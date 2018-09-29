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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Вулверхэмптон
2:0
Конец матча
Саутгемптон
0'
50' Желтая карточка
Бертранд Райан
51' Желтая карточка
Жота Диогу
57' Желтая карточка
Хонни Кастро
74' Желтая карточка
Траоре Адама
1:0
79' Гол
Кавалейру Иван
2:0
87' Гол
Хонни Кастро
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Вулверхэмптон заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Угловой
96'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
95'
Бертранд Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Отличные скиллы показывает Траоре Адама, обводя своих соперников
Фол, нарушение
95'
Худт Уэсли наказан за толчок Траоре Адама
95'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
94'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
94'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
93'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
93'
Саутгемптон контролирует мяч.
92'
Хорошую попытку сделал Габбьядини Маноло. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Бонатини Леонардо
Фол, нарушение
91'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
90'
Бертранд Райан мяч отрикошетил от ворот
90'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
89'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Бертранд Райан оказался на газоне.
88'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Доэрти Мэтт сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Хонни Кастро изменил счет на табло!
87'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
86'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
85'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
84'
ШАНС! Хименес Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
83'
Хименес Рауль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Маккарти Алекс перевел мяч на угловой.
83'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
83'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
81'
Вестергор Янник нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
Угловой
81'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон подал угловой слева.
81'
Бертранд Райан мяч отрикошетил от ворот
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
79'
Хименес Рауль сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Кавалейру Иван изменил счет на табло!
79'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
79'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
78'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
78'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Кавалейру Иван
77'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
77'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
76'
Армстронг Стюарт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
75'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
75'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
74'
Траоре Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Редмонд Натан пострадал.
74'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
74'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
73'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
73'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
73'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
72'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
72'
Редмонд Натан не смог попасть в створ ударом издали
71'
Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Армстронг Стюарт
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Невеш Рубен атаковал сзади соперника. Это Ингс Дэнни заработал своей команде штрафной
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Вестергор Янник бьет со штрафного в створ, но Патрисиу Руй держит все под контролем
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
68'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
68'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
67'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
66'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
66'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
66'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Саутгемптон контролирует мяч.
65'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Редмонд Натан мяч отрикошетил от ворот
63'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
63'
Шанс! Вестергор Янник из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон подал угловой справа.
63'
Ингс Дэнни мяч отрикошетил от ворот
63'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
62'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
62'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
61'
Саутгемптон контролирует мяч.
61'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон подал угловой слева.
59'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
59'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
58'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
57'
Хонни Кастро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
57'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Ингс Дэнни оказался на газоне.
57'
Саутгемптон начинает контратаку
Угловой
57'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
57'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
55'
Лемина Марио возвращается на поле.
54'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Лемина Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
53'
Матч возобновлен
53'
Тактическая замена. Кошта Элдер уходит с поля и его заменяет Траоре Адама
Травма, повреждение
52'
Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
51'
Жота Диогу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Жота Диогу грубо играет против соперника. Пострадал Лемина Марио
51'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
50'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
50'
Бертранд Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Бертранд Райан грубо играет против соперника. Пострадал Моутинью Жоау
49'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Боли Вийи из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Ингс Дэнни
48'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Кошта Элдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
46'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
Угловой
44'
Эльюнусси Мохамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
44'
Коди Конор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
43'
Вестергор Янник из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Беннетт Райан грубо играет против соперника. Пострадал Редмонд Натан
42'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
42'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
41'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
40'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Хименес Рауль имел все шансы забить, но Маккарти Алекс сделал отличный сейв!
39'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
39'
Плохо сыграл Худт Уэсли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
38'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
38'
Саутгемптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Редмонд Натан не пострадал и надо продолжать игру!
37'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Кошта Элдер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон подал угловой слева.
36'
Беннетт Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
36'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль не пострадал и надо продолжать игру!
36'
Саутгемптон контролирует мяч.
35'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
34'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
34'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Бертранд Райан
33'
Саутгемптон контролирует мяч.
Угловой
32'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
31'
Ингс Дэнни мяч отрикошетил от ворот
30'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
30'
Лемина Марио не смог попасть в створ ударом издали
30'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Саутгемптон контролирует мяч.
29'
Редмонд Натан пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
28'
Патрисиу Руй не дал случится голу! Эльюнусси Мохамед должен был забивать, но Патрисиу Руй сделал отличный сейв
28'
Лемина Марио из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Саутгемптон начинает контратаку
28'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
27'
Остин Чарльз не смог попасть в створ ударом издали
27'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Моутинью Жоау грубо играет против соперника. Пострадал Эльюнусси Мохамед
Офсайд
26'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон в офсайде
25'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
24'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
24'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
23'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Отличные скиллы показывает Хёйбьерг Пьер-Эмиль, обводя своих соперников
22'
Саутгемптон контролирует мяч.
22'
Беннетт Райан нанес удар головой, но Маккарти Алекс спокойно отбил мяч.
Угловой
22'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
22'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Моутинью Жоау пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
21'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кошта Элдер оказался на газоне.
20'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Саутгемптон контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
19'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
19'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
18'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Жота Диогу, его свалил Вестергор Янник.
16'
Саутгемптон контролирует мяч.
16'
Саутгемптон контролирует мяч.
15'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
14'
Саутгемптон начинает контратаку
14'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
13'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Саутгемптон контролирует мяч.
13'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон забрасывает мяч в штрафную.
11'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
11'
Хонни Кастро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
Плохо сыграл Вестергор Янник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
10'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
9'
Моутинью Жоау не смог попасть в створ ударом издали
9'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
8'
Саутгемптон контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
8'
Шанс! Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
8'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Вестергор Янник наказан за толчок Жота Диогу
7'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
6'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
6'
Невеш Рубен мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Вестергор Янник из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
Саутгемптон контролирует мяч.
3'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
2'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Саутгемптон контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон
Вулверхэмптон
63.1% (111)
Ничья:
26.1% (46)
Саутгемптон
10.8% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Вулверхэмптон:
31.3% (55)
Вулверхэмптон:
23.9% (42)
Ничья:
19.3% (34)
Саутгемптон:
8% (14)
Вулверхэмптон:
5.7% (10)
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