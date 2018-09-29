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Стадион:
Адмира
1:4
Второй тайм: 58'
Альтах
0'
0:1
7' Гол
Felix Luckender
32' Желтая карточка
Manfred Fischer
0:2
40' Пенальти
Нутц Штефан
1:2
42' Гол
Wilhelm Vorsager
1:3
50' Гол
Нутц Штефан
1:4
53' Гол
Нутц Штефан
58'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Нутц Штефан бьет в цель!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Нутц Штефан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Нутц Штефан из команды Альтах забивает с точки!
Желтая карточка
32'
Manfred Fischer получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Felix Luckeneder бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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