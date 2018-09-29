Стадион: Гудисон Парк Зрители: 38788
29' Желтая карточкаКристи Сайрус
51' Желтая карточкаОдуа Денис
0:0
52' Не забитый пенальтиСигурдссон Гильфи
53' Желтая карточкаМитрович Александр
1:0
56' ГолСигурдссон Гильфи
2:0
66' ГолТосун Дженк
3:0
89' ГолСигурдссон Гильфи
Второй тайм
95'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
93'
93'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
93'
Замбо-Ангисса Андре нанес удар чуть мимо. Близко!
92'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Шнайдерлин Морган
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Бернард Дуарте сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи изменил счет на табло!
89'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
89'
Бернард Дуарте из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
88'
Зума Курт наказан за толчок Одуа Денис
88'
88'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
87'
Ришарлисон из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
87'
Дэйвис Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Айте Флойд из команды Фулхэм подал угловой слева.
85'
Рим Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Айте Флойд
84'
Тосун Дженк из команды Эвертон в офсайде
84'
Ришарлисон из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
83'
82'
82'
81'
81'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
80'
80'
Беттинелли Маркус не дал случится голу! Уолкотт Тео должен был забивать, но Беттинелли Маркус сделал отличный сейв
80'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
79'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон играет слишком грубо. Шюррле Андре оказался на газоне.
78'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
78'
78'
Судья сигнализирует, что Уолкотт Тео из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кэрни Том
77'
77'
77'
Ришарлисон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
76'
76'
75'
Брайан Джо из команды Фулхэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Дэйвис Том наказан за толчок Сери Жан-Мишель
74'
74'
73'
Назначен штрафной. Пострадал Тосун Дженк, его свалил Рим Тим.
73'
73'
72'
Судья сигнализирует, что Тосун Дженк из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кристи Сайрус
72'
72'
72'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Судья сигнализирует, что Рим Тим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
71'
70'
Динь Люка не смог попасть в створ ударом издали
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 38788 болельщиков
69'
69'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Дэйвис Том наказан за толчок Брайан Джо
68'
67'
66'
Уолкотт Тео сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О О О Л - Тосун Дженк из команды Эвертон с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
66'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
66'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Тактическая замена. Вьетто Лусиано уходит с поля и его заменяет Кэрни Том
63'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
63'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает пас партнеру.
62'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает пас партнеру.
62'
62'
62'
61'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пикфорд Джордан из команды Эвертон.
61'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
61'
61'
61'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Тосун Дженк мяч отрикошетил от ворот
60'
Тосун Дженк из команды Эвертон делает пас партнеру.
60'
59'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
59'
59'
59'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает пас партнеру.
59'
58'
56'
Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи бьет в цель!
56'
Плохо сыграл Одуа Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
55'
Тактическая замена. Калверт-Льюин Доминик уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Митрович Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
54'
53'
Митрович Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Ришарлисон пробует нанести удар издали, но Беттинелли Маркус держит все под контролем
53'
53'
53'
53'
52'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Сигурдссон Гильфи пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
51'
Одуа Денис получил желтую карточку от судьи
51'
ПЕНАЛЬТИ - Одуа Денис из команды Фулхэм привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Калверт-Льюин Доминик.
50'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
50'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
49'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
ШАНС! Ришарлисон нанес удар с лета, но не попал по воротам!
48'
48'
Рим Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Шюррле Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
47'
Брайан Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Митрович Александр не смог попасть в створ ударом издали
50'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
50'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
49'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
47'
Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Хорошую попытку сделал Митрович Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
46'
46'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
45'
45'
Уолкотт Тео из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
43'
43'
42'
Сесеньон Райан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
42'
Сери Жан-Мишель разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
41'
41'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Отличные скиллы показывает Кристи Сайрус, обводя своих соперников
39'
39'
38'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
37'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Одуа Денис
36'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
36'
Ришарлисон возвращается на поле.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Ришарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Ришарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Судья свистит. Зума Курт атаковал сзади соперника. Это Митрович Александр заработал своей команде штрафной
33'
33'
32'
32'
31'
31'
31'
31'
31'
30'
Судья сигнализирует, что Рим Тим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
30'
Ришарлисон из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
30'
29'
Кристи Сайрус получил желтую карточку от судьи
29'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
29'
Одуа Денис из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Сигурдссон Гильфи пострадал.
28'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон в офсайде
27'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
26'
Судья сигнализирует, что Кристи Сайрус из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
25'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Вьетто Лусиано оказался на газоне.
24'
24'
24'
23'
Сигурдссон Гильфи мяч отрикошетил от ворот
22'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Сигурдссон Гильфи
22'
22'
Судья сигнализирует, что Шюррле Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
22'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
21'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм толкнул локтем оппонента. Это Сигурдссон Гильфи заработал фол
21'
20'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон играет слишком грубо. Одуа Денис оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
19'
19'
Уолкотт Тео нанес удар издали, а Беттинелли Маркус отбил его обратно в игру!
18'
18'
18'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
17'
17'
16'
16'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
14'
Кристи Сайрус наказан за толчок Ришарлисон
13'
13'
Как он промахнулся? Шюррле Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает пас партнеру.
13'
Отличные скиллы показывает Сесеньон Райан, обводя своих соперников
12'
12'
Судья сигнализирует, что Уолкотт Тео из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Сесеньон Райан
12'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Митрович Александр не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Ришарлисон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Шюррле Андре ошибается в защите.
10'
9'
9'
8'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
8'
Кенни Джонджо из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Матч возобновлен
8'
Фосу-Менса Тимоти получил травму и заменен. Кристи Сайрус выходит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Фосу-Менса Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Судья сигнализирует, что Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Калверт-Льюин Доминик
4'
4'
3'
3'
ШАНС! Сигурдссон Гильфи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
3'
3'
3'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
2'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фулхэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 3:0 Фулхэм
Эвертон
89.7% (156)
Ничья:
8% (14)
Фулхэм
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
44.8% (78)
1:0 Эвертон:
23.6% (41)
2:0 Эвертон:
13.2% (23)
1:1 Ничья:
5.7% (10)
3:1 Эвертон:
4% (7)
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