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Стадион:
ЛАСК
0:0
Второй тайм: 77'
Штурм
0'
59' Желтая карточка
Авлонитис Тасос
62' Желтая карточка
Reinhold Ranftl
77'
Второй тайм
Желтая карточка
62'
Reinhold Ranftl получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Авлонитис Тасос получил желтую карточку от судьи
59'
Штурм делает замену. Китеишвили Отар уходит с поля, а Эже Эмека выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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