Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Уотфорд

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 26.09.2018 Арсенал 3:1 Брентфорд КЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 14.07.2018 Борэм Вуд 0:8 Арсенал ТМК
- 13.05.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Арсенал ПЛ
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 06.05.2018 Арсенал 5:0 Бёрнли ПЛ
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
Уотфорд (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Фулхэм 1:1 Уотфорд ПЛ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.08.2018 Рединг 0:2 Уотфорд КЛ
- 26.08.2018 Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.08.2018 Бёрнли 1:3 Уотфорд ПЛ
- 11.08.2018 Уотфорд 2:0 Брайтон ПЛ
- 04.08.2018 Уотфорд 1:1 Сампдория ТМК
- 28.07.2018 Брентфорд 1:2 Уотфорд ТМК
- 27.07.2018 Стивенэйдж 0:1 Уотфорд ТМК
- 21.07.2018 Фортуна 1:3 Уотфорд ТМК
- 17.07.2018 Кёльн 1:1 Уотфорд ТМК
- 13.05.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд ПЛ
- 05.05.2018 Уотфорд 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.04.2018 Хаддерсфилд Таун 1:0 Уотфорд ПЛ
- 07.04.2018 Уотфорд 1:2 Бёрнли ПЛ
- 31.03.2018 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд Премьер-лига
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 31.01.2017 Арсенал 1:2 Уотфорд Премьер-лига
- 27.08.2016 Уотфорд 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 02.04.2016 Арсенал 4:0 Уотфорд Премьер-лига
- 13.03.2016 Арсенал 1:2 Уотфорд Кубок
- 17.10.2015 Уотфорд 0:3 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 3
|16
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|4.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|8.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - УотфордДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Уотфорд
Арсенал
90.9% (60)
Ничья:
6.1% (4)
Уотфорд
3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Арсенал:
30.3% (20)
2:0 Арсенал:
28.8% (19)
1:0 Арсенал:
13.6% (9)
3:1 Арсенал:
9.1% (6)
1:1 Ничья:
4.5% (3)
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