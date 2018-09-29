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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 60449
Штуттгарт
2:1
Конец матча
Вердер
0'
10' Желтая карточка
Велькович Милош
1:0
19' Гол
Донис Анастасиос
26' Желтая карточка
Баргфреде Филипп
34' Желтая карточка
Гомес Марио
36' Вторая желтая карточка
Велькович Милош
47' Желтая карточка
Донис Анастасиос
66' Желтая карточка
Юя Осако
1:1
68' Гол в свои ворота
Цилер Рон-Роберт
2:1
75' Гол
Кастро Гонсало
78' Желтая карточка
Томми Эрик
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 60449 болельщиков
95'
Удар от ворот произведет Вердер
94'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
94'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
93'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Кастро Гонсало нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
93'
Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
92'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Вердер
91'
Как он промахнулся? Гонсалес Николас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Томми Эрик из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
90'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
90'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Вердер контролирует мяч.
Офсайд
89'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт в офсайде
89'
Соса Борна из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
89'
Павар Бенджамин из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
87'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
86'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт в офсайде
86'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
86'
Как он промахнулся? Шахин Нури имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
85'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Классен Дэви мяч отрикошетил от ворот
84'
Павленка Иржи не дал случится голу! Гонсалес Николас должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
84'
ШАНС! Гонсалес Николас вышел один-на-один с голкипером...
84'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
84'
Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
84'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Вердер
83'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
83'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
82'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
82'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
82'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
81'
Павленка Иржи отбил мяч на угловой после удара Гонсалес Николас из штрафной площади.
81'
ШАНС! Гонсалес Николас вышел один-на-один с голкипером...
80'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Штуттгарт контролирует мяч.
79'
Вердер контролирует мяч.
Желтая карточка
78'
Томми Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Томми Эрик упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Писарро Клаудио грубо играет против соперника. Пострадал Баумгартль Тимо
77'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
77'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой слева.
77'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
77'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой слева.
76'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Гомес Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Кастро Гонсало изменил счет на табло!
75'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
74'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
74'
Тактическая замена. Гентнер Кристиан уходит с поля и его заменяет Гонсалес Николас
74'
ШАНС! Дидави Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
73'
Близко! Писарро Клаудио нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
72'
Бек Андреас из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
71'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
71'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
70'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Цилер Рон-Роберт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
68'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Хорошую попытку сделал Крузе Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Тактическая замена. Аугустинссон Людвиг уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
67'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
Травма, повреждение
67'
Павар Бенджамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
66'
Юя Осако получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Юя Осако грубо играет против соперника. Пострадал Павар Бенджамин
65'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой слева.
65'
Гомес Марио мяч отрикошетил от ворот
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
64'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
63'
Вердер контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Дидави Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
61'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
61'
Донис Анастасиос получил травму и заменен. Томми Эрик выходит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Донис Анастасиос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
60'
Донис Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Штуттгарт контролирует мяч.
58'
Эггештайн Максимилиан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
58'
Юя Осако из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
57'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Соса Борна наказан за толчок Баргфреде Филипп
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
55'
Аскасибар Сантьяго возвращается на поле.
55'
Удар от ворот произведет Вердер
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Аскасибар Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
54'
Аскасибар Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Аскасибар Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
53'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Юя Осако из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
52'
Аого Деннис получил травму и заменен. Кастро Гонсало выходит на поле.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Аого Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
52'
Шахин Нури из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
51'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Юя Осако из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Соса Борна из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Юя Осако
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой справа.
49'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Донис Анастасиос и Дидави Даниэль из команды Штуттгарт.
Желтая карточка
47'
Донис Анастасиос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Гебреселассие Теодор пострадал.
Фол, нарушение
47'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Соса Борна
46'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Крузе Макс нанес удар, мяч был парирован, но Цилер Рон-Роберт не удержал его в руках.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Угловой
47'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
46'
Юя Осако из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
46'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
45'
Шанс! Гебреселассие Теодор из команды Вердер пробил головой, но мимо
Угловой
45'
Шахин Нури из команды Вердер подал угловой справа.
45'
Баумгартль Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Юя Осако из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
44'
Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
44'
Классен Дэви из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
44'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
43'
Юя Осако не смог попасть в створ ударом издали
42'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
42'
Крузе Макс из команды Вердер пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Донис Анастасиос грубо играет против соперника. Пострадал Аугустинссон Людвиг
42'
Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Гомес Марио наказан за толчок Баргфреде Филипп
41'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Хорошую попытку сделал Дидави Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Отличные скиллы показывает Дидави Даниэль, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Вердер контролирует мяч.
38'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Аого Деннис пробил со штрафного прямо в стенку
36'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Велькович Милош получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
36'
Велькович Милош из команды Вердер играет слишком грубо. Дидави Даниэль оказался на газоне.
36'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
35'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Бек Андреас
Угловой
35'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
34'
Гомес Марио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Гомес Марио из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Баргфреде Филипп заработал фол
33'
Мойсандер Никлас не смог попасть в створ ударом издали
33'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
32'
Юя Осако мяч отрикошетил от ворот
Угловой
32'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
32'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
32'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
31'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Юя Осако из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Шахин Нури из команды Вердер подал угловой справа.
29'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Аого Деннис из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Крузе Макс оказался на газоне.
29'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Рефери не любит споров - именно за это Баргфреде Филипп сейчас получил желтую
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Донис Анастасиос, его свалил Баргфреде Филипп.
25'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Классен Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Павар Бенджамин наказан за толчок Юя Осако
24'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
23'
Как он промахнулся? Гебреселассие Теодор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Классен Дэви из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Юя Осако из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Классен Дэви наказан за толчок Бек Андреас
21'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Донис Анастасиос из команды Штуттгарт забил гол! Легко это для такого игрока, как Донис Анастасиос
19'
Отличные скиллы показывает Донис Анастасиос, обводя своих соперников
19'
ШАНС! Донис Анастасиос вышел один-на-один с голкипером...
19'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Гомес Марио
18'
Крузе Макс нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Донис Анастасиос
17'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Шахин Нури из команды Вердер подал угловой справа.
16'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Гомес Марио атаковал сзади соперника. Это Шахин Нури заработал своей команде штрафной
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Офсайд
15'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
Фол, нарушение
15'
Гебреселассие Теодор задерживает мяч рукой
14'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Вердер
13'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Вердер
13'
Шанс! Гомес Марио из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
13'
Соса Борна из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
13'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
12'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Шахин Нури грубо играет против соперника. Пострадал Аскасибар Сантьяго
11'
Удар от ворот произведет Вердер
11'
Шанс! Гомес Марио из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
11'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
10'
Велькович Милош получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Велькович Милош из команды Вердер играет слишком грубо. Дидави Даниэль оказался на газоне.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
10'
Юя Осако бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
10'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
9'
Вердер имеет хороший шанс забить.
9'
Вердер контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Фол, нарушение
8'
Баумгартль Тимо наказан за толчок Юя Осако
7'
Донис Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали
7'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой слева.
6'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
5'
ШАНС! Юя Осако нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
3'
Шанс! Юя Осако из команды Вердер пробил головой, но мимо
3'
Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Аого Деннис из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
2'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
1'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Штуттгарт 2:1 Вердер
Штуттгарт
31.4% (55)
Ничья:
36% (63)
Вердер
32.6% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (52)
Вердер:
20.6% (36)
Штуттгарт:
14.3% (25)
Штуттгарт:
10.9% (19)
Вердер:
6.3% (11)
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