Стадион: Молинью
2:0
Конец матча
50' Желтая карточкаБертранд Райан
51' Желтая карточкаЖота Диогу
57' Желтая карточкаХонни Кастро
74' Желтая карточкаТраоре Адама
1:0
79' ГолКавалейру Иван
2:0
87' ГолХонни Кастро
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вулверхэмптон заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
96'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
95'
Бертранд Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Отличные скиллы показывает Траоре Адама, обводя своих соперников
95'
Худт Уэсли наказан за толчок Траоре Адама
95'
94'
94'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
94'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
93'
93'
92'
Хорошую попытку сделал Габбьядини Маноло. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Бонатини Леонардо
91'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
90'
Бертранд Райан мяч отрикошетил от ворот
90'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Бертранд Райан оказался на газоне.
88'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Доэрти Мэтт сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Хонни Кастро изменил счет на табло!
87'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
84'
ШАНС! Хименес Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Хименес Рауль оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Маккарти Алекс перевел мяч на угловой.
83'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
81'
Вестергор Янник нанес удар головой, но Патрисиу Руй спокойно отбил мяч.
81'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон подал угловой слева.
81'
Бертранд Райан мяч отрикошетил от ворот
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
79'
Хименес Рауль сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Кавалейру Иван изменил счет на табло!
79'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
79'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
78'
78'
78'
77'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Кавалейру Иван
77'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
77'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Армстронг Стюарт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
75'
75'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
75'
75'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Траоре Адама получил желтую карточку от судьи
74'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Редмонд Натан пострадал.
74'
74'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
73'
73'
73'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
Редмонд Натан не смог попасть в створ ударом издали
71'
Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Армстронг Стюарт
70'
Судья свистит. Невеш Рубен атаковал сзади соперника. Это Ингс Дэнни заработал своей команде штрафной
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Вестергор Янник бьет со штрафного в створ, но Патрисиу Руй держит все под контролем
69'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
68'
68'
68'
68'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
67'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
66'
66'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
66'
65'
65'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Редмонд Натан мяч отрикошетил от ворот
63'
63'
Шанс! Вестергор Янник из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
63'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон подал угловой справа.
63'
Ингс Дэнни мяч отрикошетил от ворот
63'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
62'
62'
62'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
62'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
59'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон подал угловой слева.
59'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
58'
57'
Хонни Кастро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
57'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Ингс Дэнни оказался на газоне.
57'
57'
57'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Лемина Марио возвращается на поле.
54'
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Лемина Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
53'
Матч возобновлен
53'
Тактическая замена. Кошта Элдер уходит с поля и его заменяет Траоре Адама
52'
Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Жота Диогу получил желтую карточку от судьи
51'
Безумный фол. Жота Диогу грубо играет против соперника. Пострадал Лемина Марио
51'
50'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Бертранд Райан получил желтую карточку от судьи
50'
Безумный фол. Бертранд Райан грубо играет против соперника. Пострадал Моутинью Жоау
49'
49'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Судья сигнализирует, что Боли Вийи из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Ингс Дэнни
48'
47'
Матч возобновлен
47'
Кошта Элдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
44'
Эльюнусси Мохамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
44'
Коди Конор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
43'
Вестергор Янник из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Безумный фол. Беннетт Райан грубо играет против соперника. Пострадал Редмонд Натан
42'
42'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Хименес Рауль имел все шансы забить, но Маккарти Алекс сделал отличный сейв!
39'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
39'
Плохо сыграл Худт Уэсли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
38'
38'
37'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Редмонд Натан не пострадал и надо продолжать игру!
37'
37'
Кошта Элдер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон подал угловой слева.
36'
Беннетт Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
36'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль не пострадал и надо продолжать игру!
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
34'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
34'
33'
Судья сигнализирует, что Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Бертранд Райан
33'
32'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
31'
Ингс Дэнни мяч отрикошетил от ворот
30'
30'
Лемина Марио не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
29'
Редмонд Натан пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
28'
Патрисиу Руй не дал случится голу! Эльюнусси Мохамед должен был забивать, но Патрисиу Руй сделал отличный сейв
28'
Лемина Марио из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
27'
27'
Остин Чарльз не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
Безумный фол. Моутинью Жоау грубо играет против соперника. Пострадал Эльюнусси Мохамед
26'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон в офсайде
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
24'
24'
24'
24'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
23'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Отличные скиллы показывает Хёйбьерг Пьер-Эмиль, обводя своих соперников
22'
22'
Беннетт Райан нанес удар головой, но Маккарти Алекс спокойно отбил мяч.
22'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
22'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
21'
Моутинью Жоау пробил со штрафного прямо в стенку
21'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кошта Элдер оказался на газоне.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
19'
19'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон забрасывает мяч в штрафную.
18'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Моутинью Жоау
18'
18'
17'
Назначен штрафной. Пострадал Жота Диогу, его свалил Вестергор Янник.
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Патрисиу Руй держит все под контролем
14'
14'
13'
13'
13'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон забрасывает мяч в штрафную.
11'
11'
Хонни Кастро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
Плохо сыграл Вестергор Янник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
10'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
9'
Моутинью Жоау не смог попасть в створ ударом издали
9'
8'
8'
8'
Шанс! Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
8'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Вестергор Янник наказан за толчок Жота Диогу
7'
6'
6'
6'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Невеш Рубен мяч отрикошетил от ворот
5'
Судья сигнализирует, что Вестергор Янник из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон
Вулверхэмптон
63.1% (111)
Ничья:
26.1% (46)
Саутгемптон
10.8% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вулверхэмптон:
31.3% (55)
2:1 Вулверхэмптон:
23.9% (42)
1:1 Ничья:
19.3% (34)
1:2 Саутгемптон:
8% (14)
2:0 Вулверхэмптон:
5.7% (10)
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