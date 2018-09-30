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Стадион: TGW Arena
59' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
62' Желтая карточкаReinhold Ranftl
|
59'
62'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
10
Цуль
Петер
ЛАСК 5-3-2
- Основной состав
- 1 Шлагер Александр Вратарь
- 26 Reinhold Ranftl Защитник
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 13 Улльманн Максимилиан Защитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 25 Холланд Джеймс Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 14 Yusuf Otubanjo Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Thomas Gebauer Вратарь
- 5 Востри Маркус Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 21 Dogan Erdogan Полузащитник
- 10 Бенко Фабиан Полузащитник
- 28 Dominik Frieser Нападающий
- 7 Florian Jamnig Нападающий
- Главный тренер: Oliver Glasner
Штурм 3-4-3
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 5 Авлонитис Тасос Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 26 Кох Фабиан Полузащитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 10 Цуль Петер Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Нападающий
- 9 Китеишвили Отар Нападающий
- 11 Грозурек Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 20 Феррейра Филипе Защитник
- 33 Обермайр Рафаэль Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 4 Шраммель Томас Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Предыдущие игры
ЛАСК (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 26.09.2018 Штадль Паура 0:8 ЛАСК К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Маттерсбург 1:3 ЛАСК Б
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 ЛАСК 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 09.08.2018 Бешикташ 1:0 ЛАСК ЛЕ
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 29.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Б
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
- 20.07.2018 ВСК Герта 0:3 ЛАСК К
- 14.07.2018 ЛАСК 0:4 Хайденхайм ТМК
- 07.07.2018 Галлнойкирхен 1:6 ЛАСК ТМК
- 06.07.2018 ЛАСК 6:1 Горизонс ТМК
- 30.06.2018 ЛАСК 1:3 Црвена Звезда ТМК
- 23.06.2018 ЛАСК 2:1 Аполлон ТМК
- 27.05.2018 Маттерсбург 2:1 ЛАСК Б
Штурм (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 22.09.2018 Штурм 1:2 Маттерсбург Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 01.08.2018 Штурм 1:3 Аякс ЛЧ
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 25.07.2018 Аякс 2:0 Штурм ЛЧ
- 21.07.2018 Зигендорф 0:2 Штурм К
- 17.07.2018 Штурм 1:0 Капфенберг ТМК
- 12.07.2018 Штурм 0:1 Краснодар ТМК
- 08.07.2018 Гнас 2:3 Штурм ТМК
- 05.07.2018 Штурм 1:0 Мидлсбро ТМК
- 01.07.2018 Штурм 1:0 Копенгаген ТМК
- 27.06.2018 Штурм 3:1 Домжале ТМК
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Штурм: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
- 12.05.2018 Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига
- 09.09.2017 ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига
- 05.08.2011 Штурм 2:2 ЛАСК Кубок
- 14.05.2011 ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 05.03.2011 Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 04.12.2010 Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 21.09.2010 ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 24.04.2010 Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 27.02.2010 ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 28.11.2009 ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 12.09.2009 Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.04.2009 Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 05.12.2008 ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 12.11.2008 ЛАСК 0:3 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 20.04.2008 ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 22.02.2008 Штурм 1:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|Санкт-Пёльтен
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|3.
|ЛАСК
|0:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 5
|20
|4.
|Аустрия Вена
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|5.
|Вольфсбергер
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|6.
|Штурм
|0:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|7.
|Маттерсбург
|9
|3
|1
|5
|11 - 21
|10
|8.
|Рапид Вена
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|9.
|Адмира
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|10.
|Хартберг
|9
|2
|0
|7
|9 - 16
|6
|11.
|Ваккер Инсбрук
|9
|2
|0
|7
|11 - 19
|6
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|13 - 17
|5
Второй тайм
62'
Reinhold Ranftl получил желтую карточку от судьи
59'
Авлонитис Тасос получил желтую карточку от судьи
59'
Штурм делает замену. Китеишвили Отар уходит с поля, а Эже Эмека выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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