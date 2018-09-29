  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
ВПС
0:3
Конец матча
КуПС
0'
0:1
23' Гол
Пурье Атс
66' Желтая карточка
Ляхде Юхо
0:2
67' Гол
Petteri Pennanen
0:3
72' Гол
Саксман Вилле
79' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
КуПС делает замену. Манга Таби уходит с поля, а Jiri Nissinen выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Страндваль Себастьян получил желтую карточку от судьи
78'
ВПС делает замену. Воутилайнен Джерри уходит с поля, а Морриссей Стивен выходит на его замену.
75'
КуПС делает замену. Рангел уходит с поля, а Rasmus Karjalainen выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Саксман Вилле бьет в цель!
68'
ВПС делает замену. Вахтера Йонас уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Петтери Пеннанен бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Ляхде Юхо получил желтую карточку от судьи
46'
ВПС делает замену. Аланко Саму уходит с поля, а Юха Хакола выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Пурье Атс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация