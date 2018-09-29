Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 60449
10' Желтая карточкаВелькович Милош
1:0
19' ГолДонис Анастасиос
26' Желтая карточкаБаргфреде Филипп
34' Желтая карточкаГомес Марио
36' Вторая желтая карточкаВелькович Милош
47' Желтая карточкаДонис Анастасиос
66' Желтая карточкаЮя Осако
1:1
68' Гол в свои воротаЦилер Рон-Роберт
2:1
75' ГолКастро Гонсало
78' Желтая карточкаТомми Эрик
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
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95'
94'
94'
93'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Кастро Гонсало нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
93'
92'
92'
92'
92'
91'
91'
Как он промахнулся? Гонсалес Николас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Томми Эрик из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
90'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
90'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
89'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт в офсайде
89'
Соса Борна из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
89'
Павар Бенджамин из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
88'
88'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
87'
87'
86'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт в офсайде
86'
86'
Как он промахнулся? Шахин Нури имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
85'
85'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Классен Дэви мяч отрикошетил от ворот
84'
Павленка Иржи не дал случится голу! Гонсалес Николас должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
84'
ШАНС! Гонсалес Николас вышел один-на-один с голкипером...
84'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
84'
84'
84'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
83'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
83'
82'
82'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
82'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
81'
Павленка Иржи отбил мяч на угловой после удара Гонсалес Николас из штрафной площади.
81'
ШАНС! Гонсалес Николас вышел один-на-один с голкипером...
80'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
80'
Кастро Гонсало наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Штуттгарт контролирует мяч.
79'
78'
Томми Эрик получил желтую карточку от судьи
78'
Томми Эрик упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
78'
Безумный фол. Писарро Клаудио грубо играет против соперника. Пострадал Баумгартль Тимо
77'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
76'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Гомес Марио сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Кастро Гонсало изменил счет на табло!
75'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
74'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
74'
Тактическая замена. Гентнер Кристиан уходит с поля и его заменяет Гонсалес Николас
74'
ШАНС! Дидави Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
73'
Близко! Писарро Клаудио нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
72'
Бек Андреас из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
71'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
71'
70'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
68'
Г О О О О Л - Цилер Рон-Роберт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
68'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Хорошую попытку сделал Крузе Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Тактическая замена. Аугустинссон Людвиг уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
67'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
67'
Павар Бенджамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Юя Осако получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Юя Осако грубо играет против соперника. Пострадал Павар Бенджамин
65'
65'
65'
Гомес Марио мяч отрикошетил от ворот
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
64'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
63'
63'
62'
Судья сигнализирует, что Дидави Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
61'
61'
Донис Анастасиос получил травму и заменен. Томми Эрик выходит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Матч возобновлен
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Донис Анастасиос получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Донис Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Штуттгарт контролирует мяч.
58'
Эггештайн Максимилиан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
58'
57'
57'
56'
Соса Борна наказан за толчок Баргфреде Филипп
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
55'
55'
Аскасибар Сантьяго возвращается на поле.
55'
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Аскасибар Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Аскасибар Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Аскасибар Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
52'
Аого Деннис получил травму и заменен. Кастро Гонсало выходит на поле.
52'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Аого Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
52'
Шахин Нури из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Судья сигнализирует, что Соса Борна из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Юя Осако
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой справа.
49'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Донис Анастасиос и Дидави Даниэль из команды Штуттгарт.
48'
Гентнер Кристиан наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
47'
Донис Анастасиос получил желтую карточку от судьи
47'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Гебреселассие Теодор пострадал.
47'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Соса Борна
46'
46'
Крузе Макс нанес удар, мяч был парирован, но Цилер Рон-Роберт не удержал его в руках.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Шанс! Гебреселассие Теодор из команды Вердер пробил головой, но мимо
45'
45'
Баумгартль Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
44'
44'
44'
Классен Дэви из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
44'
43'
43'
Юя Осако не смог попасть в створ ударом издали
42'
42'
Крузе Макс из команды Вердер пробил со штрафного, но очень мимо цели.
42'
Безумный фол. Донис Анастасиос грубо играет против соперника. Пострадал Аугустинссон Людвиг
42'
42'
41'
Гомес Марио наказан за толчок Баргфреде Филипп
41'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Хорошую попытку сделал Дидави Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Отличные скиллы показывает Дидави Даниэль, обводя своих соперников
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
39'
38'
38'
37'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Аого Деннис пробил со штрафного прямо в стенку
36'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Велькович Милош получает вторую желтую карточку
36'
Велькович Милош из команды Вердер играет слишком грубо. Дидави Даниэль оказался на газоне.
36'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
35'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Бек Андреас
35'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
Гомес Марио получил желтую карточку от судьи
34'
Гомес Марио из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Баргфреде Филипп заработал фол
33'
Мойсандер Никлас не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
32'
Юя Осако мяч отрикошетил от ворот
32'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
32'
32'
32'
32'
31'
31'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
29'
Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Аого Деннис из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Крузе Макс оказался на газоне.
29'
28'
27'
27'
27'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Рефери не любит споров - именно за это Баргфреде Филипп сейчас получил желтую
26'
Назначен штрафной. Пострадал Донис Анастасиос, его свалил Баргфреде Филипп.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
25'
25'
Классен Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Павар Бенджамин наказан за толчок Юя Осако
24'
23'
23'
Как он промахнулся? Гебреселассие Теодор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Классен Дэви из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
21'
Классен Дэви наказан за толчок Бек Андреас
21'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Донис Анастасиос из команды Штуттгарт забил гол! Легко это для такого игрока, как Донис Анастасиос
19'
Отличные скиллы показывает Донис Анастасиос, обводя своих соперников
19'
ШАНС! Донис Анастасиос вышел один-на-один с голкипером...
19'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
18'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Гомес Марио
18'
Крузе Макс нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
17'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Донис Анастасиос
17'
17'
16'
16'
Судья свистит. Гомес Марио атаковал сзади соперника. Это Шахин Нури заработал своей команде штрафной
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
15'
Гебреселассие Теодор задерживает мяч рукой
14'
14'
13'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
13'
Шанс! Гомес Марио из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
13'
Соса Борна из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Безумный фол. Шахин Нури грубо играет против соперника. Пострадал Аскасибар Сантьяго
11'
11'
Шанс! Гомес Марио из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Велькович Милош получил желтую карточку от судьи
10'
Велькович Милош из команды Вердер играет слишком грубо. Дидави Даниэль оказался на газоне.
10'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
10'
Юя Осако бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
10'
9'
Вердер имеет хороший шанс забить.
9'
8'
8'
Баумгартль Тимо наказан за толчок Юя Осако
7'
Донис Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали
7'
6'
6'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
5'
ШАНС! Юя Осако нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
3'
3'
3'
Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Аого Деннис из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
2'
1'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Штуттгарт 2:1 Вердер
Штуттгарт
31.4% (55)
Ничья:
36% (63)
Вердер
32.6% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (52)
1:2 Вердер:
20.6% (36)
2:1 Штуттгарт:
14.3% (25)
1:0 Штуттгарт:
10.9% (19)
0:1 Вердер:
6.3% (11)
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