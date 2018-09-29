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Стадион:
Интер Турку
1:1
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
49' Гол
Albion Ademi
65' Желтая карточка
Dylan Murnane
70' Желтая карточка
Keaton Isaksson
1:1
79' Гол
Simon Silverholt
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Simon Silverholt бьет в цель!
77'
Мариехамн делает замену. Hamed Coulibaly уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
76'
Интер Турку делает замену. Мякитало Мика уходит с поля, а Julian Guevara выходит на его замену.
71'
Интер Турку делает замену. Нико Марккула уходит с поля, а Ояла Мика выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Keaton Isaksson получил желтую карточку от судьи
66'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Keaton Isaksson выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Dylan Murnane получил желтую карточку от судьи
60'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Фурухольм Тимо выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Albion Ademi бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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