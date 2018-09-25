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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Уотфорд

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Уотфорд
Арсенал
90.9% (60)
Ничья:
6.1% (4)
Уотфорд
3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
30.3% (20)
Арсенал:
28.8% (19)
Арсенал:
13.6% (9)
Арсенал:
9.1% (6)
Ничья:
4.5% (3)
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