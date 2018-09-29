Стадион: Max-Morlock-Stadion Зрители: 37000
1:0
28' ПенальтиБеренс Ханно
32' Желтая карточкаМоралес Альфредо
2:0
64' ГолИсхак Микаэль
68' Желтая карточкаЦиммер Жан
3:0
78' ГолПаласиос-Мартинес Федерико
Второй тайм
91'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Нюрнберг заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
91'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
91'
Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил, обводя своих соперников
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 37000 болельщиков
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Тактическая замена. Петрак Ондржей уходит с поля и его заменяет Эррас Патрик
89'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
89'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
89'
88'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
87'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
Тактическая замена. Исхак Микаэль уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
86'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
85'
85'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
85'
85'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
84'
Циммер Жан из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
84'
Моралес Альфредо из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
83'
83'
Мисиджан Вирджил нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Бредлов Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ловрен Давор из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Ловрен Давор из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
Исхак Микаэль наказан за толчок Айхан Кан
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
78'
Лёвен Эдуард сделал результативную передачу.
78'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Паласиос-Мартинес Федерико из команды команды Нюрнберг.
78'
Лёвен Эдуард разрезает оборону соперника отличным пасом
78'
77'
Циммер Жан не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
76'
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
75'
Бредлов Фабиан из команды Нюрнберг сделал отличный сейв!
74'
Марграйттер Георг возвращается на поле.
74'
Гисельман Нико нанес удар издали, а Бредлов Фабиан отбил его обратно в игру!
74'
Циммер Жан из команды Фортуна разыграл угловой с правого угла.
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Марграйттер Георг получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Марграйттер Георг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Гисельман Нико мяч отрикошетил от ворот
73'
Дукш Марвин пробил со штрафного прямо в стенку
72'
Судья сигнализирует, что Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
71'
Гисельман Нико пробил со штрафного прямо в стенку
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Ляйбольд Тим наказан за толчок Хеннингс Роувен
69'
68'
Тактическая замена. Лукебакио Доди уходит с поля и его заменяет Хеннингс Роувен
68'
Циммер Жан получил желтую карточку от судьи
68'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
68'
Циммер Жан из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Г О О О О Л - Исхак Микаэль забивает!
64'
Бодзек Адам ошибается в защите.
64'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
64'
63'
63'
62'
62'
Лёвен Эдуард пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
62'
61'
Шанс! Моралес Альфредо из команды Фортуна пробил головой, но мимо
61'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
60'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Ловрен Давор из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
58'
Тактическая замена. Усами Такаси уходит с поля и его заменяет Ловрен Давор
57'
Дукш Марвин из команды Фортуна в офсайде
57'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Назначен штрафной. Пострадал Циммерман Маттиас, его свалил Исхак Микаэль.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
54'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
54'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает отличный кросс...
54'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
53'
53'
52'
52'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
52'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Судья сигнализирует, что Усами Такаси из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
49'
48'
48'
47'
47'
47'
Дукш Марвин не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Тактическая замена. Перейра Матеус уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
46'
Усами Такаси из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Перейра Матеус наказан за толчок Гисельман Нико
45'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
44'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
43'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
43'
Моралес Альфредо пробует нанести удар издали, но Бредлов Фабиан держит все под контролем
42'
Моралес Альфредо из команды Фортуна делает неудачный навес.
42'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
42'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает неудачный навес.
41'
Дукш Марвин из команды Фортуна нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
Моралес Альфредо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Усами Такаси
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
39'
Лукебакио Доди из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марграйттер Георг из команды Нюрнберг.
38'
37'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
36'
Лукебакио Доди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
33'
Лукебакио Доди нанес удар, мяч был парирован, но Бредлов Фабиан не удержал его в руках.
33'
Лукебакио Доди из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
32'
Моралес Альфредо из команды Фортуна толкнул локтем оппонента. Это Перейра Матеус заработал фол
32'
32'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
31'
31'
ШАНС! Дукш Марвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
31'
31'
Лукебакио Доди из команды Фортуна подал угловой справа.
30'
Бредлов Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Моралес Альфредо из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
29'
Ляйбольд Тим возвращается на поле.
28'
Г О О О О Л - Беренс Ханно из команды Нюрнберг забивает с точки!
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Ляйбольд Тим получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Матч возобновлен
27'
Ляйбольд Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
ПЕНАЛЬТИ - Лукебакио Доди из команды Фортуна привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ляйбольд Тим.
26'
Хорошую попытку сделал Дукш Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает пас партнеру.
25'
Моралес Альфредо из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
24'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Перейра Матеус задерживает мяч рукой
23'
Удар от ворот произведет Фортуна
22'
Петрак Ондржей не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг подал угловой слева.
21'
Мюль Лукас мяч отрикошетил от ворот
21'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
21'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг делает передачу одноклубнику.
20'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Бодзек Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна играет слишком грубо. Мисиджан Вирджил оказался на газоне.
19'
18'
18'
17'
Удар от ворот произведет Фортуна
17'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
16'
16'
Назначен штрафной. Пострадал Бредлов Фабиан, его свалил Лукебакио Доди.
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
14'
14'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
13'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
12'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Каминьски Марцин из команды Фортуна.
12'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Судья свистит. Бодзек Адам атаковал сзади соперника. Это Перейра Матеус заработал своей команде штрафной
11'
11'
10'
10'
Циммер Жан из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
8'
8'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
8'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
5'
5'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
5'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
4'
4'
4'
Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
3'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
1'
Бодзек Адам из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 3:0 Фортуна
Нюрнберг
66.1% (115)
Ничья:
24.7% (43)
Фортуна
9.2% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нюрнберг:
33.9% (59)
2:1 Нюрнберг:
22.4% (39)
1:1 Ничья:
17.2% (30)
2:0 Нюрнберг:
6.3% (11)
0:0 Ничья:
5.2% (9)
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