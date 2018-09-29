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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 37000
Нюрнберг
3:0
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
28' Пенальти
Беренс Ханно
32' Желтая карточка
Моралес Альфредо
2:0
64' Гол
Исхак Микаэль
68' Желтая карточка
Циммер Жан
3:0
78' Гол
Паласиос-Мартинес Федерико
90'+1
Второй тайм
91'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Нюрнберг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
91'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
91'
Отличные скиллы показывает Мисиджан Вирджил, обводя своих соперников
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 37000 болельщиков
90'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Тактическая замена. Петрак Ондржей уходит с поля и его заменяет Эррас Патрик
89'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
89'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
89'
Фортуна контролирует мяч.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
87'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Исхак Микаэль уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
85'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
85'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
84'
Циммер Жан из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
84'
Моралес Альфредо из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
83'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Мисиджан Вирджил нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Бредлов Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ловрен Давор из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
82'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ловрен Давор из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Исхак Микаэль наказан за толчок Айхан Кан
81'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Фортуна контролирует мяч.
78'
Лёвен Эдуард сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Паласиос-Мартинес Федерико из команды команды Нюрнберг.
78'
Лёвен Эдуард разрезает оборону соперника отличным пасом
78'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
77'
Циммер Жан не смог попасть в створ ударом издали
77'
Фортуна контролирует мяч.
77'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Нюрнберг контролирует мяч.
75'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
75'
Бредлов Фабиан из команды Нюрнберг сделал отличный сейв!
Травма, повреждение
74'
Марграйттер Георг возвращается на поле.
74'
Гисельман Нико нанес удар издали, а Бредлов Фабиан отбил его обратно в игру!
Угловой
74'
Циммер Жан из команды Фортуна разыграл угловой с правого угла.
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Марграйттер Георг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Марграйттер Георг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Гисельман Нико мяч отрикошетил от ворот
73'
Дукш Марвин пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гисельман Нико
71'
Гисельман Нико пробил со штрафного прямо в стенку
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
70'
Ляйбольд Тим наказан за толчок Хеннингс Роувен
69'
Фортуна контролирует мяч.
68'
Тактическая замена. Лукебакио Доди уходит с поля и его заменяет Хеннингс Роувен
Желтая карточка
68'
Циммер Жан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
68'
Циммер Жан из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Исхак Микаэль забивает!
64'
Бодзек Адам ошибается в защите.
64'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
64'
Нюрнберг контролирует мяч.
63'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Лёвен Эдуард пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
62'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
61'
Шанс! Моралес Альфредо из команды Фортуна пробил головой, но мимо
61'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
60'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Ловрен Давор из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Нюрнберг контролирует мяч.
58'
Тактическая замена. Усами Такаси уходит с поля и его заменяет Ловрен Давор
Офсайд
57'
Дукш Марвин из команды Фортуна в офсайде
57'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
55'
Назначен штрафной. Пострадал Циммерман Маттиас, его свалил Исхак Микаэль.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
Офсайд
54'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
54'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает отличный кросс...
54'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
53'
Опасность предотвращена - Айхан Кан из команды Фортуна вступил в отбор удачно
53'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
52'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
51'
Фортуна контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Усами Такаси из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Лёвен Эдуард
49'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Фортуна контролирует мяч.
48'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Фортуна контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
47'
Дукш Марвин не смог попасть в створ ударом издали
46'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Перейра Матеус уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
46'
Усами Такаси из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Перейра Матеус наказан за толчок Гисельман Нико
45'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
43'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Моралес Альфредо пробует нанести удар издали, но Бредлов Фабиан держит все под контролем
42'
Моралес Альфредо из команды Фортуна делает неудачный навес.
42'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
42'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает неудачный навес.
41'
Дукш Марвин из команды Фортуна нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
Моралес Альфредо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Усами Такаси
40'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
39'
Лукебакио Доди из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Моралес Альфредо из команды Фортуна пасует в штрафную, но Бредлов Фабиан выходит и ловит мяч.
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Марграйттер Георг из команды Нюрнберг.
38'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
37'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
37'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
36'
Лукебакио Доди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Моралес Альфредо из команды Фортуна пасует в штрафную, но Бредлов Фабиан выходит и ловит мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
33'
Лукебакио Доди нанес удар, мяч был парирован, но Бредлов Фабиан не удержал его в руках.
33'
Лукебакио Доди из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
33'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Моралес Альфредо из команды Фортуна толкнул локтем оппонента. Это Перейра Матеус заработал фол
32'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
31'
ШАНС! Дукш Марвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Усами Такаси из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
31'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Лукебакио Доди из команды Фортуна подал угловой справа.
30'
Бредлов Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Моралес Альфредо из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Фортуна контролирует мяч.
Травма, повреждение
29'
Ляйбольд Тим возвращается на поле.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Беренс Ханно из команды Нюрнберг забивает с точки!
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Ляйбольд Тим получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ляйбольд Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
ПЕНАЛЬТИ - Лукебакио Доди из команды Фортуна привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ляйбольд Тим.
26'
Хорошую попытку сделал Дукш Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает пас партнеру.
25'
Моралес Альфредо из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
24'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
24'
Фортуна контролирует мяч.
23'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Перейра Матеус задерживает мяч рукой
23'
Удар от ворот произведет Фортуна
22'
Петрак Ондржей не смог попасть в створ ударом издали
22'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
21'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг подал угловой слева.
21'
Мюль Лукас мяч отрикошетил от ворот
21'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
21'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Бодзек Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна играет слишком грубо. Мисиджан Вирджил оказался на газоне.
19'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Усами Такаси из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Фортуна
17'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
16'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Назначен штрафной. Пострадал Бредлов Фабиан, его свалил Лукебакио Доди.
16'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
15'
Фортуна контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
14'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
13'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
12'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Каминьски Марцин из команды Фортуна.
12'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Бодзек Адам атаковал сзади соперника. Это Перейра Матеус заработал своей команде штрафной
11'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Фортуна контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
10'
Циммер Жан из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
Нюрнберг контролирует мяч.
8'
Фортуна контролирует мяч.
8'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
8'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
7'
Фортуна контролирует мяч.
6'
Нюрнберг контролирует мяч.
6'
Моралес Альфредо из команды Фортуна пасует в штрафную, но Бредлов Фабиан выходит и ловит мяч.
5'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
4'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Усами Такаси из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
3'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Нюрнберг контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
1'
Бодзек Адам из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Фортуна контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фортуна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 3:0 Фортуна
Нюрнберг
66.1% (115)
Ничья:
24.7% (43)
Фортуна
9.2% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Нюрнберг:
33.9% (59)
Нюрнберг:
22.4% (39)
Ничья:
17.2% (30)
Нюрнберг:
6.3% (11)
Ничья:
5.2% (9)
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