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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Сириус
1:1
Конец матча
Норрчёпинг
0'
0:1
45' Гол
Моберг-Карлссон Давид
1:1
49' Гол
Moses Ogbu
78' Желтая карточка
Франссон Александер
79' Желтая карточка
Смит Иан III
84' Желтая карточка
Филип Хагланд
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Норчепинг делает замену. Смит Иан III уходит с поля, а Кастегрен Хенрик выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Филип Хагланд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Смит Иан III получил желтую карточку от судьи
79'
Сириус делает замену. Лундхольм Сэм уходит с поля, а Разак Абдул выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Франссон Александер получил желтую карточку от судьи
72'
Норчепинг делает замену. Скрабб Симон уходит с поля, а Блумквист Андреас выходит на его замену.
68'
Сириус делает замену. Христер Густафссон уходит с поля, а Charbel Georges выходит на его замену.
59'
Норчепинг делает замену. Alexander Jakobsen уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Мозес Огбу бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
41'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Фредрик Лундгрен выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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