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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 38788
Эвертон
3:0
Конец матча
Фулхэм
0'
29' Желтая карточка
Кристи Сайрус
51' Желтая карточка
Одуа Денис
0:0
52' Не забитый пенальти
Сигурдссон Гильфи
53' Желтая карточка
Митрович Александр
1:0
56' Гол
Сигурдссон Гильфи
2:0
66' Гол
Тосун Дженк
3:0
89' Гол
Сигурдссон Гильфи
90'+5
Второй тайм
95'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Кэрни Том из команды Фулхэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
93'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Удар от ворот произведет Эвертон
93'
Замбо-Ангисса Андре нанес удар чуть мимо. Близко!
92'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
92'
Динь Люка из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
92'
Эвертон контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Шнайдерлин Морган
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Бернард Дуарте сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи изменил счет на табло!
89'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
89'
Бернард Дуарте из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
88'
Зума Курт наказан за толчок Одуа Денис
Угловой
88'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
88'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
87'
Ришарлисон из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
87'
Дэйвис Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
87'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Айте Флойд из команды Фулхэм подал угловой слева.
Травма, повреждение
85'
Рим Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Айте Флойд
Офсайд
84'
Тосун Дженк из команды Эвертон в офсайде
84'
Ришарлисон из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
83'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
83'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
82'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
82'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
80'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Беттинелли Маркус не дал случится голу! Уолкотт Тео должен был забивать, но Беттинелли Маркус сделал отличный сейв
80'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
79'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
79'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон играет слишком грубо. Шюррле Андре оказался на газоне.
78'
Беттинелли Маркус взял и забрал мяч на выходе
78'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Уолкотт Тео из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кэрни Том
Угловой
77'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
77'
Одуа Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Ришарлисон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Эвертон
75'
Брайан Джо из команды Фулхэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
75'
Дэйвис Том наказан за толчок Сери Жан-Мишель
74'
Эвертон контролирует мяч.
74'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
73'
Назначен штрафной. Пострадал Тосун Дженк, его свалил Рим Тим.
73'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Тосун Дженк из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кристи Сайрус
72'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Рим Тим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
71'
Удар от ворот произведет Фулхэм
70'
Динь Люка не смог попасть в створ ударом издали
70'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 38788 болельщиков
69'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
68'
Дэйвис Том наказан за толчок Брайан Джо
68'
Эвертон контролирует мяч.
67'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Уолкотт Тео сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О О О Л - Тосун Дженк из команды Эвертон с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
66'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
66'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
64'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
64'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
64'
Тактическая замена. Вьетто Лусиано уходит с поля и его заменяет Кэрни Том
63'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает пас партнеру.
62'
Митрович Александр из команды Фулхэм делает пас партнеру.
62'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
61'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пикфорд Джордан из команды Эвертон.
61'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
61'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
61'
Фулхэм начинает контратаку
61'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Тосун Дженк мяч отрикошетил от ворот
60'
Тосун Дженк из команды Эвертон делает пас партнеру.
60'
Удар от ворот произведет Фулхэм
59'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
59'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
59'
Эвертон начинает контратаку
59'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм делает пас партнеру.
59'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
58'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Сигурдссон Гильфи бьет в цель!
56'
Плохо сыграл Одуа Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
55'
Тактическая замена. Калверт-Льюин Доминик уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
55'
Митрович Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
54'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
53'
Митрович Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Ришарлисон пробует нанести удар издали, но Беттинелли Маркус держит все под контролем
53'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
53'
Одуа Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Описание гола
52'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Сигурдссон Гильфи пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
Желтая карточка
51'
Одуа Денис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
ПЕНАЛЬТИ - Одуа Денис из команды Фулхэм привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Калверт-Льюин Доминик.
50'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Удар от ворот произведет Фулхэм
49'
Шанс! Зума Курт из команды Эвертон пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
49'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Удар от ворот произведет Фулхэм
49'
ШАНС! Ришарлисон нанес удар с лета, но не попал по воротам!
49'
Кин Майкл из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
Угловой
48'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
48'
Рим Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Шюррле Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
47'
Брайан Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
47'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Митрович Александр не смог попасть в створ ударом издали
50'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
50'
Динь Люка из команды Эвертон разыграл угловой с левого угла.
50'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Удар от ворот произведет Фулхэм
49'
Отличный пас сделал Динь Люка из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
49'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
48'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
47'
Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Эвертон начинает контратаку
47'
Хорошую попытку сделал Митрович Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
47'
Фулхэм начинает контратаку
46'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
Офсайд
46'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
45'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Уолкотт Тео из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
45'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
43'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
43'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Сесеньон Райан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
42'
Сери Жан-Мишель разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Фулхэм контролирует мяч.
41'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вьетто Лусиано из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
41'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Отличные скиллы показывает Кристи Сайрус, обводя своих соперников
39'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
39'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
37'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Одуа Денис
Офсайд
36'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
Травма, повреждение
36'
Ришарлисон возвращается на поле.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Ришарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
34'
Ришарлисон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Зума Курт атаковал сзади соперника. Это Митрович Александр заработал своей команде штрафной
33'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
33'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кин Майкл из команды Эвертон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
31'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
31'
Одуа Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
31'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
31'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Рим Тим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
30'
Ришарлисон из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Кристи Сайрус получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм играет слишком грубо. Ришарлисон оказался на газоне.
Фол, нарушение
29'
Одуа Денис из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Сигурдссон Гильфи пострадал.
Офсайд
28'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон в офсайде
27'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Кристи Сайрус из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
25'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Шюррле Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
25'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
24'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Вьетто Лусиано оказался на газоне.
24'
Фулхэм начинает контратаку
24'
Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
24'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
23'
Сигурдссон Гильфи мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Сигурдссон Гильфи
22'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Шюррле Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
22'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
21'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм толкнул локтем оппонента. Это Сигурдссон Гильфи заработал фол
21'
Эвертон контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон играет слишком грубо. Одуа Денис оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Уолкотт Тео нанес удар издали, а Беттинелли Маркус отбил его обратно в игру!
18'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
18'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
17'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
17'
Эвертон начинает контратаку
17'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Опасность предотвращена - Динь Люка из команды Эвертон вступил в отбор удачно
16'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
14'
Зума Курт из команды Эвертон в офсайде
14'
Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Кристи Сайрус наказан за толчок Ришарлисон
13'
Удар от ворот произведет Эвертон
13'
Как он промахнулся? Шюррле Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает пас партнеру.
13'
Отличные скиллы показывает Сесеньон Райан, обводя своих соперников
12'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Уолкотт Тео из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Сесеньон Райан
12'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Митрович Александр не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Ришарлисон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Шюррле Андре ошибается в защите.
10'
Фулхэм контролирует мяч.
9'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
Офсайд
8'
Ришарлисон из команды Эвертон в офсайде
8'
Кенни Джонджо из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Матч возобновлен
8'
Фосу-Менса Тимоти получил травму и заменен. Кристи Сайрус выходит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Травма, повреждение
5'
Фосу-Менса Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Фосу-Менса Тимоти из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Калверт-Льюин Доминик
4'
Фулхэм контролирует мяч.
4'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Фулхэм
3'
ШАНС! Сигурдссон Гильфи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
3'
Ришарлисон из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
3'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
3'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
2'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
2'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
2'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фулхэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 3:0 Фулхэм
Эвертон
89.7% (156)
Ничья:
8% (14)
Фулхэм
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
44.8% (78)
Эвертон:
23.6% (41)
Эвертон:
13.2% (23)
Ничья:
5.7% (10)
Эвертон:
4% (7)
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