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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Веритас
1:1
Конец матча
1:0
49' ГолAlbion Ademi
65' Желтая карточкаDylan Murnane
70' Желтая карточкаKeaton Isaksson
1:1
79' ГолSimon Silverholt
|
49'
1:0
65'
70'
79'
1:1
Состав команд
23
Matias
Lahti
11
Albion
Ademi
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 22 Arttu Hoskonen Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 7 Ari Nyman Защитник
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 16 Niko Markkula Полузащитник
- 23 Matias Lahti Полузащитник
- 10 Кайринен Каан Полузащитник
- 11 Albion Ademi Полузащитник
- 28 Мякитало Мика Нападающий
- 24 Joona Jaervistoe Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 3 Daniel Kamy
- 4 Julian Guevara
- Главный тренер: John Allen
Мариехамн
- Основной состав
- 91 Левченко Игорь Вратарь
- 2 Hamed Coulibaly Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Anton Lepola Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 18 Мякинен Томас Защитник
- 7 Niklas Maripuu Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 31 Keaton Isaksson Полузащитник
- 17 Сид Робин Нападающий
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 26.09.2018 Интер Турку 2:0 Лахти В
- 22.09.2018 Ильвес 1:0 Интер Турку В
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
Мариехамн (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 23.09.2018 Мариехамн 2:2 ТПС В
- 17.09.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 19.08.2018 Мариехамн 0:0 Хонка В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 29.07.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн В
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 СИК 1:1 Мариехамн В
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти В
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Мариехамн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку Вейккауслига
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку Кубок
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку Вейккауслига
- 21.04.2017 Интер Турку 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 01.03.2017 Мариехамн 1:0 Интер Турку Кубок
- 21.09.2016 Мариехамн 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 25.07.2016 Мариехамн 0:0 Интер Турку Вейккауслига
- 09.05.2016 Интер Турку 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 08.02.2016 Мариехамн 0:1 Интер Турку Кубок лиги
- 26.09.2015 Мариехамн 2:1 Интер Турку Кубок
- 21.09.2015 Мариехамн 0:2 Интер Турку Вейккауслига
- 13.07.2015 Интер Турку 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 25.05.2015 Интер Турку 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 13.02.2015 Интер Турку 3:3 Мариехамн Кубок лиги
- 29.01.2015 Мариехамн 1:2 Интер Турку Кубок лиги
- 13.09.2014 Интер Турку 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 06.07.2014 Мариехамн 3:1 Интер Турку Вейккауслига
- 12.05.2014 Мариехамн 2:2 Интер Турку Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|6
|3
|55 - 19
|69
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|КуПС
|30
|14
|7
|9
|50 - 35
|49
|4.
|Ильвес
|30
|14
|7
|9
|45 - 37
|49
|5.
|Хонка
|30
|12
|13
|5
|45 - 32
|49
|6.
|ВПС
|30
|10
|11
|9
|35 - 37
|41
|7.
|Лахти
|29
|8
|13
|8
|26 - 28
|37
|8.
|Интер Турку
|30
|9
|9
|12
|33 - 40
|36
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|30
|7
|7
|16
|33 - 55
|28
|11.
|ТПС
|29
|6
|8
|15
|30 - 45
|26
|12.
|Кеми Кингс
|30
|4
|6
|20
|25 - 56
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Г О О О О Л - Simon Silverholt бьет в цель!
77'
Мариехамн делает замену. Hamed Coulibaly уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
76'
Интер Турку делает замену. Мякитало Мика уходит с поля, а Julian Guevara выходит на его замену.
71'
Интер Турку делает замену. Нико Марккула уходит с поля, а Ояла Мика выходит на его замену.
70'
Keaton Isaksson получил желтую карточку от судьи
66'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Keaton Isaksson выходит на его замену.
65'
Dylan Murnane получил желтую карточку от судьи
60'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Фурухольм Тимо выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Albion Ademi бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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