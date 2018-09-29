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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 61810
Шальке 04
1:0
Конец матча
Майнц
0'
1:0
11' Гол
Шёпф Алессандро
55' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
58' Желтая карточка
Бель Штефан
88' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
90' Желтая карточка
Бутьюс Жан-Поль
90'+7
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шальке 04 вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 61810 болельщиков
Желтая карточка
96'
Бутьюс Жан-Поль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
96'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Ют Марк
96'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
96'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
95'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
95'
Удар от ворот произведет Майнц
Травма, повреждение
95'
Настасич Матия возвращается на поле.
Травма, повреждение
95'
Мендиль Хамза возвращается на поле.
95'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Настасич Матия получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендиль Хамза получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
93'
Настасич Матия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
93'
Мендиль Хамза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
92'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Максим Александру из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Коноплянка Евгений наказан за толчок Мвене Филипп
92'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Матета Жан-Филипп мяч отрикошетил от ворот
91'
Майнц имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Угловой
91'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
90'
Удар от ворот произведет Шальке 04
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Гбамин Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
90'
Максим Александру из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
90'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
88'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бель Штефан
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
88'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
88'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Маскарель Омар из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
87'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Кайсон Робин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Майнц контролирует мяч.
85'
Максим Александру имел все шансы забить, но Ферман Ральф сделал отличный сейв!
85'
Уджа Энтони из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Майнц контролирует мяч.
Офсайд
84'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
84'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Маскарель Омар
83'
Удар от ворот произведет Шальке 04
83'
Тактическая замена. Баку Ридле уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
82'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
82'
Баку Ридле из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
81'
Майнц контролирует мяч.
81'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
81'
Майнц контролирует мяч.
80'
Уджа Энтони из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
80'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
80'
Бель Штефан делает длинную передачу вперед
79'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
79'
Кайсон Робин пробует нанести удар издали, но Ферман Ральф держит все под контролем
78'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Кунде Пьер уходит с поля и его заменяет Максим Александру
77'
Бель Штефан из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
77'
Майнц контролирует мяч.
76'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Коноплянка Евгений
75'
Шальке 04 контролирует мяч.
74'
Майнц контролирует мяч.
74'
Настасич Матия из команды Шальке 04 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
74'
Шальке 04 контролирует мяч.
73'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой справа.
73'
Маккенни Уэстон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Сане Салиф из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Уджа Энтони
72'
Майнц начинает контратаку
72'
Ох, красивый был бы гол! Коноплянка Евгений пробил с лета в перекладину!
72'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
72'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
72'
Шальке 04 начинает контратаку
71'
Уджа Энтони из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой справа.
71'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Арит Амин получил травму и заменен. Ют Марк выходит на поле.
69'
Бель Штефан из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Майнц контролирует мяч.
Травма, повреждение
69'
Арит Амин возвращается на поле.
69'
Майнц контролирует мяч.
69'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Арит Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Арит Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
Майнц контролирует мяч.
66'
Майнц контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
65'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Уджа Энтони пострадал.
65'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
65'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
64'
Майнц контролирует мяч.
64'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Майнц
63'
Арит Амин нанес удар чуть мимо. Близко!
63'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
63'
Шальке 04 начинает контратаку
62'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Шёпф Алессандро уходит с поля и его заменяет Маккенни Уэстон
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
61'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
Фол, нарушение
60'
Шёпф Алессандро наказан за толчок Баку Ридле
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Удар от ворот произведет Майнц
59'
Какой удар! Со штрафного Коноплянка Евгений сотряс перекладину!
Желтая карточка
58'
Бель Штефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
Фол, нарушение
58'
Озтунали Левин задерживает мяч рукой
57'
Майнц начинает контратаку
57'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой справа.
56'
Гбамин Жан-Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арит Амин
56'
Удар от ворот произведет Шальке 04
55'
Кунде Пьер из команды Майнц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
55'
Шёпф Алессандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Баку Ридле оказался на газоне.
55'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Баку Ридле из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Арит Амин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кайсон Робин
Фол, нарушение
54'
Бенталеб Набиль наказан за толчок Бюссманн Гаэтен
53'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
53'
Баку Ридле из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
53'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
52'
Майнц начинает контратаку
52'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
51'
Арит Амин из команды Шальке 04 в офсайде
51'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
50'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Шёпф Алессандро пострадал.
