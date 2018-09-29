Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 51523
0:1
30' ПенальтиВарди Джейми
0:2
73' ГолМагуайр Гарри
Новости после матча
Второй тайм
95'
Лестер заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 51523 болельщиков
94'
94'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
94'
93'
92'
92'
91'
91'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
89'
89'
89'
Мёрфи Джейкоб нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
87'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Муто Йосинори
86'
86'
86'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Мэддисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Иборра Висенте
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Олбрайтон Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Ндиди Уилфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Кенеди Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
83'
83'
82'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл в офсайде
82'
82'
Шелви Джонджо делает длинную передачу вперед
81'
80'
Тактическая замена. Йедлин Деандре уходит с поля и его заменяет Манкильо Хави
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
79'
78'
78'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
77'
Диаме Мохамед наказан за толчок Олбрайтон Марк
77'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
76'
76'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
74'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
74'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
73'
Мэддисон Джеймс сделал результативную передачу.
73'
ГОООООЛ - Магуайр Гарри Лестер забивает ударом головой
72'
71'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
70'
Мёрфи Джейкоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
70'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
69'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
69'
Амарти Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
68'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
68'
Менди Нампалис из команды Лестер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Атсу Кристиан не пострадал и надо продолжать игру!
67'
67'
66'
66'
Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
66'
Судья сигнализирует, что Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
65'
65'
Игрок из команды Лестер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
64'
64'
64'
Менди Нампалис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
63'
Варди Джейми возвращается на поле.
62'
62'
Матч возобновлен
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Варди Джейми получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Варди Джейми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Безумный фол. Шелви Джонджо грубо играет против соперника. Пострадал Варди Джейми
60'
Амарти Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
59'
Магуайр Гарри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
59'
Магуайр Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Магуайр Гарри оказался на газоне.
58'
57'
Игрок из команды Лестер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
57'
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
54'
Судья сигнализирует, что Чилвел Бенджамин из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Шелви Джонджо
53'
52'
52'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
48'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
48'
48'
48'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
47'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Варди Джейми из команды Лестер находит одноклубника четким пасом пяткой.
47'
46'
46'
Хоселу Санмартин наказан за толчок Ндиди Уилфред
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лестер играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
44'
Перес Айосе задерживает мяч рукой
44'
44'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
43'
43'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Менди Нампалис из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
39'
39'
38'
Рикарду Перейра II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Атсу Кристиан, обводя своих соперников
38'
Назначен штрафной. Пострадал Атсу Кристиан, его свалил Амарти Даниэль.
38'
Шелви Джонджо пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
37'
35'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Чилвел Бенджамин оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
34'
34'
33'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
32'
32'
32'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
30'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забивает с точки!
30'
ПЕНАЛЬТИ! - Йедлин Деандре играет рукой в штрафной! Йедлин Деандре вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
30'
Магуайр Гарри нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Варди Джейми из команды Лестер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
29'
28'
Магуайр Гарри нанес удар головой, но Дубравка Мартин перевел мяч на угловой!
28'
28'
28'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
24'
24'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
23'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
22'
22'
Шанс! Диаме Мохамед из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
22'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
21'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
19'
19'
18'
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Магуайр Гарри из команды Лестер.
18'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Перес Айосе разрезает оборону соперника отличным пасом
17'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
17'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Назначен штрафной. Пострадал Хоселу Санмартин, его свалил Морган Уэс.
15'
15'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Амарти Даниэль из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
14'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
14'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
14'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
13'
12'
12'
11'
11'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
11'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
10'
Дубравка Мартин отбил мяч на угловой после удара Рикарду Перейра II из штрафной площади.
10'
Отличные скиллы показывает Рикарду Перейра II, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
9'
Йедлин Деандре наказан за толчок Мэддисон Джеймс
8'
8'
Шанс! Ндиди Уилфред из команды Лестер пробил головой, но мимо
8'
8'
7'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Ихеначо Келечи пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин держит все под контролем
5'
Перес Айосе нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
5'
Отличные скиллы показывает Йедлин Деандре, обводя своих соперников
5'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
4'
3'
3'
3'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
2'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лестер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
-
Рондон не сыграет с "Лестером" — 15:53
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:2 Лестер
Ньюкасл
25% (44)
Ничья:
48.9% (86)
Лестер
26.1% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.2% (76)
1:2 Лестер:
15.9% (28)
2:1 Ньюкасл:
15.9% (28)
1:0 Ньюкасл:
6.8% (12)
0:1 Лестер:
6.3% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация