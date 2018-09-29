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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Студентернас
1:1
Конец матча
0:1
45' ГолМоберг-Карлссон Давид
1:1
49' ГолMoses Ogbu
78' Желтая карточкаФранссон Александер
79' Желтая карточкаСмит Иан III
84' Желтая карточкаФилип Хагланд
|
45'
0:1
49'
1:1
79'
84'
Состав команд
14
Ian
Sirelius
90
Moses
Ogbu
Сириус 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 21 Оман-Перссон Роберт Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 14 Ian Sirelius Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 20 Niklas Thor Полузащитник
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 11 Charbel Georges Нападающий
- 12 Henry Offia
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 5 Герсон Ларс Защитник
- 22 Смит Иан III Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 7 Франссон Александер Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 6 Ларсен Каспер Защитник
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 23 Блумквист Андреас Полузащитник
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Броттбю 0:10 Норрчёпинг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 27.06.2018 Норрчёпинг 1:3 Нордшелланн ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
Последние игры между собой
Сириус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Сириус
Норрчёпинг
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 11
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|23
|16
|6
|1
|41 - 13
|54
|2.
|Норрчёпинг
|24
|14
|7
|3
|39 - 21
|49
|3.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|23
|13
|4
|6
|44 - 26
|43
|5.
|Хеккен
|23
|12
|4
|7
|45 - 23
|40
|6.
|Эстерсунд
|23
|12
|3
|8
|39 - 28
|39
|7.
|Сундсвалль
|23
|10
|6
|7
|41 - 28
|36
|8.
|Юргорден
|23
|10
|6
|7
|33 - 26
|36
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|23
|8
|4
|11
|22 - 27
|28
|11.
|Эльфсборг
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|13.
|Сириус
|24
|5
|5
|14
|25 - 52
|20
|14.
|Броммапойкарна
|23
|6
|1
|16
|15 - 51
|19
|15.
|Далкурд
|23
|4
|5
|14
|27 - 43
|17
|16.
|Треллеборг
|23
|3
|4
|16
|18 - 48
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Норчепинг делает замену. Смит Иан III уходит с поля, а Кастегрен Хенрик выходит на его замену.
84'
Филип Хагланд получил желтую карточку от судьи
79'
Смит Иан III получил желтую карточку от судьи
79'
Сириус делает замену. Лундхольм Сэм уходит с поля, а Разак Абдул выходит на его замену.
78'
Франссон Александер получил желтую карточку от судьи
72'
Норчепинг делает замену. Скрабб Симон уходит с поля, а Блумквист Андреас выходит на его замену.
68'
Сириус делает замену. Христер Густафссон уходит с поля, а Charbel Georges выходит на его замену.
59'
Норчепинг делает замену. Alexander Jakobsen уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Мозес Огбу бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
41'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Фредрик Лундгрен выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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