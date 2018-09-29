Стадион: Фольксваген-Арена
2:2
Конец матча
5' Желтая карточкаЭльведи Нико
0:1
7' ГолПлеа Алассан
1:1
12' ГолШтеффен Ренато
18' Желтая карточкаКрамер Кристоф
37' Желтая карточкаБрукс Джон
1:2
48' ГолАзар Торган
55' Желтая карточкаШтеффен Ренато
2:2
59' ГолВегхорст Ваут
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
94'
Какой промах! Руссийон Жером имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
94'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
94'
94'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
93'
93'
93'
92'
Камачо Начо из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Кюисанс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
92'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
91'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Кюисанс Микаэль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Матч возобновлен
90'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Герардт Янник
89'
Штеффен Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
88'
87'
87'
Кюисанс Микаэль из команды Боруссия М подал угловой слева.
87'
Виллиам Фуртадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Отличные скиллы показывает Траоре Ибраима, обводя своих соперников
86'
86'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
86'
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
84'
Кюисанс Микаэль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
84'
84'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
83'
83'
Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Тактическая замена. Вегхорст Ваут уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
82'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Траоре Ибраима
82'
82'
Камачо Начо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Виллиам Фуртадо имел все шансы забить, но Зоммер Янн сделал отличный сейв!
81'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург находит одноклубника четким пасом пяткой.
81'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
80'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Отличные скиллы показывает Брукс Джон, обводя своих соперников
80'
80'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
79'
79'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
79'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
79'
78'
78'
77'
Азар Торган из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Камачо Начо пострадал.
77'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
75'
Судья сигнализирует, что Вендт Оскар из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
75'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
75'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
74'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
Плеа Алассан из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Кнохе Робин пострадал.
74'
Тактическая замена. Ланг Михаэль уходит с поля и его заменяет Янчке Тони
73'
Тактическая замена. Нойхаус Флориан уходит с поля и его заменяет Кюисанс Микаэль
73'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
73'
Вегхорст Ваут делает скидку назад вдоль ворот
72'
Матч возобновлен
72'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Реджбекай Элвис
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
71'
71'
Выглядело как неплохой момент. Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
71'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
Малли Юнус из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
69'
69'
69'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Матч возобновлен
68'
Азар Торган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Камачо Начо из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
67'
66'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Азар Торган заработал фол
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
65'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
65'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
65'
Опасность предотвращена - Закария Денис из команды Боруссия М вступил в отбор удачно
65'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
63'
63'
63'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает неудачный навес.
63'
63'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург в офсайде
63'
Брукс Джон из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Вендт Оскар из команды Боруссия М играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
61'
60'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Малли Юнус сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут изменил счет на табло!
59'
Малли Юнус из команды Вольфсбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
59'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
Вольфсбург начинает контратаку
58'
58'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Херрман Патрик из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Отличный пас сделал Закария Денис из команды Боруссия М. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
57'
Вендт Оскар задерживает мяч рукой
56'
56'
56'
Как он промахнулся? Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный кросс...
55'
Штеффен Ренато - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Вендт Оскар оказался на газоне.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
54'
53'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
53'
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Камачо Начо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
52'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
52'
52'
52'
51'
51'
51'
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Отличный командный гол!
48'
Херрман Патрик сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Азар Торган изменил счет на табло!
48'
Херрман Патрик из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Отличные скиллы показывает Херрман Патрик, обводя своих соперников
48'
48'
48'
47'
47'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
47'
47'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Отличные скиллы показывает Руссийон Жером, обводя своих соперников
47'
Камачо Начо из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
46'
Брукс Джон из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Отличный пас сделал Малли Юнус из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
44'
43'
43'
43'
42'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Крамер Кристоф мяча так и не получил
42'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
41'
40'
40'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
39'
39'
Судья сигнализирует, что Нойхаус Флориан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Брукс Джон
39'
38'
38'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
38'
Матч возобновлен
37'
Брукс Джон получил желтую карточку от судьи
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Брукс Джон из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Херрман Патрик пострадал.
36'
36'
Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
34'
34'
Отличный пас сделал Малли Юнус из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
33'
33'
33'
33'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Азар Торган из команды Боруссия М направляет мяч в штрафную площадку, но Кастельс Коэн выбегает и ловит мяч
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кнохе Робин из команды Вольфсбург.
31'
Отличные скиллы показывает Нойхаус Флориан, обводя своих соперников
31'
31'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Брекало Йосип пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
30'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
30'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
30'
29'
Камачо Начо из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Руссийон Жером наказан за толчок Вендт Оскар
28'
27'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
27'
27'
26'
26'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Арнольд Максимилиан пострадал.
26'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
26'
Закария Денис из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Вегхорст Ваут пострадал.
25'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М подал угловой слева.
25'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
25'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
24'
24'
24'
Штеффен Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
24'
23'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Брукс Джон делает длинную передачу вперед
22'
22'
Плеа Алассан нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
22'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный кросс...
21'
21'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
20'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Ланг Михаэль пострадал.
20'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Закария Денис из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Руссийон Жером пострадал.
19'
Матч возобновлен
19'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Крамер Кристоф получил желтую карточку от судьи
18'
Судья свистит. Крамер Кристоф атаковал сзади соперника. Это Арнольд Максимилиан заработал своей команде штрафной
17'
17'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
17'
17'
16'
16'
16'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
15'
15'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Виллиам Фуртадо пострадал.
12'
ГОООООЛ - Штеффен Ренато из команды Вольфсбург забивает из-за штрафной площади
12'
Плеа Алассан ошибается в защите.
12'
Отличный пас сделал Брукс Джон из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
7'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
7'
Херрман Патрик из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
7'
6'
6'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Эльведи Нико получил желтую карточку от судьи
5'
Судья свистит. Эльведи Нико атаковал сзади соперника. Это Вегхорст Ваут заработал своей команде штрафной
4'
4'
4'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
4'
3'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
Закария Денис из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
2'
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Боруссия М начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Боруссия М
Вольфсбург
41.4% (72)
Ничья:
42% (73)
Боруссия М
16.7% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.1% (61)
2:1 Вольфсбург:
24.7% (43)
1:2 Боруссия М:
9.2% (16)
1:0 Вольфсбург:
9.2% (16)
2:2 Ничья:
6.3% (11)
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