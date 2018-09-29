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  5. Бундеслига
Стадион:
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Боруссия М
0'
5' Желтая карточка
Эльведи Нико
0:1
7' Гол
Плеа Алассан
1:1
12' Гол
Штеффен Ренато
18' Желтая карточка
Крамер Кристоф
37' Желтая карточка
Брукс Джон
1:2
48' Гол
Азар Торган
55' Желтая карточка
Штеффен Ренато
2:2
59' Гол
Вегхорст Ваут
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Удар от ворот произведет Боруссия М
94'
Какой промах! Руссийон Жером имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
94'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
94'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
94'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
93'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
93'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
93'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Камачо Начо из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Кюисанс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
92'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Боруссия М начинает контратаку
91'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Кюисанс Микаэль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
90'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Матч возобновлен
90'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Герардт Янник
Травма, повреждение
89'
Штеффен Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Вольфсбург контролирует мяч.
88'
Боруссия М контролирует мяч.
88'
Вольфсбург контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
Угловой
87'
Кюисанс Микаэль из команды Боруссия М подал угловой слева.
87'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Отличные скиллы показывает Траоре Ибраима, обводя своих соперников
86'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
86'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
86'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
86'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
84'
Кюисанс Микаэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
84'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Тактическая замена. Вегхорст Ваут уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
82'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Траоре Ибраима
82'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Камачо Начо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
81'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
81'
Виллиам Фуртадо имел все шансы забить, но Зоммер Янн сделал отличный сейв!
81'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург находит одноклубника четким пасом пяткой.
81'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
80'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Отличные скиллы показывает Брукс Джон, обводя своих соперников
80'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
80'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
79'
Вендт Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
79'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
79'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Фол, нарушение
77'
Азар Торган из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Камачо Начо пострадал.
77'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Вендт Оскар из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Удар от ворот произведет Боруссия М
75'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
Угловой
75'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
74'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
74'
Плеа Алассан из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Кнохе Робин пострадал.
74'
Тактическая замена. Ланг Михаэль уходит с поля и его заменяет Янчке Тони
73'
Тактическая замена. Нойхаус Флориан уходит с поля и его заменяет Кюисанс Микаэль
73'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
73'
Вегхорст Ваут делает скидку назад вдоль ворот
72'
Матч возобновлен
72'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Реджбекай Элвис
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Вольфсбург контролирует мяч.
71'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
71'
Боруссия М начинает контратаку
71'
Выглядело как неплохой момент. Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
71'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
Малли Юнус из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
Вольфсбург контролирует мяч.
69'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
69'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Азар Торган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Камачо Начо из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
67'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
66'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Азар Торган заработал фол
66'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Удар от ворот произведет Боруссия М
65'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
65'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Опасность предотвращена - Закария Денис из команды Боруссия М вступил в отбор удачно
65'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Вольфсбург контролирует мяч.
64'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Вольфсбург контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
63'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает неудачный навес.
63'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
Офсайд
63'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург в офсайде
63'
Брукс Джон из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Вендт Оскар из команды Боруссия М играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
61'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Малли Юнус сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут изменил счет на табло!
59'
Малли Юнус из команды Вольфсбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
59'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
Вольфсбург начинает контратаку
58'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Херрман Патрик из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Отличный пас сделал Закария Денис из команды Боруссия М. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
57'
Вендт Оскар задерживает мяч рукой
56'
Вольфсбург контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
56'
Как он промахнулся? Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный кросс...
Желтая карточка
55'
Штеффен Ренато - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
55'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Вендт Оскар оказался на газоне.
55'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Вольфсбург контролирует мяч.
54'
Удар от ворот произведет Боруссия М
53'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
53'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Камачо Начо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
52'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
52'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
51'
Вендт Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Отличный командный гол!
48'
Херрман Патрик сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Азар Торган изменил счет на табло!
48'
Херрман Патрик из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Отличные скиллы показывает Херрман Патрик, обводя своих соперников
48'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
48'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
47'
Вендт Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
47'
Удар от ворот произведет Боруссия М
47'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Отличные скиллы показывает Руссийон Жером, обводя своих соперников
47'
Камачо Начо из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Вольфсбург контролирует мяч.
46'
Брукс Джон из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Вольфсбург контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Отличный пас сделал Малли Юнус из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
44'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
43'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Крамер Кристоф мяча так и не получил
42'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
42'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Боруссия М контролирует мяч.
40'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
40'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
39'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Нойхаус Флориан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Брукс Джон
39'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
38'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
38'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
38'
Матч возобновлен
Желтая карточка
37'
Брукс Джон получил желтую карточку от судьи
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Брукс Джон из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Херрман Патрик пострадал.
36'
Удар от ворот произведет Боруссия М
36'
Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Боруссия М контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Боруссия М
34'
Отличный пас сделал Малли Юнус из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
33'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
33'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
33'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
32'
Вольфсбург контролирует мяч.
32'
Азар Торган из команды Боруссия М направляет мяч в штрафную площадку, но Кастельс Коэн выбегает и ловит мяч
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кнохе Робин из команды Вольфсбург.
31'
Отличные скиллы показывает Нойхаус Флориан, обводя своих соперников
31'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Брекало Йосип пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
30'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
30'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
30'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
29'
Камачо Начо из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
29'
Руссийон Жером наказан за толчок Вендт Оскар
28'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
26'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Арнольд Максимилиан пострадал.
26'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
26'
Закария Денис из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Вегхорст Ваут пострадал.
25'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
25'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М подал угловой слева.
25'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
25'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
24'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
24'
Штеффен Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
24'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Брукс Джон делает длинную передачу вперед
22'
Вольфсбург контролирует мяч.
22'
Плеа Алассан нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
22'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный кросс...
21'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
21'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
21'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
20'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Ланг Михаэль пострадал.
20'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Закария Денис из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Руссийон Жером пострадал.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
18'
Крамер Кристоф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Крамер Кристоф атаковал сзади соперника. Это Арнольд Максимилиан заработал своей команде штрафной
17'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
17'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
16'
Вольфсбург контролирует мяч.
16'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
16'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
16'
Боруссия М контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Вольфсбург контролирует мяч.
15'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
15'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Виллиам Фуртадо пострадал.
Описание гола
12'
ГОООООЛ - Штеффен Ренато из команды Вольфсбург забивает из-за штрафной площади
12'
Плеа Алассан ошибается в защите.
12'
Отличный пас сделал Брукс Джон из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Вольфсбург контролирует мяч.
10'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
7'
Херрман Патрик из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Боруссия М начинает контратаку
7'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
6'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
5'
Эльведи Нико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Эльведи Нико атаковал сзади соперника. Это Вегхорст Ваут заработал своей команде штрафной
4'
Вольфсбург контролирует мяч.
4'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
3'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Закария Денис из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Боруссия М начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Боруссия М
Вольфсбург
41.4% (72)
Ничья:
42% (73)
Боруссия М
16.7% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.1% (61)
Вольфсбург:
24.7% (43)
Боруссия М:
9.2% (16)
Вольфсбург:
9.2% (16)
Ничья:
6.3% (11)
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