линьен 3:0 Адмира РЛВ
- 02.08.2018 Адмира 1:3 ЦСКА София ЛЕ
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Б
- 26.07.2018 ЦСКА София 3:0 Адмира ЛЕ
- 20.07.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 1:0 Адмира К
Альтах (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 25.09.2018 Леобендорф 1:2 Альтах К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 22.07.2018 Парндорф 0:3 Альтах К
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 06.07.2018 Альтах 2:1 Ваттенс ТМК
- 01.07.2018 Хайденхайм 1:1 Альтах ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
- 23.06.2018 FC Egg 0:6 Альтах ТМК
- 27.05.2018 Альтах 0:0 Штурм Б
- 20.05.2018 Рапид Вена 4:1 Альтах Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Маттерсбург 0:1 Альтах Б
- 28.04.2018 Альтах 0:2 ЛАСК Б
Последние игры между собой
Адмира: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Альтах: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
- 07.04.2018 Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Бундеслига
- 14.10.2017 Альтах 2:2 Адмира Бундеслига
- 30.07.2017 Адмира 4:1 Альтах Бундеслига
- 22.04.2017 Альтах 0:0 Адмира Бундеслига
- 11.02.2017 Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
- 22.10.2016 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 06.08.2016 Адмира 1:2 Альтах Бундеслига
- 30.04.2016 Адмира 2:1 Альтах Бундеслига
- 27.02.2016 Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 07.11.2015 Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
- 23.08.2015 Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
- 18.04.2015 Адмира 2:2 Альтах Бундеслига
- 14.02.2015 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 14.02.2015 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 04.10.2014 Адмира 0:2 Альтах Бундеслига
- 13.08.2014 Альтах 0:2 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|9
|9
|0
|0
|22 - 6
|27
|2.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|ЛАСК
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|4.
|Вольфсбергер
|0:2
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|5.
|Аустрия Вена
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Штурм
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Рапид Вена
|0:1
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|8.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|9.
|Адмира
|1:4
|9
|2
|1
|6
|8 - 19
|7
|10.
|Хартберг
|8
|2
|0
|6
|9 - 15
|6
|11.
|Ваккер Инсбрук
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|12.
|Альтах
|4:1
|9
|1
|2
|6
|13 - 16
|5
Второй тайм
53'
Г О О О О Л - Нутц Штефан бьет в цель!
50'
Г О О О О Л - Нутц Штефан бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
40'
Г О О О О Л - Нутц Штефан из команды Альтах забивает с точки!
32'
Manfred Fischer получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Felix Luckeneder бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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