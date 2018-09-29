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Стадион: Зрители: 51523
Ньюкасл
0:2
Конец матча
Лестер
0'
0:1
30' Пенальти
Варди Джейми
0:2
73' Гол
Магуайр Гарри
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Лестер заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 51523 болельщиков
94'
Лестер контролирует мяч.
94'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
94'
Лестер контролирует мяч.
93'
Лестер контролирует мяч.
92'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Лестер имеет хороший шанс забить.
91'
Удар от ворот произведет Лестер
91'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
89'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Лестер
89'
Мёрфи Джейкоб нанес удар чуть мимо. Близко!
88'
Ньюкасл контролирует мяч.
87'
Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Муто Йосинори
86'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
85'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Мэддисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Иборра Висенте
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Олбрайтон Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
84'
Ндиди Уилфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Кенеди Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
83'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Лестер контролирует мяч.
Офсайд
82'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Лестер
82'
Шелви Джонджо делает длинную передачу вперед
81'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Тактическая замена. Йедлин Деандре уходит с поля и его заменяет Манкильо Хави
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
80'
Хорошую попытку сделал Хоселу Санмартин. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
79'
Ньюкасл контролирует мяч.
78'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Диаме Мохамед наказан за толчок Олбрайтон Марк
77'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
76'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
74'
Тактическая замена. Варди Джейми уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
73'
Мэддисон Джеймс сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГОООООЛ - Магуайр Гарри Лестер забивает ударом головой
Угловой
72'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
71'
Муто Йосинори из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
Удар от ворот произведет Лестер
70'
Мёрфи Джейкоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
70'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
70'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
69'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
69'
Амарти Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
68'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Менди Нампалис из команды Лестер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Атсу Кристиан не пострадал и надо продолжать игру!
67'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
66'
Кларк Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Мэддисон Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
65'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Лестер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Тактическая замена. Ритчи Мэтт уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
64'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Менди Нампалис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
63'
Варди Джейми возвращается на поле.
62'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Варди Джейми получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Варди Джейми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Шелви Джонджо грубо играет против соперника. Пострадал Варди Джейми
60'
Амарти Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
59'
Магуайр Гарри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Магуайр Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Магуайр Гарри оказался на газоне.
58'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Лестер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
Ньюкасл контролирует мяч.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Чилвел Бенджамин из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Шелви Джонджо
53'
Лестер контролирует мяч.
52'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Лестер
50'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
49'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
48'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
48'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
48'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Варди Джейми из команды Лестер находит одноклубника четким пасом пяткой.
47'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Хоселу Санмартин наказан за толчок Ндиди Уилфред
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лестер играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
44'
Перес Айосе задерживает мяч рукой
44'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
43'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
43'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
42'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Менди Нампалис из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
39'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
38'
Рикарду Перейра II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Атсу Кристиан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Атсу Кристиан, его свалил Амарти Даниэль.
38'
Шелви Джонджо пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
37'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Чилвел Бенджамин оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
34'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
32'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Лестер
32'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забивает с точки!
Фол, нарушение
30'
ПЕНАЛЬТИ! - Йедлин Деандре играет рукой в штрафной! Йедлин Деандре вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
30'
Магуайр Гарри нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
29'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
29'
Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Варди Джейми из команды Лестер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
29'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
28'
Магуайр Гарри нанес удар головой, но Дубравка Мартин перевел мяч на угловой!
Угловой
28'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
28'
Кларк Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
27'
Лестер имеет хороший шанс забить.
26'
Лестер контролирует мяч.
26'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
24'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
24'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
23'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Лестер
22'
Шанс! Диаме Мохамед из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
22'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
21'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
18'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Магуайр Гарри из команды Лестер.
18'
Магуайр Гарри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Перес Айосе разрезает оборону соперника отличным пасом
17'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
17'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Назначен штрафной. Пострадал Хоселу Санмартин, его свалил Морган Уэс.
15'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Амарти Даниэль из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
14'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
14'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
14'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
13'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Лестер контролирует мяч.
11'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
10'
Дубравка Мартин отбил мяч на угловой после удара Рикарду Перейра II из штрафной площади.
10'
Отличные скиллы показывает Рикарду Перейра II, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
9'
Йедлин Деандре наказан за толчок Мэддисон Джеймс
8'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
8'
Шанс! Ндиди Уилфред из команды Лестер пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
8'
Кларк Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
7'
Лестер имеет хороший шанс забить.
6'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
6'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Ихеначо Келечи пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин держит все под контролем
5'
Перес Айосе нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
5'
Отличные скиллы показывает Йедлин Деандре, обводя своих соперников
5'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
4'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Лестер
3'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лестер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:2 Лестер
Ньюкасл
25% (44)
Ничья:
48.9% (86)
Лестер
26.1% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.2% (76)
Лестер:
15.9% (28)
Ньюкасл:
15.9% (28)
Ньюкасл:
6.8% (12)
Лестер:
6.3% (11)
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