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Стадион: Зрители: 28115
Хоффенхайм
1:2
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
14' Желтая карточка
Сцалай Адам
22' Желтая карточка
Забитцер Марсель
34' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
0:1
53' Гол
Поульсен Юссуф
62' Желтая карточка
Конате Ибраима
0:2
73' Гол
Поульсен Юссуф
1:2
90' Пенальти
Крамарич Андрей
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лейпциг вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
95'
Хорошую попытку сделал Кунья Матеус. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
95'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
Угловой
95'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
94'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Опасность! Забитцер Марсель из команды Лейпциг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
94'
Лейпциг начинает контратаку
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с точки!
Фол, нарушение
92'
ПЕНАЛЬТИ - Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак.
92'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бельфодиль Исхак и Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм.
91'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
91'
Демирбай Керем возвращается на поле.
91'
Матч возобновлен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
90'
Ох, нехорошо это выглядит. Демирбай Керем получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
90'
Демме Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Демме Диего
89'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Удар от ворот произведет Лейпциг
87'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
87'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Лейпциг
86'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
86'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
86'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
86'
Гулач Петер отбил мяч на угловой после удара Жоэлинтон из штрафной площади.
86'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
85'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
Хоффенхайм контролирует мяч.
84'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 28115 болельщиков
81'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Лейпциг
81'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
81'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Кунья Матеус
80'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
79'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
77'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
77'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
77'
Лейпциг начинает контратаку
75'
Хорошую попытку сделал Шульц Нико. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
75'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Кампль Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф изменил счет на табло!
73'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает отличный кросс...
72'
Демме Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
72'
Огюстен Жан-Кевин мяч отрикошетил от ворот
72'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
72'
Лейпциг начинает контратаку
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пош Штефан из команды Хоффенхайм.
71'
Акпогума Кевин ошибается в защите.
71'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
69'
Бауманн Оливер отбил мяч на угловой после удара Кампль Кевин из штрафной площади.
69'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает пас партнеру.
69'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Сцалай Адам уходит с поля и его заменяет Жоэлинтон
68'
Тактическая замена. Лаймер Конрад уходит с поля и его заменяет Мукиэле Норди
68'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
68'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
68'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
68'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
Фол, нарушение
67'
Конате Ибраима наказан за толчок Демирбай Керем
Угловой
67'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
66'
Сантиметры! Удар с лета нанес Поульсен Юссуф, но попал в штангу!
66'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
66'
Лейпциг начинает контратаку
65'
Гулач Петер из команды Лейпциг сделал отличный сейв!
65'
Гулач Петер не дал случится голу! Сцалай Адам должен был забивать, но Гулач Петер сделал отличный сейв
65'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
65'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
64'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг играет слишком грубо. Демирбай Керем оказался на газоне.
Офсайд
63'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм в офсайде
63'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
Желтая карточка
62'
Конате Ибраима совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
62'
Конате Ибраима из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Шульц Нико пострадал.
61'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Лейпциг
60'
Демирбай Керем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Демирбай Керем имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
60'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
60'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
Удар от ворот произведет Лейпциг
59'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Крамарич Андрей, его свалил Забитцер Марсель.
58'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Демирбай Керем
56'
Гриллич Флориан пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
56'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Плохо сыграл Ильзанкер Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Демме Диего задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
54'
Матч возобновлен
54'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
53'
Вернер Тимо сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГОЛ! - Поульсен Юссуф из команды Лейпциг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
53'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает пас партнеру.
53'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Конате Ибраима из команды Лейпциг.
53'
Хоффенхайм начинает контратаку
52'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
52'
Юпамекано Део предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
Офсайд
51'
Кампль Кевин из команды Лейпциг в офсайде
51'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
50'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
50'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
50'
Лейпциг начинает контратаку
50'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
49'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
49'
Лейпциг начинает контратаку
49'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
48'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
47'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
46'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
46'
Демме Диего из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
45'
ШАНС! Забитцер Марсель нанес удар с лета, но не попал по воротам!
45'
Вернер Тимо из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
44'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
44'
Шульц Нико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
43'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вернер Тимо нанес удар в каркас ворот!
43'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
42'
ШАНС! Лаймер Конрад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кампль Кевин из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
41'
Кампль Кевин из команды Лейпциг нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Матч возобновлен
40'
Матч остановлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Вернер Тимо из команды Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
39'
Вернер Тимо нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Лейпциг
37'
ШАНС! Сцалай Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
37'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
37'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
35'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
35'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
34'
Ильзанкер Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
34'
Хоффенхайм контролирует мяч.
33'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
33'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
33'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Лейпциг контролирует мяч.
31'
Хоффенхайм контролирует мяч.
30'
Поульсен Юссуф нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
30'
Демме Диего из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
28'
Удар от ворот произведет Лейпциг
28'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
27'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
27'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
25'
Хоффенхайм контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
24'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Отличные скиллы показывает Вернер Тимо, обводя своих соперников
24'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
23'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
Желтая карточка
22'
Забитцер Марсель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
22'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Биттенкорт Леонардо пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Лейпциг
21'
Сараччи Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
19'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
19'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бельфодиль Исхак и попал в каркас ворот!
19'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
19'
Гриллич Флориан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
19'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
19'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
19'
Хоффенхайм контролирует мяч.
18'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Юпамекано Део из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
16'
Демме Диего возвращается на поле.
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Демме Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Демме Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Демме Диего
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
14'
Сцалай Адам получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
13'
Сцалай Адам задерживает мяч рукой
13'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
13'
Хоогма Джастин делает длинную передачу вперед
13'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Лейпциг
13'
Хоффенхайм контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Лейпциг
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Забитцер Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Сцалай Адам
11'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
10'
Ильзанкер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
9'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Сараччи Марсело из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Сцалай Адам
7'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Кампль Кевин из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
7'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
6'
Выглядело как неплохой момент. Вернер Тимо из команды Лейпциг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
6'
Демме Диего из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
6'
Вернер Тимо из команды Лейпциг попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Бауманн Оливер все равно смог отбить мяч.
5'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
5'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Сараччи Марсело из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Удар от ворот произведет Лейпциг
4'
Плохо сыграл Ильзанкер Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Офсайд
3'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
3'
Хоогма Джастин делает длинную передачу вперед
Офсайд
2'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
2'
Лейпциг контролирует мяч.
1'
Хоффенхайм контролирует мяч.
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 РБ Лейпциг
Хоффенхайм
61.4% (108)
Ничья:
26.1% (46)
РБ Лейпциг
12.5% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
38.6% (68)
Ничья:
20.5% (36)
Хоффенхайм:
8.5% (15)
РБ Лейпциг:
7.4% (13)
Хоффенхайм:
6.3% (11)
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