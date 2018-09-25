Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм

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Стадион: Джон Смит
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Хаддерсфилд Таун (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 22.09.2018 Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.09.2018 Эвертон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.08.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
- 25.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Кардифф Сити ПЛ
- 19.08.2018 Манчестер Сити 6:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 03.08.2018 РБ Лейпциг 0:3 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 31.07.2018 Хаддерсфилд Таун 2:1 Болонья ТМК
- 25.07.2018 Хаддерсфилд Таун 3:1 Лион ТМК
- 22.07.2018 Дармштадт 1:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 21.07.2018 Вердер 1:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 21.07.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Бетис ТМК
- 18.07.2018 Динамо Дрезден 0:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 14.07.2018 Аккрингтон 3:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 10.07.2018 Бёри 0:4 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Арсенал ПЛ
- 09.05.2018 Челси 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 06.05.2018 Манчестер Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.04.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Эвертон ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 3
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|8.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун
1.4% (1)
Ничья:
4.3% (3)
Тоттенхэм
94.3% (66)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
47.1% (33)
0:2 Тоттенхэм:
18.6% (13)
0:1 Тоттенхэм:
11.4% (8)
1:3 Тоттенхэм:
7.1% (5)
1:1 Ничья:
2.9% (2)
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