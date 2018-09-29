Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 61810
1:0
11' ГолШёпф Алессандро
55' Желтая карточкаШёпф Алессандро
58' Желтая карточкаБель Штефан
88' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
90' Желтая карточкаБутьюс Жан-Поль
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шальке 04 вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 61810 болельщиков
96'
Бутьюс Жан-Поль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
96'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Ют Марк
96'
96'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
96'
95'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Настасич Матия возвращается на поле.
95'
Мендиль Хамза возвращается на поле.
95'
Матч возобновлен
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Настасич Матия получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендиль Хамза получил травму и медбригада забирает его с поля.
93'
Настасич Матия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Мендиль Хамза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
92'
92'
Максим Александру из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
92'
Коноплянка Евгений наказан за толчок Мвене Филипп
92'
91'
Матета Жан-Филипп мяч отрикошетил от ворот
91'
Майнц имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Гбамин Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
90'
Судья сигнализирует, что Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
90'
Максим Александру из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
90'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
88'
88'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 предупрежден после нескольких фолов.
88'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бель Штефан
88'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
88'
88'
87'
Судья сигнализирует, что Маскарель Омар из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
87'
87'
Кайсон Робин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
85'
Максим Александру имел все шансы забить, но Ферман Ральф сделал отличный сейв!
85'
Уджа Энтони из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
84'
84'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Маскарель Омар
84'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Калиджиури Даниэль
83'
83'
Тактическая замена. Баку Ридле уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
82'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
82'
Баку Ридле из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
81'
80'
Уджа Энтони из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
80'
80'
Бель Штефан делает длинную передачу вперед
79'
79'
Судья сигнализирует, что Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
79'
Кайсон Робин пробует нанести удар издали, но Ферман Ральф держит все под контролем
78'
78'
Тактическая замена. Кунде Пьер уходит с поля и его заменяет Максим Александру
77'
Бель Штефан из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
77'
76'
76'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Коноплянка Евгений
75'
74'
74'
Настасич Матия из команды Шальке 04 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
74'
73'
73'
73'
Маккенни Уэстон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Судья сигнализирует, что Сане Салиф из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Уджа Энтони
72'
72'
Ох, красивый был бы гол! Коноплянка Евгений пробил с лета в перекладину!
72'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
72'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
72'
71'
Уджа Энтони из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
71'
71'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
Бель Штефан из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
69'
Арит Амин возвращается на поле.
69'
69'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Матч возобновлен
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Арит Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Арит Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Уджа Энтони пострадал.
65'
65'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
65'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
63'
63'
Арит Амин нанес удар чуть мимо. Близко!
63'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
63'
62'
62'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Шёпф Алессандро уходит с поля и его заменяет Маккенни Уэстон
61'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
61'
61'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
60'
Шёпф Алессандро наказан за толчок Баку Ридле
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
59'
Какой удар! Со штрафного Коноплянка Евгений сотряс перекладину!
58'
Бель Штефан получил желтую карточку от судьи
58'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
58'
Озтунали Левин задерживает мяч рукой
57'
57'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой справа.
56'
Гбамин Жан-Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арит Амин
56'
55'
Кунде Пьер из команды Майнц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Шёпф Алессандро получил желтую карточку от судьи
55'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Баку Ридле оказался на газоне.
55'
54'
Баку Ридле из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Арит Амин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
54'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Бюссманн Гаэтен
53'
53'
53'
Баку Ридле из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
53'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
52'
52'
51'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Шёпф Алессандро пострадал.
50'
Хорошую попытку сделал Баку Ридле. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Баку Ридле из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
50'
49'
49'
49'
Сердар Суат задерживает мяч рукой
48'
48'
Кунде Пьер из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
48'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой слева.
48'
Ферман Ральф отбил мяч на угловой после удара Гбамин Жан-Филипп из штрафной площади.
47'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
47'
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Бюссманн Гаэтен из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
47'
47'
Матч возобновлен
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
44'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Кунде Пьер наказан за толчок Мендиль Хамза
43'
43'
Хорошую попытку сделал Бургшталлер Гвидо. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Баку Ридле ошибается в защите.
43'
43'
Сердар Суат из команды Шальке 04 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
42'
Шанс! Баку Ридле из команды Майнц пробил головой, но мимо
42'
41'
41'
Мвене Филипп из команды Майнц делает неудачный навес.
41'
40'
Сердар Суат из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Кунде Пьер пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
39'
ШАНС! Коноплянка Евгений нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
38'
Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
38'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой справа.
37'
Арит Амин мяч отрикошетил от ворот
37'
37'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой слева.
37'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
36'
Судья сигнализирует, что Ньякат Мусса из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
34'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
34'
33'
33'
33'
33'
33'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Матета Жан-Филипп
32'
32'
Озтунали Левин наказан за толчок Мендиль Хамза
31'
31'
31'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
30'
29'
Кайсон Робин нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
28'
28'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
28'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
28'
27'
27'
27'
26'
26'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Шёпф Алессандро пострадал.
25'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
24'
Бель Штефан из команды Майнц в офсайде
24'
24'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
24'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
24'
23'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой слева.
23'
Мюллер Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Бель Штефан ошибается в защите.
23'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
22'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
22'
21'
Калиджиури Даниэль задерживает мяч рукой
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
19'
Ньякат Мусса из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Бургшталлер Гвидо пострадал.
19'
18'
18'
Матета Жан-Филипп наказан за толчок Сане Салиф
17'
17'
Сердар Суат нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
16'
Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
16'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
15'
Гбамин Жан-Филипп возвращается на поле.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Гбамин Жан-Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Гбамин Жан-Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
12'
Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Коноплянка Евгений
11'
Коноплянка Евгений сделал результативную передачу.
11'
ГОООООЛ - Шёпф Алессандро Шальке 04 забивает ударом головой
11'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
10'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
10'
9'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
9'
8'
8'
Судья сигнализирует, что Сане Салиф из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Баку Ридле
7'
7'
Бенталеб Набиль возвращается на поле.
7'
Судья сигнализирует, что Баку Ридле из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
6'
6'
5'
Матч возобновлен
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Бенталеб Набиль заработал фол
5'
5'
4'
Хорошую попытку сделал Матета Жан-Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
4'
Майнц имеет хороший шанс забить.
4'
4'
ШАНС! Матета Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Матета Жан-Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Баку Ридле из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
3'
3'
2'
2'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Мвене Филипп оказался на газоне.
2'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арит Амин
2'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Судья сигнализирует, что Бюссманн Гаэтен из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Майнц
Шальке 04
82.3% (144)
Ничья:
10.3% (18)
Майнц
7.4% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
26.9% (47)
1:0 Шальке 04:
25.7% (45)
2:0 Шальке 04:
20.6% (36)
1:1 Ничья:
7.4% (13)
1:2 Майнц:
3.4% (6)
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