50'
Хорошую попытку сделал Баку Ридле. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Баку Ридле из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
50'
Майнц начинает контратаку
49'
Шальке 04 контролирует мяч.
49'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Сердар Суат задерживает мяч рукой
48'
Удар от ворот произведет Шальке 04
48'
Кунде Пьер из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой слева.
48'
Ферман Ральф отбил мяч на угловой после удара Гбамин Жан-Филипп из штрафной площади.
47'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
47'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
46'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
48'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бюссманн Гаэтен из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
47'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Матч возобновлен
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Травма, повреждение
45'
Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бенталеб Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Кунде Пьер наказан за толчок Мендиль Хамза
43'
Майнц контролирует мяч.
43'
Хорошую попытку сделал Бургшталлер Гвидо. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Баку Ридле ошибается в защите.
43'
Удар от ворот произведет Майнц
43'
Сердар Суат из команды Шальке 04 сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
Удар от ворот произведет Шальке 04
42'
Шанс! Баку Ридле из команды Майнц пробил головой, но мимо
42'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Шальке 04
41'
Мвене Филипп из команды Майнц делает неудачный навес.
41'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Сердар Суат из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Кунде Пьер пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Удар от ворот произведет Майнц
39'
ШАНС! Коноплянка Евгений нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Майнц
38'
Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
38'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой справа.
37'
Арит Амин мяч отрикошетил от ворот
37'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой слева.
37'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
36'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
36'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ньякат Мусса из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
35'
Шальке 04 контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
34'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
34'
Шальке 04 контролирует мяч.
33'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Шальке 04 контролирует мяч.
33'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Майнц контролирует мяч.
32'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Озтунали Левин наказан за толчок Мендиль Хамза
31'
Майнц контролирует мяч.
31'
Шальке 04 контролирует мяч.
31'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Шальке 04 контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Шальке 04
29'
Кайсон Робин нанес удар чуть мимо. Близко!
29'
Майнц контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Майнц
28'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
28'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
28'
Шальке 04 контролирует мяч.
27'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Шальке 04 контролирует мяч.
27'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
26'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
Фол, нарушение
26'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Шёпф Алессандро пострадал.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Шальке 04 контролирует мяч.
Офсайд
24'
Бель Штефан из команды Майнц в офсайде
24'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
24'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
24'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 подал угловой слева.
23'
Мюллер Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Бель Штефан ошибается в защите.
23'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
23'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
22'
Шальке 04 начинает контратаку
22'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Калиджиури Даниэль задерживает мяч рукой
21'
Майнц контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Ньякат Мусса из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Бургшталлер Гвидо пострадал.
19'
Шальке 04 контролирует мяч.
18'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Матета Жан-Филипп наказан за толчок Сане Салиф
17'
Удар от ворот произведет Майнц
17'
Сердар Суат нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Удар от ворот произведет Майнц
16'
Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали
16'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
Травма, повреждение
15'
Гбамин Жан-Филипп возвращается на поле.
15'
Удар от ворот произведет Майнц
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Гбамин Жан-Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Гбамин Жан-Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Удар от ворот произведет Майнц
13'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Коноплянка Евгений
11'
Коноплянка Евгений сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГОООООЛ - Шёпф Алессандро Шальке 04 забивает ударом головой
11'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
11'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Удар от ворот произведет Майнц
10'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
10'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
9'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
9'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Сане Салиф из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Баку Ридле
7'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
7'
Бенталеб Набиль возвращается на поле.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Баку Ридле из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
6'
Шальке 04 контролирует мяч.
6'
Шальке 04 контролирует мяч.
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
5'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Бенталеб Набиль заработал фол
5'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
4'
Хорошую попытку сделал Матета Жан-Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
4'
Майнц имеет хороший шанс забить.
4'
Удар от ворот произведет Шальке 04
4'
ШАНС! Матета Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Матета Жан-Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Баку Ридле из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Шальке 04 контролирует мяч.
3'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Мвене Филипп оказался на газоне.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Арит Амин
2'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бюссманн Гаэтен из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Майнц
Шальке 04
82.3% (144)
Ничья:
10.3% (18)
Майнц
7.4% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
26.9% (47)
Шальке 04:
25.7% (45)
Шальке 04:
20.6% (36)
Ничья:
7.4% (13)
Майнц:
3.4% (6)
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