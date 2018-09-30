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Стадион: Шпаркассе Хартберг
0:1
Конец матча
27' Желтая карточкаДжегго Джеймс
38' Желтая карточкаЭбнер Томас
54' Желтая карточкаКуэва Кристиан
71' Желтая карточкаIvan Ljubic
90' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
0:1
90' ГолЭвандро Коста
|
27'
38'
54'
71'
90'
0:1
Состав команд
26
Youba
Diarra
24
Тадич
Дарио
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
Хартберг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Rene Swete Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 4 Michael Huber Защитник
- 22 Philipp Siegl Защитник
- 7 Siegfred Rasswalder Защитник
- 26 Youba Diarra Полузащитник
- 6 Ivan Ljubic Полузащитник
- 9 Реп Райко Полузащитник
- 27 Zakaria Sanogo Нападающий
- 24 Тадич Дарио Нападающий
- 8 Christoph Kroepfl Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Raphael Sallinger Вратарь
- 23 Кайнц Тобиас Защитник
- 5 Florian Sittsam Полузащитник
- 14 Florian Flecker Нападающий
- 12 Шуберт Фабиан Нападающий
- 16 Christian Ilic
- 31 Thomas Rotter
- Главный тренер: Markus Schopp
Аустрия Вена 4-3-3
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 18 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 23 Куэва Кристиан Защитник
- 27 Эбнер Томас Полузащитник
- 4 Джегго Джеймс Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Нападающий
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- 16 Прокоп Доминик Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лучич Иван III Вратарь
- 3 Роша Игор II Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 21 Эвандро Коста Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- 37 Aleksandar Jukic
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
Хартберг (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 25.09.2018 Хартберг 3:0 Ваттенс К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 01.08.2018 Хартберг 2:1 Аль-Кадисия ТМК
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 20.07.2018 Грёдиг 1:3 Хартберг К
- 14.07.2018 Хартберг 3:2 Бад Глайхенберг ТМК
- 14.07.2018 Хартберг 3:3 Вайц ТМК
- 07.07.2018 Эбрайхсдорф 1:3 Хартберг ТМК
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 25.05.2018 Хартберг 2:0 Аустрия Люстенау ЭЛ
- 21.05.2018 Капфенберг 1:3 Хартберг ЭЛ
- 18.05.2018 Рид 0:1 Хартберг ЭЛ
- 11.05.2018 Хартберг 2:2 Блау-Вайс Линц ЭЛ
- 04.05.2018 Лиферинг 3:2 Хартберг ЭЛ
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 08.09.2018 Weinviertel Auswahl 0:5 Аустрия Вена ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 22.07.2018 Аустрия-13 0:4 Аустрия Вена К
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 29.06.2018 SC Poysdorf 0:8 Аустрия Вена ТМК
- 27.06.2018 Оберпуллендорф 0:12 Аустрия Вена ТМК
- 24.06.2018 FC Bisamberg 0:2 Аустрия Вена ТМК
- 23.06.2018 Спортюнион Мауэр 0:2 Аустрия Вена ТМК
- 27.05.2018 Аустрия Вена 4:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Санкт-Пёльтен
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|3.
|ЛАСК
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|4.
|Аустрия Вена
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|5.
|Вольфсбергер
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|6.
|Штурм
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|7.
|Маттерсбург
|9
|3
|1
|5
|11 - 21
|10
|8.
|Рапид Вена
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|9.
|Адмира
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Хартберг
|9
|2
|0
|7
|9 - 16
|6
|11.
|Ваккер Инсбрук
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|13 - 17
|5
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Эвандро Коста бьет в цель!
90'
Грюнвальд Александр получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Хартберг делает замену. Кристоф Крёпфль уходит с поля, а Florian Sittsam выходит на его замену.
84'
Аустрия Вена делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Венуто выходит на его замену.
82'
Аустрия Вена делает замену. Эбнер Томас уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
77'
Аустрия Вена делает замену. Прокоп Доминик уходит с поля, а Эвандро Коста выходит на его замену.
74'
Хартберг делает замену. Zakaria Sanogo уходит с поля, а Florian Flecker выходит на его замену.
71'
Ivan Ljubic получил желтую карточку от судьи
61'
Хартберг делает замену. Тадич Дарио уходит с поля, а Шуберт Фабиан выходит на его замену.
54'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Эбнер Томас получил желтую карточку от судьи
27'
Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSV Sparkasse Hartberg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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