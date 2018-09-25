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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Тоттенхэм
Хаддерсфилд Таун
1.4% (1)
Ничья:
4.3% (3)
Тоттенхэм
94.3% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
47.1% (33)
Тоттенхэм:
18.6% (13)
Тоттенхэм:
11.4% (8)
Тоттенхэм:
7.1% (5)
Ничья:
2.9% (2)
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