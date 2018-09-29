Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 28115
1:2
Конец матча
14' Желтая карточкаСцалай Адам
22' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
34' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
0:1
53' ГолПоульсен Юссуф
62' Желтая карточкаКонате Ибраима
0:2
73' ГолПоульсен Юссуф
1:2
90' ПенальтиКрамарич Андрей
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лейпциг вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
95'
Хорошую попытку сделал Кунья Матеус. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
95'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
95'
94'
94'
Опасность! Забитцер Марсель из команды Лейпциг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
94'
Лейпциг начинает контратаку
93'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с точки!
92'
ПЕНАЛЬТИ - Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак.
92'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бельфодиль Исхак и Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм.
91'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Демирбай Керем возвращается на поле.
91'
Матч возобновлен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Ох, нехорошо это выглядит. Демирбай Керем получил травму и медбригада забирает его с поля.
90'
Демме Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Демме Диего
89'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Удар от ворот произведет Лейпциг
87'
87'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
87'
86'
Удар от ворот произведет Лейпциг
86'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
86'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
86'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
86'
Гулач Петер отбил мяч на угловой после удара Жоэлинтон из штрафной площади.
86'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
85'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
84'
83'
82'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 28115 болельщиков
81'
81'
Удар от ворот произведет Лейпциг
81'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
81'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Кунья Матеус
80'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
79'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
77'
77'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
77'
Лейпциг начинает контратаку
75'
Хорошую попытку сделал Шульц Нико. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
73'
Кампль Кевин сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф изменил счет на табло!
73'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает отличный кросс...
72'
Демме Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Огюстен Жан-Кевин мяч отрикошетил от ворот
72'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
72'
Лейпциг начинает контратаку
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пош Штефан из команды Хоффенхайм.
71'
Акпогума Кевин ошибается в защите.
71'
70'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Бауманн Оливер отбил мяч на угловой после удара Кампль Кевин из штрафной площади.
69'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
69'
69'
Тактическая замена. Сцалай Адам уходит с поля и его заменяет Жоэлинтон
68'
Тактическая замена. Лаймер Конрад уходит с поля и его заменяет Мукиэле Норди
68'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
68'
68'
68'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
67'
Конате Ибраима наказан за толчок Демирбай Керем
67'
66'
Сантиметры! Удар с лета нанес Поульсен Юссуф, но попал в штангу!
66'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
66'
Лейпциг начинает контратаку
65'
Гулач Петер из команды Лейпциг сделал отличный сейв!
65'
Гулач Петер не дал случится голу! Сцалай Адам должен был забивать, но Гулач Петер сделал отличный сейв
65'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
65'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
64'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг играет слишком грубо. Демирбай Керем оказался на газоне.
63'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм в офсайде
63'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
62'
Конате Ибраима совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
62'
Конате Ибраима из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Шульц Нико пострадал.
61'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Лейпциг
60'
Демирбай Керем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Демирбай Керем имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
60'
60'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
Удар от ворот произведет Лейпциг
59'
58'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Назначен штрафной. Пострадал Крамарич Андрей, его свалил Забитцер Марсель.
58'
57'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Демирбай Керем
56'
Гриллич Флориан пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
56'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Плохо сыграл Ильзанкер Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
55'
Демме Диего задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
54'
Матч возобновлен
54'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
53'
Вернер Тимо сделал результативную передачу.
53'
ГОЛ! - Поульсен Юссуф из команды Лейпциг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
53'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает пас партнеру.
53'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Конате Ибраима из команды Лейпциг.
53'
Хоффенхайм начинает контратаку
52'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
52'
Юпамекано Део предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
51'
Кампль Кевин из команды Лейпциг в офсайде
51'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
50'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
50'
Лейпциг начинает контратаку
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
49'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
49'
Лейпциг начинает контратаку
49'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
47'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
47'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
46'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
46'
Демме Диего из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
ШАНС! Забитцер Марсель нанес удар с лета, но не попал по воротам!
45'
Вернер Тимо из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
44'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
44'
Шульц Нико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
43'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вернер Тимо нанес удар в каркас ворот!
43'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
42'
42'
ШАНС! Лаймер Конрад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Кампль Кевин из команды Лейпциг нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Матч возобновлен
40'
Матч остановлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Вернер Тимо из команды Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
39'
Вернер Тимо нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Удар от ворот произведет Лейпциг
37'
ШАНС! Сцалай Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
37'
37'
36'
Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
35'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
35'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Ильзанкер Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
34'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
34'
33'
33'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Лейпциг контролирует мяч.
31'
30'
Поульсен Юссуф нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
30'
Демме Диего из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Лейпциг контролирует мяч.
28'
Судья сигнализирует, что Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
28'
Удар от ворот произведет Лейпциг
28'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
27'
27'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
25'
24'
24'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Отличные скиллы показывает Вернер Тимо, обводя своих соперников
24'
24'
23'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
22'
Забитцер Марсель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
22'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Биттенкорт Леонардо пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Лейпциг
21'
Сараччи Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
19'
19'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бельфодиль Исхак и попал в каркас ворот!
19'
19'
Гриллич Флориан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
19'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
19'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
19'
18'
17'
17'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Юпамекано Део из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
16'
Демме Диего возвращается на поле.
16'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Демме Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Демме Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Демме Диего
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
14'
Сцалай Адам получает желтую карточку за игру рукой
13'
Сцалай Адам задерживает мяч рукой
13'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
13'
Хоогма Джастин делает длинную передачу вперед
13'
13'
Удар от ворот произведет Лейпциг
13'
12'
Удар от ворот произведет Лейпциг
11'
Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Сцалай Адам
11'
10'
10'
10'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
10'
Ильзанкер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Сараччи Марсело из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Сцалай Адам
7'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Кампль Кевин из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
Выглядело как неплохой момент. Вернер Тимо из команды Лейпциг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
6'
Демме Диего из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
6'
Вернер Тимо из команды Лейпциг попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Бауманн Оливер все равно смог отбить мяч.
5'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
5'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Удар от ворот произведет Лейпциг
4'
Плохо сыграл Ильзанкер Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
3'
Хоогма Джастин делает длинную передачу вперед
2'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
2'
Лейпциг контролирует мяч.
1'
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 РБ Лейпциг
Хоффенхайм
61.4% (108)
Ничья:
26.1% (46)
РБ Лейпциг
12.5% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
38.6% (68)
1:1 Ничья:
20.5% (36)
1:0 Хоффенхайм:
8.5% (15)
1:2 РБ Лейпциг:
7.4% (13)
3:1 Хоффенхайм:
6.3% (11)
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