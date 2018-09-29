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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Хиеталахти
0:1
23' ГолПурье Атс
66' Желтая карточкаЛяхде Юхо
0:2
67' ГолPetteri Pennanen
0:3
72' ГолСаксман Вилле
79' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
|
23'
0:1
66'
67'
0:2
72'
0:3
Состав команд
20
Аланко
Саму
11
Douglas
Cae
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
10
Пурье
Атс
9
Рангел
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 3 Eero-Matti Auvinen Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 17 Вахтера Йонас Полузащитник
- 16 Aatu Laatikainen Полузащитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 20 Аланко Саму Нападающий
- 11 Douglas Cae Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Обри Давид Защитник
- 13 Elhadji Ciss Защитник
- 7 Юха Хакола Полузащитник
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- 21 Fabrice Ngarura
- 23 Ibrahima Gueye III
- Главный тренер: Petri Vuorinen
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 6 Saku Savolainen Защитник
- 17 Манга Таби Защитник
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 13 Luis Murillo Защитник
- 20 Саксман Вилле Полузащитник
- 3 Reuben Ayarna Полузащитник
- 8 Petteri Pennanen Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 9 Рангел Нападающий
- 11 Ilmari Niskanen Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Пирттийоки Юхо Защитник
- 23 Joni Maekelae Полузащитник
- 7 Rasmus Karjalainen Нападающий
- 30 Joel Vartiainen
- 28 Jiri Nissinen
- 12 Aleksi Honka-Hallila
- 14 Eetu Pellikka
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 22.09.2018 Кеми Кингс 0:2 ВПС В
- 17.09.2018 ВПС 1:2 Ильвес В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 31.08.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 17.08.2018 ТПС 4:1 ВПС В
- 11.08.2018 ВПС 0:2 СИК В
- 03.08.2018 СИК 0:0 ВПС В
- 30.07.2018 ВПС 2:2 Лахти В
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС В
- 08.07.2018 Хонка 0:1 ВПС В
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
- 26.05.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
КуПС (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.09.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 17.09.2018 РоПС 1:1 КуПС В
- 13.09.2018 КуПС 2:1 Лахти В
- 01.09.2018 СИК 1:2 КуПС В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 КуПС 3:1 Кеми Кингс В
- 05.08.2018 КуПС 3:2 ТПС В
- 29.07.2018 Кеми Кингс 3:2 КуПС В
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС В
- 19.07.2018 Копенгаген 1:1 КуПС ЛЕ
- 12.07.2018 КуПС 0:1 Копенгаген ЛЕ
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 КуПС 1:1 СИК В
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 КуПС 2:2 ХИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 КуПС 3:1 Ильвес В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
Последние игры между собой
ВПС: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
КуПС: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС Вейккауслига
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС Вейккауслига
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС Вейккауслига
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС Вейккауслига
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС Вейккауслига
- 12.09.2016 ВПС 1:1 КуПС Вейккауслига
- 25.07.2016 ВПС 3:0 КуПС Вейккауслига
- 07.05.2016 КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 13.02.2016 ВПС 0:2 КуПС Кубок лиги
- 12.08.2015 ВПС 2:2 КуПС Вейккауслига
- 07.06.2015 КуПС 0:0 ВПС Вейккауслига
- 23.04.2015 КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 25.10.2014 КуПС 0:1 ВПС Вейккауслига
- 11.06.2014 ВПС 0:3 КуПС Вейккауслига
- 12.05.2014 ВПС 1:1 КуПС Вейккауслига
- 16.09.2013 ВПС 2:1 КуПС Вейккауслига
- 30.06.2013 КуПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 12.05.2013 ВПС 1:2 КуПС Вейккауслига
- 20.02.2013 ВПС 1:4 КуПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 25.01.2013 КуПС 4:1 ВПС Кубок финской Лиги (группа 3)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|6
|3
|55 - 19
|69
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|КуПС
|30
|14
|7
|9
|50 - 35
|49
|4.
|Ильвес
|30
|14
|7
|9
|45 - 37
|49
|5.
|Хонка
|30
|12
|13
|5
|45 - 32
|49
|6.
|ВПС
|30
|10
|11
|9
|35 - 37
|41
|7.
|Лахти
|29
|8
|13
|8
|26 - 28
|37
|8.
|Интер Турку
|30
|9
|9
|12
|33 - 40
|36
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|30
|7
|7
|16
|33 - 55
|28
|11.
|ТПС
|29
|6
|8
|15
|30 - 45
|26
|12.
|Кеми Кингс
|30
|4
|6
|20
|25 - 56
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
КуПС делает замену. Манга Таби уходит с поля, а Jiri Nissinen выходит на его замену.
79'
Страндваль Себастьян получил желтую карточку от судьи
78'
ВПС делает замену. Воутилайнен Джерри уходит с поля, а Морриссей Стивен выходит на его замену.
75'
КуПС делает замену. Рангел уходит с поля, а Rasmus Karjalainen выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Саксман Вилле бьет в цель!
68'
ВПС делает замену. Вахтера Йонас уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Петтери Пеннанен бьет в цель!
66'
Ляхде Юхо получил желтую карточку от судьи
46'
ВПС делает замену. Аланко Саму уходит с поля, а Юха Хакола выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Пурье Атс бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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