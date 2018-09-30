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Стадион:
Хартберг
0:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
27' Желтая карточка
Джегго Джеймс
38' Желтая карточка
Эбнер Томас
54' Желтая карточка
Куэва Кристиан
71' Желтая карточка
Ivan Ljubic
90' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
0:1
90' Гол
Эвандро Коста
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эвандро Коста бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Грюнвальд Александр получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Хартберг делает замену. Кристоф Крёпфль уходит с поля, а Florian Sittsam выходит на его замену.
84'
Аустрия Вена делает замену. Фризенбихлер Кевин уходит с поля, а Венуто выходит на его замену.
82'
Аустрия Вена делает замену. Эбнер Томас уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
77'
Аустрия Вена делает замену. Прокоп Доминик уходит с поля, а Эвандро Коста выходит на его замену.
74'
Хартберг делает замену. Zakaria Sanogo уходит с поля, а Florian Flecker выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Ivan Ljubic получил желтую карточку от судьи
61'
Хартберг делает замену. Тадич Дарио уходит с поля, а Шуберт Фабиан выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Эбнер Томас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSV Sparkasse Hartberg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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